El Gobernador Newsom amplía la educación financiera en las escuelas y el acceso a la creación de riqueza para las mujeres.

Currículum de finanzas personales de California

La nueva guía curricular de finanzas personales de California asegura que los estudiantes adquieran habilidades financieras prácticas antes de graduarse. La guía curricular, desarrollada por la Comisión de Calidad Educativa (Instructional Quality Commission) e adoptada por la Junta Estatal de Educación (State Board of Education), incluye:

El contenido incluye, entre otros temas:

Banca, ahorro y cómo evitar cargos innecesarios

Presupuesto y manejo de gastos cotidianos

Crédito, deuda y puntajes de crédito

Préstamos estudiantiles y financiamiento de la educación superior y carreras

Inversiones, ahorro para la jubilación y herramientas para generar riqueza

Caminos hacia la universidad, carreras y programas de aprendizaje

Información sobre becas, ayuda por mérito, préstamos estudiantiles y el Programa de Ahorro e Inversión para Niños de California (CalKIDS), cuentas gratuitas de ahorro para estudios y carreras lanzadas por el Gobernador Newsom en 2022

El curso se ofrecerá a partir del ciclo escolar 2027–28 y será requisito para graduarse comenzando con la generación de 2030–31.

Creación de riqueza desde temprano: CalKIDS

La ley de educación financiera se alinea con los esfuerzos estatales para preparar a los estudiantes desde una edad temprana para un futuro financiero más saludable. En 2022, el Gobernador Newsom estableció el programa de ahorro para la universidad y carreras más grande del país, CalKIDS, que ha invertido $1.9 mil millones en cuentas para estudiantes de familias de bajos ingresos en los grados 1 al 12 y para todos los niños nacidos el 1 de julio de 2022 o después. Todas las familias de estudiantes de escuelas públicas de bajos ingresos – 3.4 millones en todo el estado— pueden acceder a cuentas de ahorro universitario con depósitos iniciales de hasta $1,500, creadas a nombre de sus hijos.

El Gobernador Newsom también anunció recientemente una colaboración entre CalKIDS, la Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California y el Sistema de Datos Cradle-to-Career de California para identificar a estudiantes elegibles de colegios comunitarios y conectarlos con las Becas CalKIDS. Este esfuerzo ya ha identificado a 40,000 estudiantes con más de $20 millones en becas disponibles.