Audiencias públicas sobre las normas propuestas para monitorear y reducir las PFAS

La Comisión de Gestión Medioambiental (EMC) de Carolina del Norte llevará a cabo tres audiencias para escuchar los comentarios del público sobre las normas propuestas para monitorear y reducir tres PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) que se encuentran en las aguas residuales que se vierten en las aguas superficiales de Carolina del Norte. Las audiencias son parte de un período de comentarios que inicia el 16 de marzo.

Audiencia pública

Cuándo: 7 de abril de 2026, 6:00 p. m.

Dónde: AB-Tech Community College, auditorio Ferguson. Dirección: 19 Tech Drive, Asheville, N.C., 28801.

Inscripción: A las 5:00 p. m. comienza la inscripción de participantes generales y de quienes deseen hablar en la reunión.

Audiencia pública

Cuándo: 20 de abril de 2026, 6:00 p. m.

Dónde: Edificio Archdale, planta baja, sala de audiencias. Dirección: 512 N. Salisbury Street, Raleigh, N.C., 27604.

Inscripción: A las 5:00 p. m. comienza la inscripción de participantes generales y de quienes deseen hablar en la reunión.

Información del estacionamiento: El estacionamiento “Parking Deck 64” (al otro lado de North Salisbury Street, frente al edificio Archdale) estará abierto al público después de las 5:00 p. m. Consulte el mapa interactivo estatal de estacionamientos para más opciones: Mapa interactivo.

Audiencia pública

Cuándo: 23 de abril de 2026, 6:00 p. m.

Dónde: Ayuntamiento de la ciudad de Wilmington en el Skyline Center, piso 1, sala de conferencias. Dirección: 929 North Front St., Wilmington, 28401.

Inscripción: A las 5:00 p. m. comienza la inscripción de participantes generales y de quienes deseen hablar en la reunión.

Información del estacionamiento: El estacionamiento será en el lote Sur, ingresando por la entrada de Brunswick Street. Quienes necesiten acceso según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Ley ADA) pueden utilizar el estacionamiento para visitantes.

Además de aceptar comentarios durante las audiencias, del 16 de marzo al 15 de junio se pueden enviar comentarios escritos por correo electrónico a publiccomments@deq.nc.gov con el asunto “PFAS minimization”. También se pueden enviar comentarios escritos por correo postal a la atención de Karen Preston, DEQ-DWR NPDES Permitting Section, 1617 Mail Service Center, Raleigh, NC 27699-1617.

Las PFAS son un grupo de sustancias químicas sintéticas que se encuentran ampliamente en productos comerciales, industriales y de consumo, y se conocen como “sustancias químicas eternas” porque no se descomponen en el medioambiente y pueden acumularse en humanos y animales. Se estima que 3.5 millones de habitantes en Carolina del Norte beben agua del grifo que tiene niveles de PFAS superiores a los permitidos en la norma de salud de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos que entrará en vigor en los próximos años.

La EMC está aceptando comentarios sobre las normas propuestas, 15A NCAC 02b .0512 y 15A NCAC 02H .0923, para monitorear y reducir tres compuestos: PFOS, PFOA y GenX. Estas normas se proponen para caracterizar la presencia de PFOS, PFOA y GenX en descargas que provienen de vertedores industriales con permisos del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes (NPDES) y de plantas públicas de tratamiento que aceptan desechos de usuarios industriales importantes a través de programas de pretratamiento, así como de usuarios industriales importantes, conocidos como vertedores indirectos.

Las normas propuestas también requerirían que los vertedores industriales directos y los usuarios industriales importantes desarrollen planes que se enfoquen en la identificación y reducción de las descargas directas o indirectas de PFOS, PFOA y GenX a las aguas superficiales.

Se aceptarán comentarios públicos sobre estas propuestas y el análisis del impacto regulatorio asociado con la adopción de dichas normas. La EMC también está aceptando comentarios públicos sobre las siguientes preguntas:

si sería científicamente defendible y aconsejable establecer un umbral de detección por encima de la concentración reportada más baja de PFOS, PFOA y GenX, que sirva como parámetro que active el monitoreo continuo y la reducción de estas sustancias, y

si la aplicabilidad de las normas de monitoreo y reducción de PFAS debería limitarse a los vertedores industriales asociados con una clasificación industrial estándar (SIC) o con códigos del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (NAICS) que se sabe que están vinculados con el uso o descarga de PFAS.

Se invita al público a participar en estas audiencias y hacer sus comentarios oralmente o por escrito sobre las normas propuestas, el análisis de impacto regulatorio asociado y los temas específicos solicitados por la EMC.

El tiempo para hablar en la reunión podrá limitarse según la cantidad de participantes. Se aceptarán comentarios por escrito y copias escritas de lo que se piensa decir oralmente en cada audiencia.

Las normas propuestas están disponibles en línea: Normas propuestas por la EMC. El texto de las normas propuestas también se encuentra en línea.