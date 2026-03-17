Brasilien tritt als Partnerland der Hannover Messe 2026 auf

The image shows a moment from a press conference on the stage of the Hannover Messe 2026 event, with a focus on the event's CEO, Jochen Köckler. He is positioned at the center, standing in front of a backdrop featuring banners and logos related to the eve

Industrie, Maschinenbau und nachhaltige Technologien aus der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas

HANNOVER, GERMANY, March 17, 2026 / EINPresswire.com / -- Als offizielles Partnerland der Hannover Messe 2026 präsentiert Brasilien seine industrielle Innovationskraft auf der weltweit wichtigsten Plattform für Produktionstechnologie. Der Auftritt des Landes steht im Zeichen von Maschinenbau, Digitalisierung und nachhaltigen industriellen Lösungen und richtet sich gezielt an ein internationales Fachpublikum aus Industrie, Technologie und Politik.Neben seiner globalen Rolle als bedeutender Lieferant von Rohstoffen und Agrarprodukten unterstreicht Brasilien auf der Hannover Messe gezielt die Leistungsfähigkeit seiner verarbeitenden Industrie. Im Mittelpunkt steht der brasilianische Maschinen- und Anlagenbau, der größte in Lateinamerika, mit einem Jahresumsatz von 56,8 Milliarden US-Dollar (48,7 Milliarden Euro) und rund 415.000 direkten Arbeitsplätzen im Jahr 2025. Der Sektor gilt als zentraler Innovationstreiber für zahlreiche industrielle Wertschöpfungsketten.Der Brasil-Pavillon erstreckt sich über sechs Messehallen und vereint 140 Unternehmen. Präsentiert werden Technologien und Lösungen aus den Bereichen Industrieautomation, Robotik, industrielle Digitalisierung, Energieinfrastruktur, IoT, Cloud-Technologien sowie Engineering-Lösungen für globale Lieferketten. Ziel ist es, Brasiliens industrielle Kompetenz und seine Rolle als verlässlicher Partner für internationale Industrieprojekte sichtbar zu machen.Teil der offiziellen Delegation sind auch Unternehmen des Programms Brazil Machinery Solutions, einer Initiative zur Förderung der internationalen Präsenz der brasilianischen Maschinenbauindustrie. Das Programm wird von der ABIMAQ, der Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, in Partnerschaft mit ApexBrasil (Brasilianische Agentur für Exportförderung und Investitionen) umgesetzt. Ergänzend dazu ist die ABIMAQ mit einem eigenen Stand in Halle 12 vertreten sowie mit einer technologischen Präsentationsfläche in Halle 27, auf den ausgewählten Innovationen der brasilianischen Industrie vorgestellt werden.„Die Hannover Messe 2026 bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Innovationskraft der brasilianischen Industrie international sichtbar zu machen. Brasilien ist nicht nur eine Agrarmacht, sondern auch ein Anbieter fortschrittlicher industrieller Lösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit“, sagt Patrícia Gomes, Direktorin für internationale Märkte der ABIMAQ.Ein besonderes Merkmal des brasilianischen Maschinen- und Anlagenbaus ist seine sektorübergreifende Organisation. Während in vielen Ländern einzelne Industriezweige durch separate Verbände vertreten werden, bündelt die ABIMAQ rund 40 Industriesegmente innerhalb einer einheitlichen Branchenstruktur mit Fachgremien und Arbeitsgruppen. Die 1937 gegründete Organisation unterstützt Innovation, Qualifizierung und internationale Geschäftsentwicklung und fungiert als zentrale Schnittstelle zwischen Industrie, Politik und internationalen Märkten.Heute exportiert der brasilianische Maschinen- und Anlagenbau in mehr als 210 Märkte weltweit und erzielte im Jahr 2025 ein Exportvolumen von 13,8 Milliarden US-Dollar. Zu den wichtigsten Absatzmärkten zählen unter anderem die USA, Argentinien, Singapur, Mexiko, Paraguay, Chile, Südkorea, Peru, Deutschland und Guyana. Der Auftritt als Partnerland der Hannover Messe 2026 unterstreicht den Anspruch Brasiliens, seine industrielle Präsenz weiter auszubauen und langfristige internationale Partnerschaften zu stärken.Über Brazil Machinery SolutionsBrazil Machinery Solutions ist ein Exportförderprogramm für den brasilianischen Maschinen- und Anlagenbau, das von der ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) in Partnerschaft mit ApexBrasil (Brasilianische Agentur für Exportförderung und Investitionen) umgesetzt wird. Das Programm dient als strategische Plattform für internationale Geschäftsentwicklung und zielt darauf ab, die Präsenz brasilianischer Unternehmen in ausgewählten Zielmärkten auszubauen sowie Brasilien als wettbewerbsfähigen globalen Anbieter von Investitionsgütern mit hoher technologischer Wertschöpfung zu positionieren.Über die ABIMAQDie ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) ist der führende Branchenverband der brasilianischen Maschinen- und Anlagenbauindustrie. Sie engagiert sich für die strukturelle Stärkung des Sektors durch institutionelle Interessenvertretung, die Förderung technologischer Innovationen und die Verbesserung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung der internationalen Expansion ihrer Mitgliedsunternehmen und der Ausrichtung industrieller Lösungen an den Anforderungen globaler Märkte.Über ApexBrasilApexBrasil, die Brasilianische Agentur für Exportförderung und Investitionen, ist für die internationale Positionierung brasilianischer Produkte und Dienstleistungen sowie für die Gewinnung ausländischer Investitionen in strategische Wirtschaftssektoren Brasiliens verantwortlich. Zu den Kernaktivitäten der Agentur zählen Maßnahmen der Handels- und Investitionsförderung wie Marktsondierungs- und Handelsmissionen, Geschäftsanbahnungsformate, die Unterstützung brasilianischer Unternehmen bei der Teilnahme an internationalen Leitmessen sowie die Organisation von Besuchen internationaler Einkäufer und Entscheidungsträger zur Präsentation der industriellen Leistungsfähigkeit Brasiliens. Diese Aktivitäten tragen zugleich zur nachhaltigen Stärkung der Marke Brasilien im internationalen wirtschaftlichen Umfeld bei.Darüber hinaus arbeitet ApexBrasil eng mit öffentlichen und privaten Akteuren zusammen, um ausländische Direktinvestitionen in Brasilien zu fördern, mit einem besonderen Fokus auf Sektoren, die für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der brasilianischen Wirtschaft und die langfristige industrielle Entwicklung des Landes von strategischer Bedeutung sind.

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