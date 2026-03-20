Artificiell intelligens i den globala tandvårdens tjänst: Helvetic Clinics med Diagnocat för diagnos utan skuggzoner.

Helvetic Clinics, Best dental clinic in Hungary Dental Clinic Budapest

Helvetic Clinics, anerkendt som en af de bedste tandlægeklinikker i verden og førende inden for tandrejser, annoncerer integrationen af Diagnocat

Hos Helvetic Clinics ersätter AI inte kirurgens öga – den ger det en utökad vision för en diagnos utan kompromisser.” — Jean Francois EMPAIN

BUDAPEST, BUDAPEST, HUNGARY, March 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- Helvetic Clinics, som anses vara en av världens bästa tandkliniker och en ledande aktör inom dentalturism, meddelar att man integrerar Diagnocat – den ledande AI-lösningen för 3D-analys (CBCT). Denna implementering etablerar en ny vårdstandard: en kombination av AI:s beräkningskraft och klinisk expertis för en tanddiagnostik med absolut precision.

Att göra det osynliga synligt: pedagogik genom bilder för patienten

En av de största utmaningarna inom avancerad tandvård är att patienten förstår diagnosen. En traditionell CT-skanning är ofta teknisk, svårtolkad och ogenomskinlig för en lekman. Tack vare Diagnocat omvandlar Helvetic Clinics dessa komplexa data till förenklade och färgkodade 3D-bilder.

Patienten behöver inte längre bara lita på sin tandläkare: han eller hon kan själv se på skärmen exakt var problemen finns. Denna visuella transparens gör det möjligt att omedelbart förstå behovet av behandling och att godkänna behandlingsplanen med full insikt.

Patienten behöver inte längre bara lita på sin tandläkare: han eller hon kan själv se på skärmen exakt var problemen finns. Denna visuella transparens gör det möjligt att omedelbart förstå behovet av behandling och att godkänna behandlingsplanen med full insikt.

Kombinationen AI & mänsklig expertis: ett skydd mot överbehandling

AI fungerar som en “superradar” som kan analysera varje kubikmillimeter av bildmaterialet. Där det mänskliga ögat kan missa mikroskopiska lesioner i ett tidigt stadium, identifierar Diagnocat över 65 kliniska indikatorer. Denna precision gör det möjligt att förutse framtida patologier innan de blir kritiska, samtidigt som det fungerar som en etisk säkerhetsmekanism: AI tillhandahåller objektiva vetenskapliga bevis som motverkar överbehandling (onödiga extraktioner eller systematiska kronor) som kan förekomma i mindre noggranna kliniker.

Dr Gabor Berkei, medicinsk chef: « Som en institution som rankas bland de bästa i världen är det vår plikt att använda de mest avancerade verktygen. Diagnocat synliggör mikroskopiska problem som är osynliga för blotta ögat. Genom att kombinera denna teknik med vår kliniska erfarenhet kan vi behandla med kirurgisk precision: vi räddar varje tand som kan räddas och säkrar patientens dentala framtid. »

Pierre Chaker, medgrundare av Helvetic Clinics: « Vår “Swiss Managed”-vision innebär total transparens. En 3D-skanning är ofta svår att tolka för en patient; med AI blir bilden kristallklar. Patienten förstår äntligen sin diagnos, vilket stärker förtroendet. Vi erbjuder världsledande teknologi i Budapest, med kostnader som är 50 % till 70 % lägre än i Tyskland, Skandinavien, Storbritannien eller Schweiz. Det är teknologisk excellens i tjänst för strikt medicinsk etik. »

Varför är detta tillvägagångssätt unikt?

AI & mänsklig kompetens: algoritmens kraft kombinerad med världsledande specialisters omdöme.

Visuell transparens: 3D-rapporter som är begripliga för alla, vilket gör diagnosen tydlig och delaktig.

Förebyggande mikrodetection: identifiering av tidiga patologier för att undvika framtida behandlingar.

Global standard & tillgänglighet: “Top 1%” av dental teknologi integrerad i vård till kontrollerade priser.

Om Helvetic Clinics

Certifierad enligt ISO 9001 och rankad som den bästa tandkliniken i Ungern av GCR, nämns Helvetic Clinics regelbundet som en av världens bästa tandkliniker. Genom att samla högt kvalificerade specialister, ett toppmodernt laboratorium och en integrerad hotellogistik i Budapest garanterar kliniken teknologisk excellens och etisk vård som är tillgänglig för alla.

Helvetic Clinics – Budapest

Helvetic Clinics anses allmänt vara en av de bästa tandklinikerna i Ungern, med mer än 3 000 Google-recensioner och ett genomsnittsbetyg nära 4,9 stjärnor. Kliniken är specialiserad på tandimplantat, helrehabilitering av bettet och avancerad digital tandvård.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.