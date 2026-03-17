Catena Zapata Malbec Argentino se perfila como un símbolo moderno de excelencia latinoamericana

Etiqueta Catena Zapata Malbec Argentino Maria Becerra en Premio Lo Nuestro 2026 Mau y Ricky en Premio Lo Nuestro 2026 Catena Zapata Malbec Argentino

Desde estadios deportivos hasta escenarios musicales, artistas de Latinoamérica alzan una copa de Catena Zapata Malbec Argentino

MENDOZA, ARGENTINA, March 17, 2026 / EINPresswire.com / -- Es muy probable que los fanáticos de la música latina hayan visto recientemente Catena Zapata Malbec Argentino en sus feeds de Instagram. La etiqueta de este vino, ilustrada con cuatro figuras femeninas, proviene de la bodega familiar argentina Catena Zapata, con más de 120 años de historia, ganadora del premio Mejor Viñedo del Mundo en 2023 por “World’s Best Vineyard” y nombrada la Marca de Vino Más Admirada del Mundo por Drinks International (Reino Unido) en 2025.Admirado por coleccionistas de grandes vinos, Catena Zapata Malbec Argentino también ha ido ganando un lugar en la escena cultural y musical. Varios íconos latinos de la música, el deporte y el entretenimiento han elegido esta icónica botella para acompañar y compartir con sus audiencias algunos de los momentos más importantes de sus vidas.En el contexto actual en el que la cultura latinoamericana moderna cobra cada vez más relevancia en la cultura popular a través de los medios digitales y las redes sociales, Malbec Argentino de Catena Zapata se suma a la celebración dando vida a la historia de la variedad insignia de Argentina: el Malbec.Recientemente, Catena Zapata Malbec Argentino ha aparecido en perfiles de Instagram de celebridades del deporte y entretenimiento, así como también durante Las Mujeres Ya No Lloran Tour.En la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026, llevada a cabo en Miami, varios artistas – entre ellos Mau y Ricky, Lunay, y María Becerra – fueron fotografiados con botellas de Catena Zapata Malbec Argentino mientras celebraban en el evento.La viticultora de cuarta generación y Directora General de Catena Zapata ( @catenazapata ) la Dr. Laura Catena también ha destacado estos momentos en su cuenta de Instagram ( @lauracatenamd ), amplificando la presencia del vino en escenas culturales vinculadas a la música, el deporte y el entretenimiento.Un tributo al MalbecCatena Zapata Malbec Argentino es un Malbec 100% elaborado a partir de vides antiguas en los viñedos Nicasia y Angélica, en Mendoza. La etiqueta del vino rinde homenaje al viaje épico de la uva Malbec, desde sus nobles orígenes en Francia hasta su renacimiento en los viñedos de altura en Argentina.Su distintiva etiqueta, ilustrada por el artista Rick Shaefer, representa cuatro figuras femeninas que simbolizan momentos fundamentales en la historia del Malbec:- Leonor de Aquitania: simboliza el nacimiento del Malbec en el Viejo Mundo, donde la variedad alcanzó su reconocimiento.- La Inmigrante: representa a los exploradores y aventureros que llevaron el Malbec a través del Atlántico, introduciendo la variedad en el Nuevo Mundo.- La Filóxera: personifica la devastación que eliminó la supremacía del Malbec en Francia, una pérdida que finalmente hizo posible su renacimiento en otros territorios.- Adrianna Catena: representando a la bodega familiar Catena Zapata, simboliza la riqueza del Nuevo Mundo y el renacimiento moderno del Malbec.Para conocer más sobre la historia de este vino visita https://malbecargentino.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.