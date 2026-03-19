MEMPHIS Electronic présente son expertise globale en mémoire à Global Industrie

À Global Industrie, MEMPHIS montrera DRAM, la mémoire NAND Flash et les mémoire émergentes

Sur le stand P34, hall 5, MEMPHIS montrera son expertise approfondie en DRAM, la mémoire NAND Flash et les technologies mémoire émergentes

À Global Industrie, nous partageons 35 ans d’expertise mémoire pour aider l’industrie à faire les bons choix technologiques, aujourd’hui et pour l’avenir.” — Nikolaos Florous, Global Product Marketing Manager chez MEMPHIS Electronic

FRANKFURT / BAD HOMBURG, GERMANY, March 19, 2026 / EINPresswire.com / -- MEMPHIS Electronic , centre mondial de compétence pour la mémoire, spécialisé exclusivement dans les, participera à Global Industrie, le salon européen phare de l’industrie, qui se tiendra du 30 mars au 2 avril à Paris. Sur le stand P34, hall 5, MEMPHIS montrera comment son expertise approfondie en matière d’applications et de marché couvrant la DRAM, la mémoire NAND Flash et les technologies mémoire émergentes aide les acteurs industriels et des infrastructures à concevoir des systèmes fiables et durables dans un marché de plus en plus volatil.L’un des axes principaux de MEMPHIS à Global Industrie sera consacré aux mémoires RAM ferroélectrique (FeRAM) et RAM résistive (ReRAM). Ces deux technologies de mémoire non volatile, éprouvées en production, sont de plus en plus adoptées dans les applications industrielles où un comportement déterministe, une endurance extrêmement élevée, une persistance instantanée des données et une faible consommation énergétique sont des critères décisifs. MEMPHIS expliquera comment FeRAM et ReRAM permettent de dépasser les limites structurelles des architectures traditionnelles basées sur la mémoire Flash, notamment dans l’automatisation industrielle, les infrastructures énergétiques, les systèmes de transport et l’IdO industriel.En même temps, les mémoires DRAM et NAND Flash restent des composants essentiels de nombreux systèmes intégrés et industriels, en fournissant la puissance de calcul, la mémoire tampon et la capacité de stockage nécessaires. Forte de 35 ans d’expérience sur le marché des mémoires semi conducteurs, MEMPHIS accompagne ses clients dans la sélection, la qualification et la combinaison des technologies mémoire les plus adaptées, en tenant compte des exigences applicatives, des cycles de vie produits et de la disponibilité à long terme.Spécialiste des technologies mémoire, MEMPHIS Electronic offre également aux visiteurs de son stand 5P34 une analyse approfondie du marché. Les consolidations persistantes des fabricants, les transitions technologiques et la forte volatilité des prix continuent d’influencer les marchés mondiaux de la DRAM et de la NAND et ont un impact direct sur la sécurité d’approvisionnement des applications industrielles. MEMPHIS aide ses clients à réduire ces risques grâce à des stratégies d’approvisionnement structurées, des nomenclatures maîtrisées et une planification réaliste des transitions technologiques.Grâce à un portefeuille couvrant aussi bien les technologies héritées que les solutions de nouvelle génération, MEMPHIS Electronic se positionne à Global Industrie comme un partenaire de confiance pour les décisions mémoire dans les applications industrielles et intégrées.À propos de MEMPHIS ElectronicMEMPHIS Electronic est actif sur le marché des mémoires depuis 35 ans. En se concentrant exclusivement sur les technologies mémoire, l’entreprise est devenue un centre de compétence reconnu, disposant d’une line card unique regroupant plus de 18 fabricants de mémoires et de solutions complètes pour la chaîne d’approvisionnement. Des experts mémoire répartis sur 15 sites dans le monde offrent leur soutien sur site et recommandent les technologies les mieux adaptées à chaque projet. MEMPHIS configure également des modules DRAM selon les besoins spécifiques des clients, avec des composants issus de tous les fabricants disponibles et une nomenclature fixe sur l’ensemble du cycle de vie produit. Plus d’informations : https://www.memphis.de/en

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