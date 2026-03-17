JDC Marseille 2026: Yard Force dévoile l'i600, le robot tondeuse à vision pure pour le grand public

Yard Force propulse l'adoption des tondeuses robots sans fil périphérique lors des JDC Garden Trends (24-26 mars).

MARSEILLE, FRANCE, March 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- Yard Force s'apprête à accélérer l'adoption massive des tondeuses robots sans fil périphérique lors des Journées des Collections (JDC) Garden Trends, du 24 au 26 mars. Au centre de l'attention se trouve le très attendu i600, un robot tondeuse fonctionnant par Vision IA pure, qui brise la barrière du rapport qualité-prix avec un PVC extrêmement compétitif de 499 €. Ce modèle offre aux acheteurs de la distribution une opportunité sans précédent de générer des ventes en volume dans la catégorie des jardins connectés.

Bien que l'exposition présentera également les modèles avancés i800L (LiDAR) et professionnels Revola iVR (RTK), l'i600 est stratégiquement positionné pour être le moteur de volume incontesté de la saison 2026.

L'i600 : Faire Tomber les Barrières pour les Distributeurs et les Consommateurs

Le marché traditionnel des robots tondeuses a longtemps été freiné par des installations complexes de câbles périphériques et des prix élevés pour la navigation avancée. L'i600 élimine entièrement ces deux obstacles.

• 100 % Sans Fil et "Prêt à Tondre" : Propulsé par une Vision IA avancée, l'i600 reconnaît l'herbe et évite les obstacles uniquement grâce au traitement visuel. Les consommateurs peuvent déballer, positionner et lancer la tonte immédiatement, réduisant considérablement les demandes d'assistance post-vente et les problèmes d'installation pour les distributeurs.

• Un Prix de Rupture pour le Grand Public : À 499 € (PVC), l'i600 met la technologie de pointe de la vision par IA à la portée du consommateur moyen. Ce positionnement agressif permet aux acheteurs de cibler la population massive des propriétaires urbains et périurbains (jardins jusqu'à 600 m²) qui étaient jusqu'à présent exclus du segment sans fil pour des raisons de budget.

• Spécifications Essentielles Fiables : Équipé d'une batterie 20V/2,5Ah, de 2 roues motrices et d'une autonomie typique de 80 minutes par charge, il offre des performances robustes et constantes pour l'entretien quotidien du jardin.

L'Écosystème Complet : S'Adapter aux Pelouses Complexes et Étendues

Pour répondre aux divers besoins des consommateurs et fournir aux partenaires de la distribution une gamme complète de montée en gamme (upselling), Yard Force présentera également :

• L'i800L (LiDAR + Vision IA, 799 € PVC) : Conçu pour les agencements complexes jusqu'à 800 m², introduisant un routage logique intelligent pour une tonte systématique.

• La Série Revola iVR (RTK + Vision IA, à partir de 999 € PVC) : La solution premium à 4 roues motrices offrant une précision satellitaire au centimètre près pour les vastes pelouses jusqu'à 1600 m².

Appel aux Acheteurs et Partenaires Médias Les acheteurs de la grande distribution, les distributeurs spécialisés et les journalistes sont vivement invités à visiter le stand Yard Force aux JDC de Marseille. Venez assister aux démonstrations en direct de l'i600 et découvrez comment ce modèle grand public à vision pure peut stimuler significativement les volumes et les marges de votre gamme d'équipements de jardin pour 2026.

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