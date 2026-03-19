Momcozy – Một Nhà Lãnh Đạo FemTech Nổi Bật Nhấn Mạnh Công Nghệ và Hỗ Trợ Nơi Làm Việc Cho Các Bà Mẹ

Steven Shear Copyright: Arta London Limited

Công nghệ với máy hút sữa đeo được và giải pháp chăm sóc thông minh giúp bà mẹ duy trì sự nghiệp độc lập. Hỗ trợ đúng cách giúp phát triển kiên cường và lãnh đạo, mang lại lợi ích cho xã hội.” — Ellen Zhou

HO CHI MINH, VIETNAM, March 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- Khi số lượng phụ nữ Việt Nam vừa theo đuổi sự nghiệp vừa làm mẹ ngày càng tăng, dữ liệu mới nhấn mạnh những thách thức liên tục mà các bà mẹ phải đối mặt khi cân bằng giữa trách nhiệm gia đình và tham vọng nghề nghiệp.

Tại Việt Nam, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ giới đạt 62,9%, so với khoảng 75,2% nam giới, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê. Mặc dù Việt Nam có một trong những tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ cao nhất, “chất lượng” việc làm thường giảm sau khi sinh con. Dù sự tham gia của nữ giới đã tăng đều theo thời gian, nhiều phụ nữ vẫn phải tạm rời khỏi lực lượng lao động sau khi sinh do trách nhiệm chăm sóc và hạn chế về dịch vụ chăm sóc trẻ em.

Gánh nặng ba mặt này – “hình phạt của việc làm mẹ” – được thúc đẩy bởi một chu kỳ hệ thống của sự đình trệ nghề nghiệp, đẩy khoảng 63% phụ nữ vào khu vực phi chính thức và hạn chế nghiêm trọng thu nhập trọn đời của họ. Các bà mẹ thường đối mặt với “khoảng cách kinh nghiệm” khiến họ bị loại ra khỏi vị trí lãnh đạo để nhường chỗ cho những người không có trách nhiệm chăm sóc. Gánh nặng này còn trầm trọng hơn do khối lượng chăm sóc không cân xứng, với phụ nữ thực hiện công việc không lương gấp hơn ba lần nam giới. Hơn nữa, một số cấu trúc công sở chính thức vẫn thưởng cho “chủ nghĩa hiện diện” và tiếp tục làm cho các bà mẹ bị thiệt thòi so với những người có thể làm việc lâu giờ tại văn phòng.

Vận động cho sự thay đổi

Trước bối cảnh này, thương hiệu toàn cầu về chăm sóc mẹ và bé Momcozy đang vận động để có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn tại nơi làm việc và các giải pháp sáng tạo giúp các bà mẹ duy trì sự tự tin và linh hoạt trong quá trình chuyển đổi sang làm cha mẹ.

Tại Việt Nam, các cuộc thảo luận về chính sách tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em và chế độ làm việc linh hoạt đã nhận được nhiều sự chú ý trong những năm gần đây khi các nhà tuyển dụng tìm cách giữ chân nhiều phụ nữ hơn trong lực lượng lao động.

Momcozy tin rằng việc thay đổi câu chuyện xung quanh việc làm mẹ cũng quan trọng không kém, công nhận làm mẹ không phải là một giới hạn, mà là nguồn sức mạnh, lãnh đạo và tầm nhìn.

Ở cấp độ quốc tế, thương hiệu gần đây đã tham gia vào các cuộc đối thoại toàn cầu về chủ đề này thông qua chiến dịch STEP FORWARD của AllBright tại London, nơi Momcozy là Đối tác Hạng Mục Công Nghệ Cho Việc Làm Mẹ trong một phiên thảo luận có chủ đề “Motherhood Works.” Sự kiện này quy tụ các chuyên gia y tế, nhà khoa học và lãnh đạo ngành sáng tạo để thảo luận về cách các nơi làm việc và cộng đồng có thể hỗ trợ tốt hơn cho các bà mẹ khi quay trở lại làm việc và theo đuổi vai trò lãnh đạo.

Mặc dù cuộc thảo luận diễn ra tại Vương quốc Anh, các chủ đề này vẫn có sức cộng hưởng mạnh mẽ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nơi kỳ vọng về lực lượng lao động thay đổi và chi phí sinh hoạt tăng cao đang thúc đẩy những cuộc trò chuyện mới về nuôi dạy con và phát triển sự nghiệp.

Theo bà Ellen Zhou, Giám đốc Marketing APAC tại Momcozy, việc trao quyền cho các bà mẹ đi làm đòi hỏi cả hỗ trợ thực tế và thay đổi nhận thức. “Trên khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ngày càng nhiều phụ nữ theo đuổi sự nghiệp có ý nghĩa trong khi nuôi dạy gia đình, nhưng nhiều người vẫn gặp phải những thách thức cấu trúc khi quay trở lại lực lượng lao động sau sinh. Công nghệ có thể giúp khôi phục sự linh hoạt và độc lập cho các bà mẹ; từ máy hút sữa đeo được đến các giải pháp chăm sóc trẻ thông minh, cho phép họ quản lý công việc và cuộc sống gia đình với sự tự tin cao hơn. Với hệ thống hỗ trợ đúng, việc làm mẹ cũng có thể là giai đoạn giúp phụ nữ phát triển sự kiên cường, khả năng lãnh đạo và tầm nhìn, mang lại lợi ích cho nơi làm việc và xã hội nói chung.”

Về Momcozy:

Kể từ khi thành lập năm 2018, Momcozy – thương hiệu máy hút sữa đeo được số 1 toàn cầu* – đã nhanh chóng trở thành một nhà lãnh đạo trong không gian FemTech, cung cấp một loạt sản phẩm đột phá nhằm hỗ trợ mẹ và bé từ thai kỳ đến sau sinh và xa hơn. Với cam kết về đổi mới và sự thoải mái, Momcozy đã định nghĩa lại chăm sóc bà mẹ với các máy hút sữa đeo được, áo ngực cho con bú và các sản phẩm thiết yếu khác tích hợp liền mạch vào cuộc sống của các bà mẹ hiện đại. Được hơn 5 triệu bà mẹ tại 60+ quốc gia yêu thích, các sản phẩm của Momcozy được bán trực tiếp trên website của thương hiệu và qua các nhà bán lẻ lớn như Babylist, Walmart, Target và Amazon. Sứ mệnh của Momcozy là cung cấp giải pháp toàn diện giúp các bà mẹ được thoải mái và hỗ trợ cần thiết ở mọi giai đoạn của hành trình.

*Dựa trên thị phần toàn cầu của máy hút sữa đeo được, Grand View Research 2024.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.