B2B Hygiene Plattform V2: technische Infrastruktur ausgebaut, UX optimiert, vollständige Fachsortimente erweitert

B2B Hygiene V2 bündelt Infrastruktur- und UX-Verbesserungen für stabile, effiziente Online-Beschaffung mit Sortimenten von über 50 Markenherstellern.

FREIBURG IM BREISGAU, BADEN-WüRTTEMBERG, GERMANY, March 19, 2026 / EINPresswire.com / -- B2B Hygiene Shop hat den geplanten Ausbau seiner Plattforminfrastruktur erfolgreich abgeschlossen und bereitet die Einführung von Version 2 vor.Seit dem Markteintritt 2025 wurde die Plattform suksessiv optimiert: Server- und Datenbankarchitektur, Frontend-Performance sowie Benutzerführung und Sortimentsdarstellung wurden systematisch verbessert. Version 2 fasst diese Fortschritte zusammen, um ein stabiles und effizientes Einkaufserlebnis sicherzustellen.Die zentralen Verbesserungen umfassen:• Systemstabilität und Performance – robuste Verarbeitung von Bestellungen mit Multi-Hersteller-Warenkörben• Benutzerführung und Navigation – optimierte Strukturierung von Produktgruppen und Navigation• Sortimentsintegration – vollständige Darstellung aller Produkte der angebundenen Hersteller• Technische Konsolidierung – Zusammenführung aller Infrastruktur- und UX-Meilensteine> „Version 2 bündelt die Fortschritte des vergangenen Jahres und legt die Basis für weitere Entwicklungen. Ziel ist es, die Plattform stabiler, nutzerfreundlicher und funktional konsistenter zu machen“, so Andy, Creative Founder & Managing Director von B2B Hygiene.Faktenbox / Bulletpoints• 2025: Markteintritt, Relaunch und Aufbau der Kerninfrastruktur – abgeschlossen• Q1 2026: Optimierung von Servern, Datenbanken und Frontend – ausgerollt• Q2 2026: Vorbereitung V2 – Zusammenführung Infrastruktur- und UX-Verbesserungen• Sortiment: Vollständige Abbildung von 35+ Herstellersortimenten mit über 25.000 SKUs• UX/UI: Optimierte Navigation, effizienter Checkout, strukturierte ProduktgruppenÜber B2B HygieneB2B Hygiene versteht sich als Business-Hub für Hygienebedarf , Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Pflege-, und Medizinbedarf im der DACH Region. Die Plattform verbindet Herstellerportfolios, optimiert technische Infrastruktur und Benutzerführung und liefert Produkte zu Großhandelspreisen direkt ab Hersteller.Weitere Informationen: https://b2b-hygiene.com/deutschland B2B Hygiene Explainer: https://youtu.be/LTd77yBDHKQ?si=XBSKmzlLvyznOsCf

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