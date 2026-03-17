Audiencias públicas sobre las normas propuestas para monitorear y reducir el 1,4-dioxano

La Comisión de Gestión Medioambiental (EMC) de Carolina del Norte llevará a cabo tres audiencias para escuchar los comentarios del público sobre las normas propuestas para monitorear y reducir el 1,4-dioxano, una sustancia que probablemente causa cáncer y que se encuentra en las aguas residuales vertidas en las aguas superficiales de Carolina del Norte, procedentes de determinadas instalaciones. Las audiencias son parte de un período de comentarios públicos que inicia el 16 de marzo.

Audiencia pública

Cuándo: 9 de abril de 2026, 6:00 p. m.

Dónde: Biblioteca St. Stephens en el condado de Catawba. Dirección: 3225 Springs Road, Hickory, N.C., 28601.

Inscripción: A las 5:00 p. m. comienza la inscripción de participantes generales y de quienes deseen hablar en la reunión.

Audiencia pública

Cuándo: 14 de abril de 2026, 6:00 p. m.

Dónde: Fayetteville Technology Community College, en el salón de multiuso del centro estudiantil Tony Rand (Tony Rand Student Center multipurpose room). Dirección: 2220 Hull Rd. Fayetteville, N.C., 28303.

Inscripción: A las 5:00 p. m. comienza la inscripción de participantes generales y de quienes deseen hablar en la reunión.

Audiencia pública

Cuándo: 12 de mayo de 2026, 6:00 p. m.

Dónde: Guilford Technical Community College, en el auditorio Percy H. Sears del edificio de tecnología aplicada (Applied Technologies Building). Dirección: 1201 Bonner Dr., Jamestown, N.C., 27282.

Inscripción: A las 5:00 p. m. comienza la inscripción de participantes generales y de quienes deseen hablar en la reunión.

Además de aceptar comentarios durante las audiencias, del 16 de marzo al 15 de junio se pueden enviar por correo electrónico a publiccomments@deq.nc.gov con el asunto “1,4-dioxane minimization”. También se pueden enviar comentarios por correo postal a la atención de Bridget Shelton, DEQ-DWR Planning Section, 1611 Mail Service Center, Raleigh, N.C., 27699-1611.

La EMC llevará a cabo audiencias públicas sobre la propuesta de adoptar las normas NCAC 02B .0513 y 15A NCAC 02H .0924. sobre el monitoreo y reducción del 1,4-dioxano.

La EMC propone estas normas, en primer lugar, para monitorear la presencia de 1,4-dioxano en las descargas provenientes de vertedores industriales con permisos del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes (NPDES) que están dentro de ciertas clasificaciones industriales; de plantas públicas de tratamiento de aguas residuales con programas de pretratamiento que aceptan desechos de al menos un usuario industrial importante que cumple con determinadas clasificaciones industriales; y de las descargas de vertedores indirectos que se sabe que están asociados con industrias relacionadas al 1,4-dioxano.

Las normas propuestas también requerirían que los vertedores industriales directos y los usuarios industriales importantes que detecten 1,4-dioxano en sus descargas, desarrollen planes para reducir las descargas directas o indirectas de 1,4-dioxano a las aguas superficiales.

Se aceptarán comentarios públicos sobre estas propuestas y el análisis del impacto regulatorio asociado con la adopción de dichas normas. La EMC también está aceptando comentarios públicos sobre las siguientes preguntas:

si sería adecuado establecer un umbral de detección por encima de la concentración más baja reportada (actualmente 1 μg/L) como parámetro para activar el monitoreo continuo y la planificación para reducir el 1,4-dioxano y

si la aplicabilidad de las normas de monitoreo y reducción del 1,4-dioxano debería ampliarse más allá del alcance propuesto, los vertedores con ciertos códigos de clasificación industrial estándar (SIC) o del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (NAICS), y debería incluir a todos los vertedores industriales.

Se invita al público a participar en estas audiencias y hacer sus comentarios oralmente o por escrito sobre las normas propuestas, el análisis de impacto regulatorio asociado y los temas específicos solicitados por la EMC.

El tiempo para hablar en la reunión podrá limitarse según la cantidad de participantes. Se aceptarán comentarios por escrito y copias escritas de lo que se piensa decir oralmente en cada audiencia.

Las normas propuestas están disponibles en línea: Normas propuestas por la EMC. El texto de las normas propuestas también se encuentra en línea.