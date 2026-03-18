ibml kündigt ibml Coretex Plattform an – KI‑gestützte IDP‑Software. Maximale Geschwindigkeit, Präzision und Kontrolle

On‑Premise K.I., NLP‑Setup und Konfidenzscoring‑basierte Menschliche Überprüfung hilft Unternehmen, komplexe Dokumente in vertrauenswürdige Daten zu verwandeln

GERMANY, March 18, 2026 / EINPresswire.com / -- ibml, ein führender Anbieter für hochvolumige intelligente Erfassungs-Automatisierung und vertrauenswürdiger Partner der anspruchsvollsten Enterprise-Poststellen weltweit, kündigt heute die Einführung der ibml Coretex Software Platform an – einer intelligenten Dokumentverarbeitungs-Plattform (IDP), die komplexe, unstrukturierte Dokumente, einschließlich Handschrift und schwer lesbarem Maschinendruck, schnell in zuverlässige und revisionssichere Daten verwandelt.Entwickelt für geschäftskritische Prozesse in Banken und Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswesen, Behörden und BPO-Dienstleistern, hilft ibml Coretex Unternehmen dabei, Dokumentenvorbereitung zu minimieren, Durchlaufzeiten von Wochen auf Stunden zu verkürzen, Ausnahmefälle bereits beim Eingang zu reduzieren und sensible Informationen vollständig innerhalb der eigenen Umgebung zu schützen.„Im heutigen Unternehmensumfeld sind Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz die zentralen Treiber für Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit“, sagt Martin Birch, CEO von ibml. Coretex liefert all das, indem es KI nutzt, um komplexe, manuelle und personalintensive Prozesse zu automatisieren, die bisher nicht zuverlässig automatisierbar waren – und das vollständig On-Premise in der sicheren Umgebung des Kunden.“Die meisten IDP-Plattformen versprechen zwar KI, verlangen dann aber, dass Sie Daten aus Ihrer eigenen Umgebung herausgeben, unvorhersehbare Ergebnisse akzeptieren oder viel Zeit und Geld in eine komplizierte Einrichtung investieren. ibml Coretex beseitigt diese Nachteile – mit einer privaten, lokalen KI, die vollständig in Ihrer eigenen Umgebung bleibt.IDP = Intelligent Document ProcessingEingebauter Datenschutz: Abgeschottete KI ohne externe Datenweitergabeibml Coretex läuft vollständig in Ihrer eigenen Umgebung – hinter Ihrer Firewall oder in Ihrer Private Cloud. Dadurch verlassen Ihre Dokumente oder Daten zu keinem Zeitpunkt Ihre Kontrolle. Alle extrahierten Informationen, KI‑Modelle und Verarbeitungsprozesse bleiben in Ihrer Infrastruktur, sodass Datenschutz und sichere Datenverwaltung jederzeit gewährleistet sind.Blitzschnelle Implementierungen: KI-Aktivierung per Natural-Language-PromptsCoretex vereinfacht die Einrichtung, indem individuelle Teams Konfigurationen über einfache Natural-Language-Prompts vornehmen können. Das bedeutet weniger Übergabeschritte, schnellere Einführung neuer Dokumenttypen und beschleunigte Wertschöpfung – ohne operative Kontrolle einzubüßen.Genauigkeit die für Sich spricht: Konfidenzescoring mit Menschlichem EingriffKI ist nur dann wertvoll, wenn die Ergebnisse vertrauenswürdig sind. ibml Coretex kombiniert KI-gestützte Klassifikation und Extraktion mit Confidence-Schwellenwerten und Workflows für Ausnahmefälle. Sinkt das Vertrauen unter den definierten Schwellenwert, werden Ergebnisse automatisch für eine Menschliche Prüfung eskaliert, bevor sie validiert und weitergeleitet werden. So werden typische KI-Risiken wie Halluzinationen oder inkonsistente Ergebnisse reduziert.Coretex wurde für die praktischen Anforderungen moderner Enterprise-IDP-Umgebungen entwickelt. Die Plattform verbindet ausgewählte KI-Technologien mit Hochdurchsatz-Workflows und stellt sie als sichere, containerisierte On-Premises-Services bereit“, erklärt Pete Rudak, CTO von ibml. „Coretex arbeitet rund um die Uhr mit maximaler Geschwindigkeit und setzt auf Confidence-basierte Prüfmechanismen sowie definierte Ausnahme-Workflows, um die Datenintegrität zu gewährleisten. Unternehmen behalten damit jederzeit die Kontrolle darüber, welche Informationen automatisch übernommen, welche zur Prüfung weitergeleitet und welche an nachgelagerte Systeme übergeben werden.“Entwickelt für die härtesten Poststellen der Weltibml-Lösungen sind in mehr als 80 Prozent der weltweit führenden Poststellen im Einsatz – dort, wo Geschwindigkeit, lückenlose Nachverfolgbarkeit und maximale Verfügbarkeit nicht verhandelbar sind. Mit Coretex überträgt ibml diese Hochvolumen-DNA in moderne IDP-Software: Die Plattform unterstützt die Erfassung von Scannern und digitalen Quellen, einschließlich aller TWAIN oder ISIS-kompatiblen Geräte, und liefert Ausgaben, die sich nahtlos in Fachanwendungen, ECM-Systeme oder Formate wie XML und PDF integrieren lassen.Verfügbarkeit & Demoibml Coretex ist ab sofort verfügbar. Mehr erfahren und persönliche Demo vereinbaren: https://www.ibml.com/software/ibml-coretex/ Über ibmlibml extrahiert wertvolle Informationen aus komplexen Dokumenten und bringt sie dorthin, wo kritische Entscheidungen getroffen werden. Zu den Kunden zählen einige der weltweit größten Unternehmen aus den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor und BPOs. Sie verlassen sich auf ibml, um zentrale Herausforderungen im Informationsmanagement mit einem umfassenden Portfolio aus Hardware, Software und Services zu bewältigen.ibml - Intelligence at the Speed of Business™

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