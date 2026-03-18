Voglana bringt moderne Wanduhren mit handwerklicher Präzision und lautlosem Uhrwerk auf den Markt

Voglana — Premium-Marke für moderne Wanduhren und Tischuhren mit minimalistischem Design Voglana Estilo moderne Wanduhr in einem lichtdurchfluteten Wohnzimmer mit minimalistischem Design Voglana Avvolo Pendeluhr in Antikgold mit handwerklicher Verarbeitung für moderne Interieurs

Die Premium-Wanduhrenmarke präsentiert handgefertigte Modelle ab 260 Euro mit lautlosem deutschem Quarzwerk für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Jede unserer Uhren soll einem Raum etwas Ruhe schenken. Bildschirme verlangen ständige Aufmerksamkeit. Eine sorgfältig gestaltete Wanduhr tut das Gegenteil.” — Alex Berger, Gründer & Geschäftsführer

BERLIN, GERMANY, March 18, 2026 / EINPresswire.com / -- Voglana , eine auf minimalistisches Design und handwerkliche Verarbeitung spezialisierte Premium-Marke, hat ihre vollständige Kollektion moderner Wanduhren für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgestellt. Das Sortiment umfasst moderne Wanduhren , Tischuhren, Standuhren, Pendeluhren und Weltzeitmodelle. Jedes Modell ist mit einem lautlosen deutschen Quarzwerk ausgestattet und wird von Hand gefertigt, mit einem Fokus auf klare Geometrie und sorgfältig ausgewählte Materialien.Die Markteinführung trifft auf ein wachsendes Interesse an hochwertiger Wohnraumgestaltung im deutschsprachigen Raum. Laut der Branchenanalyse von 360iResearch erreichte der weltweite Wanduhrenmarkt 2024 einen Wert von 2,59 Milliarden US-Dollar und soll bis 2032 jährlich um 5,4 Prozent wachsen. Innerhalb dieses Segments legen Verbraucher zunehmend Wert auf Einzelstücke, die einen Raum prägen, statt ihn lediglich zu füllen. Premium-Wohnaccessoires wachsen mit 9,1 Prozent pro Jahr nahezu doppelt so schnell wie der Gesamtmarkt.Die Wanduhren Kollektion von Voglana umfasst mehr als 20 Konfigurationen mit Preisen ab 260 Euro. Die Estilo-Serie zeigt offene Rahmensilhouetten mit wechselbaren Zeigern in Gold, Silber, Roségold und mattem Schwarz, erhältlich in Durchmessern von 60 bis 110 Zentimetern. Die Galileo-Duo-Reihe verbindet ein Doppelring-Profil mit goldenen Stundenmarkierungen, die bei wechselndem Tageslicht gerichtete Schatten an die Wand werfen. Das Modell Avvolo interpretiert die Pendeluhr neu, mit einem gebürsteten Goldzifferblatt an einem geflochtenen Seil und einem Messing-Gegengewicht. Standuhren übertragen dieselbe Designsprache in die Vertikale für größere Wohnräume. Die minimalistische Wanduhr Vivo 110 reduziert das Zifferblatt auf das Wesentliche und verknüpft ruhige Flächen mit präzisen Linien. Bei allen Modellen bestehen die äußeren Rahmen aus einem Hochleistungsverbundwerkstoff, der sowohl Stabilität als auch geringes Gewicht bietet. Dadurch lässt sich jede Uhr in einem kompakten Flachformat versenden, ohne die strukturelle Integrität zu beeinträchtigen. Materialien über die gesamte Kollektion hinweg umfassen pulverbeschichteten Stahl, massives Walnussholz, Eiche und gebürstete Metalllegierungen.Die Wohntrends 2026 im deutschsprachigen Raum unterstreichen die Positionierung. Der sogenannte warme Minimalismus hat sich als prägender Einrichtungsstil etabliert. Nach Jahren kühler Reduktion suchen Verbraucher laut Interior-Fachmedien nach Geborgenheit, Handwerkskunst und Räumen, die Geschichten erzählen. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach analogen Objekten als Gegengewicht zur digitalen Dauerprasenz. Vinyl-Schallplatten haben CDs erstmals seit 1987 im Absatz übertroffen. Der Absatz von Papiertagebüchern stieg zwischen 2020 und 2025 um 21 Prozent. Eine handgefertigte Wanduhr nimmt in dieser Bewegung eine besondere Rolle ein. Sie ist funktionales Objekt und dauerhaftes Gestaltungselement zugleich, eines, das die visuelle Gewichtung eines Raumes verändert und Bewohner dazu einlädt, den Blick vom Bildschirm zu heben.Handwerklich gefertigte Produkte gewinnen im gesamten DACH-Raum an Bedeutung. 62 Prozent der europäischen Verbraucher kaufen mindestens zweimal jährlich handgefertigte Produkte und zahlen dafür 20 bis 25 Prozent mehr als für industriell hergestellte Alternativen. Der globale Markt für Kunsthandwerk erreichte 2024 einen Wert von 740 Milliarden US-Dollar und wächst jährlich um 4,9 Prozent. In Deutschland verstärkt der Grundsatz Qualität vor Quantität diesen Trend. Verbraucher investieren gezielt in wenige, langlebige Wohnobjekte mit erkennbarer Herkunft und handwerklicher Sorgfalt.„Jede unserer Uhren soll einem Raum etwas Ruhe schenken“, sagte Alex Berger, Gründer und Geschäftsführer von Voglana. „Bildschirme verlangen ständige Aufmerksamkeit. Eine sorgfältig gestaltete Wanduhr tut das Gegenteil. Sie gibt einem Raum seinen eigenen stillen Rhythmus, und genau dieses Gefühl soll sich durch das gesamte Erlebnis ziehen, vom Öffnen der geschenkfertigen Verpackung bis zur Montage an der Wand.“Die vollständige Kollektion exklusiver Wanduhren ist unter https://voglana.de/ für Kunden in Deutschland und Österreich sowie unter https://voglana.ch/ für Kunden in der Schweiz verfügbar. Jede Bestellung wird in einer eigens gestalteten Präsentationsbox versandt, die sich auch als Geschenk eignet. Voglana gewährt ein 30-tägiges Rückgaberecht und eine zweijährige Garantie auf alle Zeitmesser.Über VoglanaVoglana ist eine Premium-Wanduhrenmarke, die markante Zeitmesser fertigt und Wohnräume in kuratierte Umgebungen verwandelt. Mit einer Verbindung von handwerklicher Tradition und zeitgenössischem Design bedient Voglana anspruchsvolle Kunden in ganz Europa, Großbritannien und Nordamerika. Weitere Informationen unter https://voglana.de/

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