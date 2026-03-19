digna riporta un’implementazione enterprise di 12 mesi senza regole tradizionali di qualità dei dati
Implementazione enterprise dimostra come l’osservabilità AI sostituisce migliaia di regole manuali garantendo monitoraggio dati affidabile.
Secondo l’azienda, l’implementazione ha sostituito migliaia di controlli di validazione scritti manualmente, inclusi controlli di valori nulli, controlli di soglia e asserzioni SQL personalizzate, con un monitoraggio guidato dall’AI integrato direttamente nella piattaforma. Piuttosto che fare affidamento su script predefiniti, il sistema ha analizzato modelli comportamentali attraverso i dataset per rilevare automaticamente irregolarità.
I risultati sono stati documentati e, successivamente, presentati tramite la testimonianza di un cliente alla conferenza ADV Data Excellence a Vienna. L’azienda ha affermato che l’implementazione dimostra un passaggio da modelli di validazione statici verso approcci di monitoraggio adattivo per ambienti di dati enterprise su larga scala.
Per decenni, i data warehouse enterprise si sono basati su framework di validazione basati su regole per monitorare la qualità dei dati. Questi sistemi richiedono tipicamente agli ingegneri di definire condizioni come controlli di valori nulli, limiti di soglia o asserzioni SQL progettate per segnalare errori noti. Con l’espansione degli ecosistemi di dati, questi set di regole possono crescere fino a migliaia di condizioni che devono essere mantenute e aggiornate man mano che le strutture dei dati evolvono.
Marcin Chudeusz, CEO di digna, ha affermato che la crescente complessità dell’infrastruttura dei dati enterprise sta mettendo alla prova la scalabilità dei modelli di governance tradizionali basati su regole.
“Le piattaforme enterprise sono in continua evoluzione,” ha detto Chudeusz. “Quando la validazione dipende da regole definite manualmente, la governance diventa reattiva e difficile da scalare. Il nostro obiettivo è rafforzare la governance incorporando un’osservabilità intelligente direttamente nell’ambiente dei dati in modo che il monitoraggio si adatti man mano che i sistemi cambiano.”
Il sistema di monitoraggio della piattaforma applica metodi di apprendimento statistico, inclusi il rilevamento delle anomalie senza distribuzione e intervalli di previsione adattivi, per identificare deviazioni dal comportamento atteso dei dati. Invece di definire regole esplicite per ogni potenziale problema, il sistema modella come i dataset si comportano nel tempo e rileva anomalie quando i modelli cambiano.
Danijel Kivaranovic, PhD, CTO di digna, ha affermato che l’approccio riflette principi della teoria dell’apprendimento statistico.
“I sistemi basati su regole assumono che i potenziali problemi possano essere completamente specificati in anticipo,” ha detto Kivaranovic. “Negli ecosistemi di dati complessi questa assunzione spesso non è valida. Modellando matematicamente il comportamento sottostante dei dati, le deviazioni possono essere rilevate senza codificare migliaia di condizioni predefinite.”
Secondo l’azienda, l’approccio riduce il carico operativo associato al mantenimento di grandi inventari di regole, espandendo allo stesso tempo la copertura del monitoraggio attraverso ambienti complessi che sperimentano frequenti cambiamenti di schema, nuove fonti di dati e logica di business in evoluzione.
L’azienda ha affermato che l’implementazione documentata di dodici mesi suggerisce che i modelli di monitoraggio adattivo possono offrire un approccio alternativo alla governance mentre gli ecosistemi di dati enterprise continuano a crescere in scala e complessità.
Informazioni su digna
digna sviluppa software enterprise focalizzato sul monitoraggio della qualità dei dati, sull’osservabilità e sull’automazione della governance. La piattaforma applica il rilevamento delle anomalie guidato dall’AI per monitorare ambienti di dati su larga scala senza fare affidamento su estese regole di validazione codificate manualmente.
Mayowa Ajakaiye
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