Encuesta global revela que los baños limpios ahora son esenciales para ganar clientes recurrentes
El secado sin contacto y de alta velocidad de XLERATOR ofrece una solución higiénica, al tiempo que apoya los objetivos de sostenibilidad.
MetrixLab: baños sucios y desorden por toallas de papel perjudican al establecimiento
Excel Dryer, Inc., líder en tecnología de secado de manos sin contacto, se asoció con la firma global de investigación de mercados MetrixLab para realizar un estudio internacional sin precedentes, Percepciones pospandémicas de los baños comerciales. La encuesta recopiló opiniones de más de 4,000 participantes en Estados Unidos, Europa y Asia, incluidos propietarios de restaurantes, gerentes de instalaciones, arquitectos, profesionales del diseño y consumidores.
Los resultados revelaron tres verdades universales en todos los grupos demográficos y regiones:
• La limpieza y la higiene son la principal preocupación en los baños comerciales
• El 100% está de acuerdo en que un baño sucio refleja negativamente en un establecimiento
• Los factores número 1 que contribuyen a un baño sucio son las toallas de papel en el piso y los botes de basura desbordados
• El 80% de los encuestados dijo que no volvería, o que tal vez no volvería, a un restaurante con un baño sucio
“Los baños son una extensión directa de la experiencia del cliente”, dijo William Gagnon, vicepresidente ejecutivo y COO de Excel Dryer. “La experiencia de un baño sucio afecta directamente los resultados de una empresa y perjudica la retención de clientes. Las soluciones de secado de manos XLERATOR son la respuesta simple a lo que se ha identificado como el factor número 1 que contribuye al problema: las toallas de papel”.
Los gerentes de instalaciones y los propietarios de restaurantes reportaron un mayor uso de los baños, una demanda más alta de funciones sin contacto y una mayor conciencia de cómo las condiciones de los baños afectan la lealtad del cliente. Todos coincidieron en que, en comparación con las toallas de papel, los secadores de manos sin contacto son más higiénicos, requieren menos mantenimiento y son más rentables con el tiempo.
Con el 75% de los consumidores en Estados Unidos lavándose las manos hasta 10 veces al día, los baños deben responder a expectativas más altas y a un tráfico más intenso. Excel Dryer continúa apoyando a restaurantes e instalaciones con secadores de manos de alta eficiencia que cuentan con controles ajustables, tecnología de motor mejorada para una mayor vida útil y filtración electrostática HEPA (eHEPA®) opcional para una mayor protección higiénica.
Acerca de Excel Dryer, Inc.
Excel Dryer es una empresa familiar que revolucionó la industria con la invención del secador de manos XLERATOR®, que estableció un nuevo estándar de desempeño, confiabilidad y satisfacción del cliente. Durante más de 50 años, Excel ha fabricado soluciones de secado de manos hechas en Estados Unidos que son confiables, rentables, seguras y sostenibles. Respaldados por el mejor servicio al cliente, los productos de Excel Dryer pueden adquirirse a través de una red consolidada de representantes de ventas y distribuidores en todo el mundo. Obtenga más información sobre Excel Dryer en exceldryer.com.
Christina Hager
Market Mentors
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