El Concejo del Condado de Montgomery Celebrará Cinco Audiencias Públicas sobre el Presupuesto Operativo del Condado

MARYLAND, March 19 - For Immediate Release: Wednesday, March 18, 2026

Los residentes pueden inscribirse para testificar en las audiencias públicas en la tarde y en la noche del 7, 8 y 9 de abril





ROCKVILLE, Md.,18 de marzo del 2026—El Concejo del Condado de Montgomery celebrará cinco audiencias públicas los días 7, 8 y 9 de abril sobre el presupuesto operativo del Condado para el año fiscal 2027. Se espera que cientos de residentes expresen sus opiniones al Concejo sobre las prioridades presupuestarias y la estructura general del presupuesto del Condado.

El ejecutivo del Condado Marc Elrich presentó al Concejo su presupuesto operativo recomendado el 13 de marzo. Durante los próximos dos meses, el Concejo y sus comités analizarán estas recomendaciones y aprobarán el presupuesto del Condado para el año fiscal 2027 y este será aprobado a finales de mayo. El presupuesto entrará en vigor el 1 de julio. “Las decisiones presupuestarias que el Concejo del Condado enfrenta este año serán algunas de las más difíciles desde la Gran Recesión. Debemos equilibrar las crecientes necesidades de la comunidad con los recursos limitados y las nuevas presiones financiera, y al mismo tiempo continuar apoyando la educación, la seguridad pública y los servicios esenciales,” dijo la presidenta del Concejo Natali Fani-González. “Ahora es el momento en el que el Concejo analice su información, remueva las suposiciones presupuestarias y se asegure de que cada dólar de esta propuesta del presupuesto operativo de más de 8 mil millones de dólares se destine a su mejor y más rentable uso. Animo a los residentes a que compartan sus comentarios a medida que avanzamos en el proceso presupuestario final para que refleje las prioridades de nuestra comunidad y reconozca los desafíos financieros que enfrentan los contribuyentes.”

El Concejo realizará las audiencias públicas del presupuesto operativo el 7 y 8 de abril a la 1:30 p.m. y 6:30 p.m., y el 9 de abril a la 1:30 p.m. Los residentes que quieren testificar en persona o virtualmente pueden inscribirse en la página web del Concejo o llamando al 240-777-7802.

Además, se pueden enviar testimonios por escrito, así como grabaciones de audio o video, a través de la página web del Concejo. Los testimonios pueden enviarse por correo postal a: Concejo del Condado, 100 Maryland Avenue, Rockville, MD 20850, o comunicarse en línea directa con el número telefónico del presupuesto del Concejo al 240-777-7802. Las audiencias públicas serán televisadas en vivo por medio del canal conocido en inglés como County Cable Montgomery (CCM) o en Xfinity canales 6 y 996, RCN canales 6 y 1056; y FiOS canal 30. También está disponible por medio de streaming a través de la página web del Concrejo, Facebook Live (@MontgomeryCountyMdCouncil o @ConcejodelCondadodeMontgomery), o YouTube (@MoCoCouncilMD).

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