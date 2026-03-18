Helvetic Clinics implementerer Diagnocat AI: Absolut 3D-præcision for en komplet tandlægediagnostik uden blinde vinkler

Kunstig intelligens i den globale tandlægevidenskabs tjeneste: Helvetic Clinics implementerer Diagnocat for en diagnose helt uden ”skyggezoner”

Hos Helvetic Clinics erstatter AI ikke kirurgens øje – det giver ham et forstærket syn for en diagnose uden kompromiser.” — Jean François EMPAIN

BUDAPEST, HUNGARY, March 18, 2026 /EINPresswire.com/ -- Budapest – Helvetic Clinics, anerkendt som en af de bedste tandlægeklinikker i verden og førende inden for tandrejser, annoncerer integrationen af Diagnocat – den førende AI til 3D-analyse (CBCT). Denne udrulning sætter en helt ny standard for pleje: kombinationen af AI’s beregningskraft og klinisk ekspertise for en tandlæge-diagnose med absolut præcision.

Gør det usynlige synligt: Billedbaseret pædagogik for patienten

En af de største udfordringer i kompleks tandpleje er patientens forståelse af diagnosen. En klassisk CT-scanning er ofte et teknisk og uigennemsigtigt billede, som er svært at tolke for lægfolk. Takket være Diagnocat transformerer Helvetic Clinics disse komplekse data til forenklede og farvekodede 3D-billeder.

Nu skal patienten ikke længere blot stole på tandlægens ord: De kan selv se problemernes præcise placering på skærmen. Denne visuelle gennemsigtighed gør det muligt straks at forstå nødvendigheden af en behandling og godkende behandlingsplanen på et oplyst grundlag.

Duoen af AI & menneskelig ekspertise: Et værn mod overbehandling

AI fungerer som en ”super-radar”, der kan scanne hver eneste kubikmillimeter af billederne. Hvor det menneskelige øje kan overse en begyndende mikrolæsion, identificerer Diagnocat over 65 kliniske indikatorer. Denne præcision gør det muligt at foregribe fremtidige sygdomme, før de bliver kritiske, samtidig med at det fungerer som et etisk værn: AI leverer et objektivt videnskabeligt bevis, der udelukker overbehandling (såsom unødvendige udtrækninger eller systematiske kroner), som ses hos visse mindre samvittighedsfulde klinikker.

Dr. Gabor Berkei, chefoverlæge: ”Som en institution rangeret blandt de bedste i verden, er det vores pligt at bruge de mest avancerede værktøjer. Diagnocat kaster lys over mikro-problemer, der er usynlige for det blotte øje. Koblingen af denne teknologi med vores kliniske erfaring gør det muligt for os at behandle med kirurgisk nøjagtighed: Vi redder hver tand, der kan reddes, og sikrer patientens dentale fremtid.”

Pierre Chaker, medstifter af Helvetic Clinics: ”Vores 'Swiss Managed'-vision kræver total gennemsigtighed. En 3D-scanner er ofte uforståelig for en patient; med AI bliver billedet krystalklart. Patienten forstår endelig sin diagnose, hvilket styrker tilliden. Vi bringer verdens førende teknologi til Budapest med omkostninger, der er 50 % til 70 % lavere end i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland eller Schweiz. Det er teknologisk topkvalitet i den medicinske etiks tjeneste.”

Hvorfor er denne tilgang unik?

AI & menneskeligt talent: Algoritmens kraft kombineret med dømmekraften fra verdens førende specialister.

Visuel gennemsigtighed: 3D-rapporter, der er forståelige for alle, hvilket gør diagnosen klar og inddragende for patienten.

Præventiv mikro-detektion: Identifikation af begyndende sygdomme for at undgå behovet for nye rejser.

Global standard & tilgængelighed: Den øverste 1 % af dental teknologi integreret i behandlinger til kontrollerede priser.

Om Helvetic Clinics

Helvetic Clinics er ISO 9001-certificeret og kåret som den bedste tandklinik i Ungarn af GCR. Klinikken nævnes regelmæssigt blandt de bedste tandklinikker i verden. Ved at samle højtuddannede specialister, et topmoderne laboratorium og integreret hotel-logistik i Budapest, garanterer de teknologisk topkvalitet og etisk pleje tilgængelig for alle.

Helvetic Clinics – Budapest

Med over 3.000 Google-anmeldelser og et gennemsnit på 4,9 stjerner er Helvetic Clinics et førende center for tandimplantater, fuld rekonstruktion og avanceret digital tandpleje.

Den bedste tandklinik i Ungarn

