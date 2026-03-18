OFFMARKET24 überschreitet 18.000-Investoren-Marke — Off-Market-Datenbank wächst rasant weiter

Über 500.000 Suchprofile, KI-gestütztes Matching und eine Öffnungsrate von über 50%: Die Plattform baut ihre Marktposition im Off-Market-Segment konsequent aus

Viele Makler haben nach wenigen Wochen ihr persönliches Netzwerk ausgeschöpft. Auf der anderen Seite werden Investoren mit Angeboten überflutet, die nicht zu ihren Kriterien passen” — Viktor Fink

DüSSELDORF, NRW, GERMANY, March 18, 2026 / EINPresswire.com / -- Die Off-Market-Immobilienplattform OFFMARKET24 hat einen neuen Meilenstein erreicht: Mehr als 18.000 verifizierte Immobilieninvestoren sind mit aktiven Ankaufsprofilen in der Datenbank registriert. Gleichzeitig ist die Zahl der manuell qualifizierten Suchprofile auf über 500.000 angewachsen. Das US-Unternehmen zählt damit zu den führenden qualifizierten Investorendatenbanken für Off-Market-Immobilien in Deutschland.Technologie als TreiberIm Zentrum der Plattform steht ein hauseigener KI-Matching-Algorithmus. Jedes Ankaufsprofil umfasst rund 150 technische Parameter, von Standortpräferenzen über Assettypen und Objektzustand bis hin zu Renditeerwartung und Investitionsvolumen. Wird eine Immobilie auf der Plattform angelegt, identifiziert das System innerhalb von Sekunden die passenden Investoren. Der gesamte Prozess — vom Upload bis zum Versand an qualifizierte Käufer — dauert unter drei Minuten.Die durchschnittliche Öffnungsrate der Investoren-Mailings liegt bei über 51 Prozent. Zum Vergleich: Branchenübliche Newsletter im Immobilienbereich erreichen Werte zwischen 15 und 25 Prozent.Wachsender Bedarf im Off-Market-SegmentDer diskrete Immobilienhandel gewinnt in Deutschland an Bedeutung. Institutionelle Investoren, Family Offices und vermögende Privatanleger suchen zunehmend nach Ankaufsmöglichkeiten abseits öffentlicher Portale, sei es aus Gründen der Diskretion, der Geschwindigkeit oder der Exklusivität. Gleichzeitig stehen Makler und Eigentümer vor dem Problem, dass klassische Vertriebswege im Off-Market-Segment schnell an ihre Grenzen stoßen.„Viele Makler haben nach wenigen Wochen ihr persönliches Netzwerk ausgeschöpft. Auf der anderen Seite werden Investoren mit Angeboten überflutet, die nicht zu ihren Kriterien passen", sagt Viktor Fink , Co-Founder und CMO von OFFMARKET24. „Unsere Technologie löst beide Seiten dieses Problems. Das Feedback aus dem Markt zeigt uns, dass der Bedarf an intelligenten Off-Market-Lösungen weiter steigt."Als exklusiver Vertriebspartner setzt unter anderem die Immobiliengruppe HausHirsch auf die Plattform, ein bundesweit tätiger Immobilienmakler mit über 150 Salespartnern an mehr als 50 Standorten in Deutschland.Kennzahlen im Überblick (Stand: März 2026):• 18.000+ verifizierte Investoren mit aktiven Ankaufsprofilen• 500.000+ manuell qualifizierte Suchprofile• 51 % durchschnittliche Öffnungsrate• Immobilien in unter 3 Minuten angelegt und gematcht• Keine Provisionsteilung mit der Plattform

Das Immobilienportal für Off-Market-Deals | OFFMARKET24 Erklärvideo

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