SIPEF drijft haar inspanningen voor duurzame tropische landbouw op met de lancering van een bio-CNG-installatie

SCHOTEN, BELGIUM, March 19, 2026 / EINPresswire.com / --De Belgische agro-industriële groep SIPEF bereikt een klimaatgerelateerde mijlpaal met de eerste productie van hernieuwbaar biogecomprimeerd aardgas (bio-CNG) in haar installatie in Perlabian, Indonesië. Tegelijk wordt de Groep uitgelicht in de documentairereeks over SDG Leaders.In februari 2026 voltooide SIPEF haar eerste productie van bio-CNG, een belangrijke stap richting de opstart van commerciële activiteiten in de Perlabian-installatie in Noord-Sumatra.De installatie werd in december 2025 opgestart in samenwerking met de KIS Group en zet methaan uit afvalwater van palmolie-extractiefabrieken (“palm oil mill effluent” - POME) om in hernieuwbaar gas. De productie bedraagt ongeveer 109.620 MMBtu bio-CNG per jaar en vermindert de CO₂-uitstoot jaarlijks met meer dan 54 000 ton. Deze verwezenlijking toont aan hoe duurzame tropische landbouw toelaat operationele bijproducten om te zetten in schone energie. Bovendien komt dit ook de veerkracht van het bedrijf ten goede en wordt de lokale economische ontwikkeling ondersteund.“De ingebruikname van onze bio-CNG-installatie toont aan dat duurzame tropische landbouw niet alleen mogelijk, maar ook commercieel aantrekkelijk is,” zegt Petra Meekers, gedelegeerd bestuurder van SIPEF. “Door methaan uit afvalwater van palmolie-extractiefabrieken om te zetten in bio-CNG, verlagen we onze uitstoot, creëren we lokale werkgelegenheid en gaan we verder in onze inzet voor het klimaat, terwijl we tegelijk tegemoetkomen aan de groeiende wereldwijde vraag naar essentiële gewassen.”De bio-CNG-installatie van SIPEF maakt deel uit van de klimaatdoelstelling van de groep om tegen 2030 de uitstoot uit Energie en Industrie met 42% te verlagen en die uit Bos, Land en Landbouw met 30,3%, tegenover het referentiejaar 2024.Voor SIPEF valt de mijlpaal rond bio-CNG samen met haar deelname aan de documentairereeks over SDG Leaders, waarin bedrijven uit de hele wereld aan bod komen die bijdragen aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (“Sustainable Development Goals” - SDG) van de Verenigde Naties (VN). De documentaire brengt de Sustainable Growth Strategy van SIPEF onder de aandacht en toont hoe de Groep winstgevendheid combineert met certificering, innovatie, natuurlijke oplossingen en zorg voor mensen en gemeenschappen in haar activiteiten in Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en Côte d’Ivoire.In de documentaire wordt ook uitgelicht dat 87% van de in 2024 door SIPEF geproduceerde palmolie gecertificeerd was volgens de normen van de “Roundtable on Sustainable Palm Oil” (RSPO). De groep streeft ernaar dit tegen 2030 op te trekken tot 100%. Ook wordt het engagement van SIPEF voor nul ontbossing binnen haar eigen activiteiten en de gebieden van haar leverancier belicht, naast het belang van 15 092 hectare natuurbehoudsgebied, waar met biodiversiteitsinitiatieven zeldzame diersoorten worden beschermd, zoals nevelpanters, honingberen en de ernstig bedreigde Sumatraanse tijger.De documentaire toont verder aan dat SIPEF-producten traceerbaar zijn tot hun oorsprong en benadrukt de langdurige inzet van de Groep voor haar lokale gemeenschappen. Dit omvat het creëren van stabiele werkgelegenheid en toegang tot essentiële infrastructuur, zoals 47 medische centra en 50 scholen. SIPEF bevordert ook economische participatie via haar programma’s voor lokale boeren in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea, waarmee meer dan 5 000 boeren worden bereikt. De Groep werkt samen met coöperaties en dorpsgemeenschappen om landbouwgrond te beheren, producten tegen marktprijzen aan te kopen en opleiding, landbouwinputs en toegang tot markten te bieden.Boilerplate:SIPEF is een Belgische agro-industriële groep gespecialiseerd in duurzame tropische landbouw. In haar activiteiten in Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en Côte d’Ivoire teelt de Groep oliepalmen en bananen volgens een Balanced Growth Strategy, waarbij certificering, innovatie, natuurlijke oplossingen en zorg voor mensen en gemeenschappen worden gecombineerd.Voor meer informatie bezoek: www.sipef.com of raadpleeg het Geïntegreerd Jaarverslag 2024 via sipef.com/media/2912/sip-ar2024-nl-final.pdf

