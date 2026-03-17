JDC Marseille 2026: Yard Force dévoile l'i600, le robot tondeuse à vision pure pour le grand public

Yard Force propulse l'adoption des tondeuses robots sans fil périphérique lors des JDC Garden Trends (24-26 mars).

MARSEILLE, FRANCE, March 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- Yard Force s'apprête à accélérer l'adoption massive des tondeuses robots sans fil périphérique lors des Journées des Collections (JDC) Garden Trends, du 24 au 26 mars. Au centre de l'attention se trouve le très attendu i600, un robot tondeuse fonctionnant par Vision IA pure, qui brise la barrière du rapport qualité-prix avec un PVC extrêmement compétitif de 499 €. Ce modèle offre aux acheteurs de la distribution une opportunité sans précédent de générer des ventes en volume dans la catégorie des jardins connectés.

Bien que l'exposition présentera également les modèles avancés i800L (LiDAR) et professionnels Revola iVR (RTK), l'i600 est stratégiquement positionné pour être le moteur de volume incontesté de la saison 2026.

L'i600 : Faire Tomber les Barrières pour les Distributeurs et les Consommateurs
Le marché traditionnel des robots tondeuses a longtemps été freiné par des installations complexes de câbles périphériques et des prix élevés pour la navigation avancée. L'i600 élimine entièrement ces deux obstacles.
• 100 % Sans Fil et "Prêt à Tondre" : Propulsé par une Vision IA avancée, l'i600 reconnaît l'herbe et évite les obstacles uniquement grâce au traitement visuel. Les consommateurs peuvent déballer, positionner et lancer la tonte immédiatement, réduisant considérablement les demandes d'assistance post-vente et les problèmes d'installation pour les distributeurs.
• Un Prix de Rupture pour le Grand Public : À 499 € (PVC), l'i600 met la technologie de pointe de la vision par IA à la portée du consommateur moyen. Ce positionnement agressif permet aux acheteurs de cibler la population massive des propriétaires urbains et périurbains (jardins jusqu'à 600 m²) qui étaient jusqu'à présent exclus du segment sans fil pour des raisons de budget.
• Spécifications Essentielles Fiables : Équipé d'une batterie 20V/2,5Ah, de 2 roues motrices et d'une autonomie typique de 80 minutes par charge, il offre des performances robustes et constantes pour l'entretien quotidien du jardin.

L'Écosystème Complet : S'Adapter aux Pelouses Complexes et Étendues
Pour répondre aux divers besoins des consommateurs et fournir aux partenaires de la distribution une gamme complète de montée en gamme (upselling), Yard Force présentera également :
• L'i800L (LiDAR + Vision IA, 799 € PVC) : Conçu pour les agencements complexes jusqu'à 800 m², introduisant un routage logique intelligent pour une tonte systématique.
• La Série Revola iVR (RTK + Vision IA, à partir de 999 € PVC) : La solution premium à 4 roues motrices offrant une précision satellitaire au centimètre près pour les vastes pelouses jusqu'à 1600 m².

Appel aux Acheteurs et Partenaires Médias Les acheteurs de la grande distribution, les distributeurs spécialisés et les journalistes sont vivement invités à visiter le stand Yard Force aux JDC de Marseille. Venez assister aux démonstrations en direct de l'i600 et découvrez comment ce modèle grand public à vision pure peut stimuler significativement les volumes et les marges de votre gamme d'équipements de jardin pour 2026.

Patrice Burnichon
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Yard Force is a well-established brand specializing in the design, manufacturing, and marketing of high-quality outdoor power equipment. Known for its commitment to innovation and performance, Yard Force offers a wide range of products aimed at enhancing the efficiency and ease of outdoor tasks such as lawn care, gardening, and landscaping. The brand is recognized for its cutting-edge technologies, ergonomic designs, and environmentally conscious solutions. Key Product Categories: Lawn Mowers – Yard Force provides both corded and cordless lawn mowers, featuring advanced battery-powered systems and robust motor technology for improved runtime and cutting performance. Their mowers are designed to offer a smooth and even cut, with several models featuring mulching, bagging, and side discharge options. Pressure Washers – Yard Force’s pressure washers are built for heavy-duty cleaning tasks, from washing driveways and decks to cleaning vehicles and garden tools. These machines combine high pressure with efficiency, providing users with powerful cleaning solutions for various outdoor surfaces. Leaf Blowers & Vacuums – Designed for both residential and commercial use, Yard Force’s blowers and vacuums offer effective solutions for clearing debris. Their lightweight models are designed for ease of use, with adjustable speeds and ergonomic handles to minimize user fatigue. Chainsaws – Yard Force offers cordless chainsaws, providing a combination of power, portability, and ease of maintenance. These models are ideal for both residential tree trimming and small-scale logging, featuring safety mechanisms and user-friendly features for precise cuts. String Trimmers & Brush Cutters – The brand’s trimmers and brush cutters are designed to offer superior cutting performance, whether trimming edges or tackling thick brush. Yard Force’s tools are equipped with features like automatic feed lines and adjustable handles for comfort and efficiency. Garden Tools – Yard Force also includes a variety of other gardening tools such as hedge trimmers, snow throwers, and electric cultivators. These products are engineered for precision and durability, helping homeowners and professionals tackle various garden maintenance tasks with ease. Technology & Innovation: Yard Force emphasizes innovation, particularly in its battery-powered products. Many of their tools are equipped with lithium-ion batteries that provide longer run times, faster charging, and lower maintenance costs compared to traditional gas-powered equipment. The brand also integrates smart technology into some of its products, offering features like adjustable speed settings, integrated LED displays, and multi-functional designs. Environmental Focus: Yard Force demonstrates a commitment to sustainability by designing products that reduce environmental impact. Battery-powered tools eliminate the emissions and noise associated with gasoline engines, and the brand continuously explores new ways to improve the energy efficiency and eco-friendliness of its products. Customer Experience: Yard Force is dedicated to providing an excellent customer experience, offering comprehensive product warranties, robust customer service, and a strong online presence for easy access to support and product information. Their tools are designed to be user-friendly and accessible, even for individuals with minimal outdoor equipment experience.

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