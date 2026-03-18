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Audio Atelier - Stefi da Colla kündigt erste Single von JASA an

JASA here she is.

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Stefi

Fein und Klein. Aus der Social-Media Plattform direkt auf die Überholspur der Unterhaltungsmusik.

RIED IM INNKREIS, AUSTRIA, March 18, 2026 /EINPresswire.com/ -- Wie das Audio-Atelier in Sarzana (Norditalien)gerade bekannt gab, veröffentlicht JASA ihre erste offizielle Single noch in dieser Kalenderwoche, bis zum 22.03.2026.

Sie hat bereits, alleine durch ihre liebenswerte Art, ihr sehr attraktives Aussehen und ihre beiden "Muttersprachen" Innviertlerisch (österr. Dialekt) und Sizilianisch (ital. Dialekt) auf Social-Media Kanälen für Aufsehen gesorgt und eine große Community erreicht. Dort haben auch Stefi da Colla, der musikalisch kreative Kopf des Audio-Ateliers und JASA das erste Mal voneinander gelesen. Jasa beschreibt das "Phantom der Musikbranche - die Wenigsten kennen die wahre Identität von Stefi" als äußerst netten und ausgeglichenen Künstler. Die Chemie habe sofort gestimmt und man habe lange schon Tränen miteinander gelacht, bis musikalisch die ersten Werke in Angriff genommen wurden. Aus dem Audio-Atelier wiederum hört man über JASA, der kleine "Keks" mit den Knopfaugen wäre eigentlich für die Bühne geboren. Jasa wäre ein "sehr charismatischer Gewinn für die Unterhaltungsmusik". Wörtlich: "148cm pures Entertainment auf der Überholspur." Titel der aktuellen Single, natürlich " J A S A ".

Marko Gottschalk ( Fachblatt digital) 03/2026

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