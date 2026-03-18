Helvetic Clinics tar i bruk Diagnocat AI: absolutt 3D-presisjon for tannmedisinske diagnoser uten blindsoner

Helvetic Clinics & Diagnocat: Kunstig intelligens gjør 3D-skanninger om til tydelige og transparente diagnoser. En ny global standard for tillit – i Budapest.

Hos Helvetic Clinics erstatter ikke kunstig intelligens kirurgens blikk – den gir det en utvidet presisjon for en kompromissløs diagnostikk.” — Jean François EMPAIN

BUDAPEST, BUDAPEST, HUNGARY, March 18, 2026 /EINPresswire.com/ -- Helvetic Clinics, anerkjent som en av verdens ledende tannklinikker og en pioner innen tannreisetjenester, kunngjør i dag integreringen av Diagnocat. Dette er den ledende AI-teknologien for 3D-analyse (CBCT), og setter en helt ny standard for pasientsikkerhet: en perfekt allianse mellom kunstig intelligens og klinisk ekspertise for en feilfri diagnose.

Gjør det usynlige synlig: En ny hverdag for pasienten

En av de største utfordringene ved avansert tannpleie er pasientens forståelse av diagnosen. Et vanlig CT-scan kan være teknisk, uklart og vanskelig å tolke for de fleste. Takket være Diagnocat forvandler Helvetic Clinics disse komplekse dataene til forenklede og fargekodede 3D-bilder.

Nå trenger ikke pasienten lenger bare «stole på» tannlegen; de kan se med egne øyne på skjermen nøyaktig hvor utfordringene ligger. Denne visuelle åpenheten gjør det mulig å forstå behandlingsbehovet umiddelbart og bekrefte behandlingsplanen med full innsikt.

AI og menneskelig ekspertise: Et vern mot overbehandling

AI-en fungerer som en «super-radar» som skanner hver kubikkmillimeter av røntgenbildene. Der det menneskelige øyet kan overse en begynnende mikroskade, identifiserer Diagnocat over 65 kliniske indikatorer. Denne presisjonen gjør det mulig å forutse fremtidige problemer før de blir kritiske. Samtidig fungerer det som en etisk garantist: AI-en gir et objektivt vitenskapelig bevis som forhindrer overbehandling – som unødvendige trekking av tenner eller fyllinger – noe som dessverre forekommer hos mindre seriøse aktører.

Dr. Gabor Berkei, Sjeflege: > «Som en institusjon rangert blant de beste i verden, er det vår plikt å bruke de mest avanserte verktøyene. Diagnocat kaster lys over mikro-problemer som er usynlige for det blotte øye. Ved å koble denne teknologien med vår kliniske erfaring, kan vi behandle med kirurgisk nøyaktighet: Vi redder hver tann som kan reddes og sikrer pasientens dentale fremtid.»

Pierre Chaker, Medgründer av Helvetic Clinics: > «Vår 'Swiss Managed'-visjon krever total åpenhet. Et 3D-scan er ofte uforståelig for en pasient; med AI blir bildet krystallklart. Hos Helvetic Clinics erstatter ikke AI kirurgens øye – den gir det en utvidet vision for en diagnose uten kompromisser. Vi bringer verdens fremste teknologi til Budapest, med kostnader som er 50 % til 70 % lavere enn i Norge, Skandinavia eller Sveits.»

Hvorfor er denne tilnærmingen unik?

AI & Menneskelig talent: Kraften i algoritmer kombinert med vurderingsevnen til verdens fremste spesialister.

Visuell åpenhet: 3D-rapporter som alle kan forstå, noe som gjør diagnosen klar og inkluderende.

Forebyggende deteksjon: Identifisering av gryende patologier for å unngå fremtidige komplikasjoner.

Global standard og tilgjengelighet: Toppsjiktet av dental teknologi integrert i behandlinger til rettferdige priser.

Om Helvetic Clinics

Helvetic Clinics er ISO 9001-sertifisert og rangert som den beste tannklinikken i Ungarn av GCR, og siteres jevnlig som en av de beste i verden. Ved å samle spesialister på høyt nivå, et toppmoderne laboratorium og integrert hotelllogistikk i Budapest, garanterer klinikken teknologisk forvinnelse og medisinsk etikk tilgjengelig for alle.

Helvetic Clinics – Budapest Med over 3 000 Google-anmeldelser og et gjennomsnitt på 4,9 stjerner, er Helvetic Clinics et ledende senter for tannimplantater, full rekonstruksjon og avansert digital tannpleie.

