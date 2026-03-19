Wohnung verkaufen in Berlin: Diese Bezirke verkaufen sich 2026 am schnellsten in der Hauptstadt

Neue Auswertung zeigt deutliche Unterschiede bei Verkaufsdauer und Nachfrage – Makler David Gramzow erklärt, wo Eigentümer aktuell die besten Chancen haben.

BERLIN, BERLIN, GERMANY, March 19, 2026 / EINPresswire.com / -- Der Berliner Immobilienmarkt bleibt auch in 2026 in Bewegung – doch wie schnell sich eine Wohnung verkauft, hängt stark vom Standort ab. Während einige Bezirke weiterhin von hoher Nachfrage profitieren und Objekte innerhalb weniger Wochen den Eigentümer wechseln, stehen Wohnungen in anderen Lagen deutlich länger am Markt. Eine aktuelle Analyse des Maklers David Gramzow zeigt, wo Verkäufer derzeit die besten Karten haben.Wer aktuell eine Wohnung in Berlin verkaufen möchte, sieht sich mit einem stark differenzierten Markt konfrontiert. Während sich Eigentumswohnungen in einigen Bezirken innerhalb weniger Wochen verkaufen, kann der Verkaufsprozess in anderen Lagen mehrere Monate dauern.Eine aktuelle Auswertung von Angebots- und Transaktionsdaten sowie praktischen Verkaufserfahrungen zeigt: Die Unterschiede bei der Vermarktungsdauer betragen derzeit bis zu 90 Tage – abhängig vom Bezirk, Zustand der Immobilie und Preisstrategie.Zentrale Lagen mit besonders schnellen VerkäufenIn besonders gefragten Innenstadtlagen bleiben Wohnungen aktuell nur kurz am Markt. Dazu zählen vor allem Berlin-Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Prenzlauer Berg (Pankow) und Charlottenburg. Hier liegt die durchschnittliche Vermarktungsdauer derzeit bei etwa 25 bis 45 Tagen. In Einzelfällen – insbesondere bei bezugsfreien und realistisch bepreisten Wohnungen – werden Kaufverträge sogar innerhalb von unter 30 Tagen abgeschlossen. Auch die Preisstabilität ist in diesen Lagen vergleichsweise hoch: Abschläge gegenüber dem Angebotspreis bewegen sich häufig nur im Bereich von 2 % bis 5 %.„Gerade in zentralen Bezirken sehen wir weiterhin eine sehr hohe Nachfrage. Gut positionierte Wohnungen sind oft innerhalb weniger Wochen verkauft“, erklärt Immobilienexperte David Gramzow.Deutlich längere Verkaufszeiten in RandlagenEin anderes Bild zeigt sich in äußeren Bezirken Berlins. Besonders in Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Reinickendorf (Randlagen). Hier liegt die durchschnittliche Verkaufsdauer aktuell bei 70 bis 120 Tagen. Zusätzlich sind hier deutlich höhere Preisnachlässe zu beobachten. Viele Verkäufe erfolgen mit Abschlägen von 8 % bis 15 % gegenüber dem ursprünglichen Angebotspreis von vor Corona.Gründe dafür sind unter anderem die geringere Kaufkraft in der Zielgruppe, weniger Wettbewerb unter Kaufinteressenten und längere Finanzierungs- und Entscheidungsprozesse bei Banken.Preisstrategie als entscheidender FaktorNeben der Lage ist die Preisgestaltung einer der wichtigsten Hebel für einen erfolgreichen Verkauf. Laut Marktbeobachtung starten viele Wohnungen aktuell mit zu hohen Angebotspreisen.Die Folge sind längere Vermarktungszeiten und wiederholte Preisreduzierungen. Am Ende oft ein niedrigerer Verkaufspreis als bei realistischer Erstbewertung.„Wir sehen regelmäßig, dass Wohnungen zunächst 60 bis 90 Tage am Markt sind und dann schrittweise reduziert werden. Am Ende liegt der Verkaufspreis häufig unter dem Niveau, das mit einer korrekten Preisstrategie von Anfang an möglich gewesen wäre“, so Gramzow.Bezugsfreiheit bringt deutlichen VorteilEin besonders starker Einflussfaktor bleibt die Bezugsfreiheit. Bezugsfreie Wohnungen verkaufen sich im aktuellen Marktumfeld im Schnitt 30 % bis 50 % schneller und erzielen häufig 10 % bis 30 % höhere Preise als vergleichbare vermietete Objekte. Der Grund: Eigennutzer dominieren aktuell in vielen Marktsegmenten die Nachfrage.Immobilienmarkt 2026: Stabilisierung mit klaren UnterschiedenNach den starken Preiskorrekturen der vergangenen Jahre zeigt sich der Berliner Immobilienmarkt 2026 insgesamt stabilisiert – allerdings mit deutlichen Unterschieden je nach Lage und Objektqualität. Während zentrale Bezirke weiterhin von hoher Nachfrage profitieren, erfordern Verkäufe in Randlagen eine deutlich präzisere Strategie und mehr Geduld.Fazit für EigentümerFür Eigentümer bedeutet das aktuell: Die Lage entscheidet stärker denn je über Verkaufsdauer und Preis. Realistische Angebotspreise sind entscheidendund professionelle Vermarktung kann Zeit und Geld sparen. David Gramzow empfiehlt „Wer seine Wohnung 2026 erfolgreich verkaufen möchte, sollte den Markt sehr genau analysieren. Die Unterschiede zwischen einzelnen Bezirken sind aktuell größer als in den Jahren zuvor“

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