BLUETTI Apex 300: resolva seus problemas com quedas de energia e garanta energia confiável para toda a família

SÃO PAULO, BRAZIL, March 18, 2026 / EINPresswire.com / -- Com o aumento das tarifas de energia e a instabilidade da rede elétrica em diversas regiões do Brasil, a busca por soluções confiáveis para garantir energia em casa nunca foi tão importante.Atenta a esse cenário, a BLUETTI apresenta o Apex 300 , uma estação de energia versátil e portátil, reconhecida internacionalmente por sua inovação e sustentabilidade, premiada em eventos de destaque, como o SEAL Sustainable Product Award 2026, que reconhece produtos sustentáveis e inovadores, e o Best of CES 2026 (The Gadgetflow), selecionado entre os destaques do maior evento global de eletrônicos, com dimensões de 525 × 327 × 320 mm e peso aproximado de 38 kg.Com cerca de 2,7 kWh de capacidade e até 3840W de potência, o Apex 300 é capaz de alimentar desde os dispositivos essenciais do dia a dia até equipamentos mais exigentes.Integrado a painéis solares, ele permite reduzir a dependência da rede elétrica e gerar economia na conta de luz ao longo do tempo.Um dos diferenciais da página oficial da BLUETTI, “Reserva de Bateria Doméstica”, é a funcionalidade interativa “O que você deseja energizar?”.Com ela, o usuário pode selecionar aparelhos — como geladeira, Wi-Fi, luzes ou notebook — e visualizar o tempo estimado de funcionamento com uma estação de energia como o APEX 300.Para explorar todos os detalhes e descobrir qual configuração atende melhor às suas necessidades, acesse: BLUETTl Reserva de Bateria Doméstica Selecione os dispositivos que você usa diariamente e veja como soluções como a linha Elite V2 e o APEX podem transformar seu consumo de energia.O Apex 300 já está disponível por R$ 19.999.Bônus exclusivo para mídia: use o código PRAPEX300 e garanta 5% de desconto.Mais do que um equipamento, o Apex 300 é um investimento em segurança energética, proteção contra imprevistos e maior independência no consumo de energia.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.