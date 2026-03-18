GoWish väljer Bonzer som global SEO-partner: 'Vi vill bli önskelistornas Pinterest'

Bonzer x GoWish Thomas Bogh, CPO Casper Ravn-Sørensen, Co-founder & Chief Growth Officer

Med över 17 miljoner användare och en internationell utrullning på gång, har den ledande önskelisteplattformen GoWish valt Bonzer som sin globala SEO-partner.

SWEDEN, March 18, 2026 /EINPresswire.com/ -- Ambitionen med samarbetet är tydlig: GoWish ska bli "det nya Pinterest" för önskelistor och dominera både traditionella sökmotorer och den framväxande eran av AI-modeller.

GoWish har genomgått en explosiv tillväxt under de senaste åren och har blivit en digital plattform för att organisera och dela önskelistor. Företaget genomför just nu en ambitiös global uppskalning. För att befästa sin position som den främsta destinationen för inspiration och presentkoordinering på internationella marknader, ingår GoWish nu ett strategiskt partnerskap med SEO-specialisterna på Bonzer.

Målet med samarbetet är tvåfaldigt: GoWish siktar på att äga kommersiella produktsökningar i traditionella sökmotorer som Google, samtidigt som plattformen positioneras som den ledande guiden för konsumenter som söker presentinspiration genom språkmodeller (LLMs) som ChatGPT, Gemini och Copilot.

Från önskelista till ett globalt nav för inspiration

Enligt Casper Ravn-Sørensen, medgrundare och Chief Growth Officer på GoWish, är partnerskapet med Bonzer en viktig komponent i att lyfta plattformen från ett praktiskt verktyg till en global mediadestination för önskningar.

– Vi har byggt en plattform som miljontals användare redan älskar, men våra ambitioner sträcker sig mycket längre. Vi vill bli önskelistornas Pinterest. Detta kräver att vi finns på plats exakt där användarresan börjar – oavsett om de söker efter "bästa presenterna till honom eller henne" på Google eller ber en AI att sätta ihop den perfekta önskelistan. Bonzer har visat en unik förståelse och metod för att vinna i det nya söklandskapet, där både traditionell sökmotoroptimering och AI-sök står i fokus, säger Casper Ravn-Sørensen.

SEO som en brygga till AI-rekommendationer

Hos Bonzer ses samarbetet som en unik möjlighet att tänja på gränserna för SEO genom att optimera för hela det digitala ekosystemet av rekommendationer.

– GoWish sitter på en guldgruva av data och användarintentioner. De är i en unik position att bli den auktoritet som både klassiska sökmotorer och AI-modeller hänvisar till när användare världen över söker efter produkter. Vår uppgift är att se till att GoWish inte bara hittas, utan blir det föredragna svaret i varje steg av sökresan. Att hjälpa ett så starkt konsumentvarumärke att skala globalt är ett uppdrag vi tar oss an med stor stolthet och höga förväntningar. Vi strävar efter att flytta gränserna för vad organisk synlighet kan skapa, säger Thomas Bogh, CPO och partner på Bonzer.

Partnerskapet följer en anmärkningsvärd milstolpe i USA, där GoWish i höstas lyckades knipa förstaplatsen i den amerikanska App Store och därmed gick om globala jättar som tidigare nämnda ChatGPT. Dessutom rapporterade det internationella teknikmediet TechCrunch nyligen att företaget har haft sitt bästa år hittills.

Samarbetet kommer att fokusera på att rulla ut varumärket GoWish på både befintliga och nya marknader med en strategi som förenar global skalbarhet med lokal relevans. Genom att använda Bonzers specialiserade ramverk för SEO siktar GoWish på att nå status som marknadsledare inom kategorin "Gifting & Inspiration".

