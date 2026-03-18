Ønskeskyen velger Bonzer som global SEO-partner: «Vi vil være gaveinspirasjonens Pinterest»

Bonzer x GoWish Thomas Bogh Casper Ravn-Sørensen, Co-founder & Chief Growth Officer

Med over 17 millioner brukere og en internasjonal utrulling på trappene, har den ledende ønskelisteplattformen Ønskeskyen valgt Bonzer som global SEO-partner.

Vi har bygget en plattform som millioner av brukere allerede elsker, men ambisjonene våre strekker seg mye lenger: Vi vil være gaveinspirasjonens Pinterest.” — Casper Ravn-Sørensen

NORWAY, March 18, 2026 /EINPresswire.com/ -- Ambisjonen for samarbeidet er klar: Ønskeskyen skal bli «det nye Pinterest» for ønsker, og dominere både tradisjonelle søkemotorer og den fremvoksende æraen av AI-modeller.

Ønskeskyen har opplevd eksplosiv vekst de siste årene og har blitt et digitalt kraftsenter for organisering og deling av gaveønsker. Selskapet er for tiden i gang med en ambisiøs global skalering. Dette for å befeste sin posisjon som den primære destinasjonen for inspirasjon og gavekoordinering på tvers av internasjonale markeder, inngår Ønskeskyen et strategisk partnerskap med SEO-spesialistene i Bonzer.

Målet med samarbeidet er todelt: Ønskeskyen har som mål å eie kommersielle produktsøk i tradisjonelle søkemotorer som Google, samtidig som plattformen posisjoneres som den ledende guiden for forbrukere som søker gaveinspirasjon gjennom store språkmodeller (LLMs) som ChatGPT, Gemini og Copilot.

Fra ønskeliste til global inspirasjonshub

Ifølge Casper Ravn-Sørensen, medgründer og Chief Growth Officer i Ønskeskyen, er partnerskapet med Bonzer en avgjørende komponent for å løfte plattformen fra et praktisk verktøy til en global mediedestinasjon for ønsker.

«Vi har bygget en plattform som millioner av brukere allerede elsker, men ambisjonene våre strekker seg mye lenger: Vi vil være gaveinspirasjonens Pinterest. Dette krever at vi er til stede akkurat der brukerreisen begynner – enten de søker etter de 'beste gavene til ham eller henne' på Google eller ber en AI om å kuratere den perfekte ønskelisten. Bonzer har vist en unik forståelse og tilnærming til å vinne i det nye søkelandskapet, der både tradisjonell søkemotoroptimalisering og AI-søk er i fokus,» sier Casper Ravn-Sørensen.

SEO som en bro til AI-anbefalinger

Hos Bonzer sees samarbeidet som en unik mulighet til å flytte grensene for SEO ved å optimalisere for hele det digitale økosystemet av anbefalinger.

Ønskeskyen sitter på en gullgruve av data og brukerintensjon. De er i en unik posisjon til å bli autoriteten som både klassiske søkemotorer og AI-modeller peker på når brukere over hele verden søker etter produkter. Vår oppgave er å sikre at Ønskeskyen ikke bare blir funnet, men blir det foretrukne svaret i alle faser av søkereisen. Å hjelpe et sterkt forbrukermerke med å skalere globalt er et oppdrag vi tar fatt på med stor stolthet og høye forventninger. Vi har som mål å flytte grensene for hva organisk synlighet kan skape,» sier Thomas Bogh, CPO og partner i Bonzer.

Partnerskapet følger en bemerkelsesverdig milepæl i USA, der Ønskeskyen i fjor høst inntok førsteplassen i den amerikanske App Store, og overgikk globale giganter som nevnte ChatGPT. Videre rapporterte det internasjonale teknologimediet TechCrunch nylig at selskapet hadde sitt beste år hittil.

Samarbeidet vil fokusere på å rulle ut Ønskeskyen-merkevaren på tvers av eksisterende og nye markeder med en strategi som forener global skalerbarhet med lokal relevans. Ved å bruke Bonzers spesialiserte rammeverk for SEO, har Ønskeskyen som mål å oppnå status som markedsleder innen kategorien «Gifting & Inspiration» (Gaver og Inspirasjon).

