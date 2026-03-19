digna relata uma implementação empresarial de 12 meses sem regras tradicionais de qualidade de dados

digna Data Quality & Observability platform

Implantação mostra como observabilidade com IA substitui milhares de regras manuais mantendo monitoramento confiável de dados.

Ao modelar matematicamente o comportamento subjacente dos dados, os desvios podem ser detectados sem codificar milhares de condições predefinidas.” — Danijel Kivaranovic

VIENNA, AUSTRIA, March 19, 2026 / EINPresswire.com / -- A digna anunciou que um data warehouse empresarial de grande escala operou por doze meses consecutivos sem executar regras tradicionais de qualidade de dados codificadas manualmente, apoiando-se em vez disso na detecção de anomalias adaptativa incorporada na sua plataforma de Data Quality & Observability De acordo com a empresa, a implementação substituiu milhares de verificações de validação escritas manualmente, incluindo validações de valores nulos, controles de limite e assertivas SQL personalizadas, por monitoramento orientado por IA integrado diretamente na plataforma. Em vez de depender de scripts predefinidos, o sistema analisou padrões comportamentais através dos conjuntos de dados para detectar irregularidades automaticamente.Os resultados foram documentados em e posteriormente apresentados através de um testemunho de cliente na ADV Data Excellence Conference em Viena. A empresa afirmou que a implementação demonstra uma mudança de modelos de validação estáticos para abordagens de monitoramento adaptativo para ambientes de dados empresariais de grande escala.Durante décadas, os data warehouses empresariais dependeram de frameworks de validação baseados em regras para monitorar a qualidade dos dados. Esses sistemas normalmente exigem que os engenheiros definam condições como verificações de valores nulos, limites de limite ou assertivas SQL projetadas para sinalizar erros conhecidos. À medida que os ecossistemas de dados se expandem, esses conjuntos de regras podem crescer para milhares de condições que devem ser mantidas e atualizadas à medida que as estruturas de dados evoluem.Marcin Chudeusz, CEO da digna, afirmou que a crescente complexidade da infraestrutura de dados empresarial está desafiando a escalabilidade dos modelos tradicionais de governança baseados em regras.“As plataformas empresariais estão em constante evolução,” disse Chudeusz. “Quando a validação depende de regras definidas manualmente, a governança torna-se reativa e difícil de escalar. O nosso objetivo é fortalecer a governança incorporando observabilidade inteligente diretamente no ambiente de dados para que o monitoramento se adapte à medida que os sistemas mudam.”O sistema de monitoramento da plataforma aplica métodos de aprendizagem estatística, incluindo detecção de anomalias sem distribuição e intervalos de previsão adaptativos, para identificar desvios do comportamento esperado dos dados. Em vez de definir regras explícitas para cada problema potencial, o sistema modela como os conjuntos de dados se comportam ao longo do tempo e detecta anomalias quando os padrões mudam.Danijel Kivaranovic, PhD, CTO da digna, afirmou que a abordagem reflete princípios da teoria da aprendizagem estatística.“Os sistemas baseados em regras assumem que os problemas potenciais podem ser totalmente especificados antecipadamente,” disse Kivaranovic. “Em ecossistemas de dados complexos, essa suposição muitas vezes não se sustenta. Ao modelar matematicamente o comportamento subjacente dos dados, os desvios podem ser detectados sem codificar milhares de condições predefinidas.”De acordo com a empresa, a abordagem reduz a carga operacional associada à manutenção de grandes inventários de regras, ao mesmo tempo que expande a cobertura de monitoramento em ambientes complexos que experimentam mudanças frequentes de esquema, novas fontes de dados e lógica de negócio em evolução.A empresa afirmou que a implementação documentada de doze meses sugere que os modelos de monitoramento adaptativo podem oferecer uma abordagem alternativa de governança à medida que os ecossistemas de dados empresariais continuam a crescer em escala e complexidade.Sobre a dignaA digna desenvolve software empresarial focado no monitoramento da qualidade de dados, observabilidade e automação de governança. A plataforma aplica detecção de anomalias orientada por IA para monitorar ambientes de dados de grande escala sem depender de extensas regras de validação codificadas manualmente.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.