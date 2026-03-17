digna informa sobre un despliegue empresarial de 12 meses sin reglas tradicionales de calidad de datos

digna Data Quality & Observability platform

Una implementación empresarial muestra cómo la observabilidad con IA reemplazó miles de reglas manuales de calidad de datos manteniendo un monitoreo confiable.

Al modelar matemáticamente el comportamiento subyacente de los datos, las desviaciones pueden detectarse sin necesidad de codificar miles de condiciones predefinidas.” — Danijel Kivaranovic

VIENNA, AUSTRIA, March 17, 2026 / EINPresswire.com / -- La empresa digna anunció que un gran almacén de datos empresarial operó durante doce meses consecutivos sin ejecutar reglas tradicionales de calidad de datos codificadas manualmente, confiando en su lugar en la detección adaptativa de anomalías integrada en su plataforma de Data Quality & Observability Según la compañía, el despliegue sustituyó miles de verificaciones de validación escritas manualmente, incluidas comprobaciones de valores nulos, controles de umbrales y aserciones SQL personalizadas, por un sistema de monitorización impulsado por inteligencia artificial integrado directamente en la plataforma. En lugar de depender de scripts predefinidos, el sistema analizó patrones de comportamiento en los conjuntos de datos para detectar irregularidades de forma automática.Los resultados fueron documentados en 2023 y posteriormente presentados mediante un testimonio de cliente en la ADV Data Excellence Conference 2023 celebrada en Viena. La empresa señaló que este despliegue demuestra un cambio desde modelos de validación estáticos hacia enfoques de monitorización adaptativa en entornos de datos empresariales a gran escala.Durante décadas, los almacenes de datos empresariales han dependido de marcos de validación basados en reglas para supervisar la calidad de los datos. Estos sistemas suelen requerir que los ingenieros definan condiciones como comprobaciones de valores nulos, límites de umbral o aserciones SQL diseñadas para detectar errores conocidos. A medida que los ecosistemas de datos crecen, estos conjuntos de reglas pueden aumentar hasta miles de condiciones que deben mantenerse y actualizarse conforme evolucionan las estructuras de datos.Marcin Chudeusz, CEO de digna, afirmó que la creciente complejidad de la infraestructura de datos empresarial está poniendo a prueba la escalabilidad de los modelos tradicionales de gobernanza basados en reglas.“Las plataformas empresariales evolucionan continuamente”, afirmó Chudeusz. “Cuando la validación depende de reglas definidas manualmente, la gobernanza se vuelve reactiva y difícil de escalar. Nuestro objetivo es fortalecer la gobernanza incorporando observabilidad inteligente directamente en el entorno de datos, de modo que la monitorización se adapte a medida que los sistemas cambian.”El sistema de monitorización de la plataforma aplica métodos de aprendizaje estadístico, incluyendo detección de anomalías libre de distribución e intervalos de predicción adaptativos, para identificar desviaciones del comportamiento esperado de los datos. En lugar de definir reglas explícitas para cada posible problema, el sistema modela cómo se comportan los conjuntos de datos a lo largo del tiempo y detecta anomalías cuando cambian los patrones.Danijel Kivaranovic, PhD, CTO de digna, señaló que este enfoque refleja principios de la teoría del aprendizaje estadístico.“Los sistemas basados en reglas asumen que los problemas potenciales pueden especificarse completamente de antemano”, afirmó Kivaranovic. “En ecosistemas de datos complejos esa suposición a menudo no se cumple. Al modelar matemáticamente el comportamiento subyacente de los datos, las desviaciones pueden detectarse sin necesidad de codificar miles de condiciones predefinidas.”Según la empresa, este enfoque reduce la carga operativa asociada al mantenimiento de grandes inventarios de reglas y al mismo tiempo amplía la cobertura de monitorización en entornos complejos que experimentan cambios frecuentes de esquema, nuevas fuentes de datos y lógica de negocio en evolución.La compañía indicó que el despliegue documentado de doce meses sugiere que los modelos de monitorización adaptativa pueden ofrecer un enfoque alternativo de gobernanza a medida que los ecosistemas de datos empresariales continúan creciendo en escala y complejidad.Acerca de dignadigna desarrolla software empresarial centrado en la monitorización de la calidad de los datos, observabilidad y automatización de la gobernanza de datos. La plataforma aplica detección de anomalías basada en inteligencia artificial para supervisar entornos de datos a gran escala sin depender de extensas reglas de validación codificadas manualmente.

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