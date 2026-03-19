Momcozy - Pemimpin FemTech Menyoroti Teknologi dan Dukungan Tempat Kerja untuk Para Ibu

Teknologi seperti pompa wearable dan perawatan pintar membantu ibu mandiri dalam karier. Dengan dukungan, motherhood membangun ketahanan dan kepemimpinan, bermanfaat bagi kerja dan masyarakat.” — Ellen Zhou

JAKARTA, INDONESIA, March 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- Seiring meningkatnya jumlah perempuan Indonesia yang mengejar karier sambil menjalani peran sebagai ibu, data terbaru menyoroti tantangan yang masih dihadapi para ibu dalam menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dengan ambisi profesional.

Di Indonesia, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai sekitar 53%, namun masih terdapat kesenjangan signifikan dibandingkan dengan 81,1% pada laki-laki, menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Data tersebut mencerminkan kurva ketenagakerjaan berbentuk “U” yang masih bertahan, di mana partisipasi perempuan tetap tertekan selama usia kerja produktif akibat “motherhood penalty”. Meskipun partisipasi perempuan meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir, banyak perempuan masih meninggalkan dunia kerja setelah melahirkan karena tanggung jawab pengasuhan dan keterbatasan akses penitipan anak.

Beban berlapis ini—yang dikenal sebagai “motherhood penalty”—didorong oleh siklus sistemik stagnasi karier yang membatasi pendapatan seumur hidup perempuan. Para ibu sering menghadapi “kesenjangan peluang” di sektor korporasi yang kompetitif, di mana satu kali jeda karier dapat menunda promosi hingga bertahun-tahun. Beban ini semakin diperparah oleh ketimpangan dalam tanggung jawab pengasuhan, di mana perempuan melakukan lebih dari tiga kali lipat pekerjaan tidak berbayar dibandingkan laki-laki. Selain itu, penalti ini juga muncul dari persepsi bias bahwa ibu kurang berdedikasi, yang bertentangan langsung dengan norma “pekerja ideal” yang masih umum di banyak budaya perusahaan.

Mendorong Perubahan

Dalam konteks ini, Momcozy, merek global di bidang perawatan ibu dan bayi, mendorong peningkatan dukungan di tempat kerja serta solusi inovatif yang membantu para ibu mempertahankan kepercayaan diri dan fleksibilitas saat memasuki fase menjadi orang tua.

Di Indonesia, diskusi kebijakan mengenai akses penitipan anak dan pengaturan kerja fleksibel semakin mendapatkan momentum dalam beberapa tahun terakhir, seiring upaya pemberi kerja untuk mempertahankan lebih banyak perempuan di dunia kerja. Momcozy juga meyakini bahwa mengubah cara pandang terhadap peran ibu sama pentingnya, dengan melihat motherhood bukan sebagai keterbatasan, melainkan sebagai sumber ketahanan, kepemimpinan, dan perspektif.

Di tingkat internasional, Momcozy baru-baru ini berpartisipasi dalam diskusi global melalui keterlibatannya dalam kampanye STEP FORWARD oleh AllBright di London, di mana Momcozy menjadi mitra kategori Motherhood Tech dalam panel bertajuk “Motherhood Works.” Acara ini mempertemukan tenaga kesehatan, ilmuwan, dan pemimpin industri kreatif untuk membahas bagaimana tempat kerja dan komunitas dapat lebih mendukung ibu yang kembali bekerja dan mengejar peran kepemimpinan.

Meskipun diskusi ini berlangsung di Inggris, tema yang diangkat sangat relevan di kawasan Asia-Pasifik, di mana perubahan ekspektasi tenaga kerja dan meningkatnya biaya hidup mendorong percakapan baru mengenai pengasuhan dan pengembangan karier.

Menurut Ellen Zhou, Direktur Pemasaran APAC Momcozy, pemberdayaan ibu bekerja memerlukan dukungan praktis sekaligus perubahan cara pandang: “Di seluruh Asia-Pasifik, semakin banyak perempuan yang mengejar karier bermakna sambil membesarkan keluarga, namun banyak yang masih menghadapi tantangan struktural saat kembali bekerja setelah melahirkan. Teknologi dapat membantu mengembalikan fleksibilitas dan kemandirian bagi para ibu; mulai dari pompa ASI wearable hingga solusi perawatan bayi pintar, memungkinkan mereka mengelola pekerjaan dan kehidupan keluarga dengan lebih percaya diri. Dengan sistem dukungan yang tepat, motherhood juga dapat menjadi masa di mana perempuan mengembangkan ketahanan, kepemimpinan, dan perspektif yang memberikan manfaat bagi tempat kerja dan masyarakat secara keseluruhan.”

Tentang Momcozy:

Sejak didirikan pada tahun 2018, Momcozy — merek pompa ASI wearable No.1 di dunia* — telah berkembang pesat sebagai pemimpin di bidang FemTech, dengan menghadirkan rangkaian produk inovatif yang dirancang untuk mendukung ibu dan bayi sejak masa kehamilan hingga pasca persalinan dan seterusnya. Dengan komitmen terhadap inovasi dan kenyamanan, Momcozy telah mendefinisikan ulang perawatan maternal melalui pompa ASI wearable, bra menyusui, serta berbagai produk penting lainnya yang terintegrasi secara mulus dalam kehidupan ibu modern. Dipercaya oleh lebih dari 5 juta ibu di lebih dari 60 negara, produk Momcozy tersedia melalui situs resmi serta retailer besar seperti Babylist, Walmart, Target, dan Amazon. Misi Momcozy adalah menyediakan solusi komprehensif yang memberdayakan ibu dengan kenyamanan dan dukungan di setiap tahap perjalanan mereka.

Berdasarkan pangsa pasar global pompa ASI wearable, Grand View Research 2024.

