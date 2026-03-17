Projetos Brasileiros Podem Alcançar Projeção Internacional Com o Premios Verdes 2026

João Tezza Neto, CEO da Darvore e vencedor do Premios Verdes. Vencedores da última edição do Premios Verdes Gustavo Manrique, cofundador do Premios Verdes, iniciativa que impulsiona projetos sustentáveis na América Latina e no Caribe.

Inscrições abertas até 30 de abril. Mais de 1 em cada 3 projetos acessa financiamento após participar do Premios Verdes.

O verdadeiro impacto vai além do reconhecimento. Trata-se de construir uma rede que permita aos projetos crescer, escalar e se conectar com novas oportunidades” — Gustavo Manrique, cofundador do Premios Verdes.

CUENCA, AZUAY, ECUADOR, March 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- Projetos brasileiros com impacto ambiental, social ou de inovação já podem se inscrever na edição 2026 do Premios Verdes, uma plataforma regional que fortalece, conecta e amplia iniciativas sustentáveis em toda a América Latina e o Caribe.

As inscrições estão abertas até 30 de abril, e os projetos selecionados terão acesso a um programa gratuito que inclui fortalecimento de capacidades, avaliação técnica, mentoria e projeção internacional.

A sustentabilidade de longo prazo continua sendo um dos principais desafios para projetos socioambientais na região. Muitas iniciativas enfrentam dificuldades para se manter operacionais, acessar financiamento e ampliar seu impacto. No entanto, os projetos que passam pelo Premios Verdes apresentam uma trajetória diferente.

De acordo com o Estudo de Impacto 2013–2023 elaborado pela PwC, os resultados mostram impactos concretos:

- 71% dos projetos continuam operando após dois anos

- 74% aumentaram seu faturamento após a participação

- Mais de 1 em cada 3 projetos conseguiu acessar financiamento

Esses dados evidenciam a importância da avaliação técnica, da mentoria e da visibilidade para fortalecer modelos sustentáveis.

“O verdadeiro impacto vai além do reconhecimento. Trata-se de construir uma rede que permita aos projetos crescer, escalar e se conectar com novas oportunidades”, afirmou Gustavo Manrique, cofundador do Premios Verdes.

A convocatória está aberta para projetos em operação em dez categorias, incluindo Economia Circular, Energia, Finanças, Cidades Sustentáveis, Ecossistemas e Tecnologia Verde.

A participação é gratuita e os projetos serão avaliados por um júri internacional composto por representantes de organismos multilaterais, bancos de desenvolvimento, organizações de conservação e redes globais de sustentabilidade.

A edição 2026 culminará em outubro, na cidade de Cuenca, Equador, onde projetos selecionados, finalistas, Green Influencers, empresários, investidores e líderes do ecossistema ambiental se reunirão em um dos principais encontros de sustentabilidade da região.

Inscreva seu projeto até 30 de abril: www.premiosverdes.org

Sobre o Prêmios Verdes:

O Prêmios Verdes é um movimento regional que encontra, conecta e amplifica projetos e líderes que impulsionam soluções sustentáveis na América Latina e no Caribe. Ao longo de mais de uma década, recebeu mais de 20.000 projetos provenientes de 53 países, consolidando-se como um dos encontros mais relevantes de inovação ambiental, impacto social e sustentabilidade na região.

Ao longo de sua trajetória, o Prêmios Verdes contou com o acompanhamento de aliados estratégicos do setor financeiro, organismos multilaterais, organizações internacionais de conservação, academia e empresas com foco em sustentabilidade.

O programa também conta com um júri internacional composto por representantes de organizações como Bancolombia; o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina; a International Finance Corporation (IFC) do Grupo Banco Mundial; The Nature Conservancy; Conservation International; WWF; o UN Environment Programme (UNEP); o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC); o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA); Earth University; Sistema B; e o World Green Building Council.

Além disso, marcas também se somaram a esta edição, como BYD – Andor Corp como veículo oficial e Coca-Cola Latinoamérica, que fazem parte do ecossistema que acompanha o desenvolvimento do programa.

O Prêmios Verdes conta ainda com um Advisory Board internacional formado por líderes vinculados a organismos multilaterais, bancos de desenvolvimento, conservação global, geopolítica, além de representantes de fundos internacionais e universidades de alto nível.

O Prêmios Verdes combina convocatória internacional, processos de curadoria técnica, programas de aceleração e um evento internacional que reúne empreendedores, empresas, governos locais e nacionais, academia e organismos multilaterais, com o objetivo de ampliar o impacto real. Sua edição 2026 será realizada em outubro na cidade de Cuenca, Equador.



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