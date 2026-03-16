Airoi acquires Vision22 Strategies; appoints founder as Managing Director, Global Circularity. (101 chars)

SAN FRANCISCO, CA, UNITED STATES, March 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Airoi Inc., a climate technology and sustainability innovation company, today announced the acquisition of select circularity‑focused assets from Vision22 Strategies Inc., a firm specialized in developing circularity programs, materials recovery frameworks, and municipal sustainability initiatives. As part of this transaction, Chris Tesarski, Founder of Vision22 Strategies Inc., has joined Airoi as Managing Director, Global Circularity.
The acquisition includes Vision22’s intellectual property, analytical models, strategic methodologies, and its portfolio of active circularity initiatives. These assets expand Airoi’s ability to deliver integrated, technology‑driven circular economy solutions worldwide.
Strengthening Airoi’s Circularity Leadership
“With the addition of Vision22’s circularity assets and Chris’s leadership, Airoi is significantly enhancing its capability to serve partners seeking scalable, impact‑driven circularity solutions,” said Badrinath Narasimhan, CEO of Airoi Inc. “Chris brings deep expertise in circular systems design, municipal program development, and sustainability innovation—all of which align strongly with Airoi’s mission.” In addition, Tesarski co-authored the book "ESG: From Acronym to Action" which further highlights his vision and experience in circularity and sustainability strategy.
As Managing Director, Global Circularity, Tesarski will lead strategy, project development, and global expansion of the Circularity Vertical, integrating
Vision22’s assets into Airoi’s broader climate‑tech ecosystem.
Integration of Vision22 Assets
The Vision22 Consulting assets acquired by Airoi include:
- Existing MSA & Contracts
- Circularity project development frameworks
- Methodologies and models for waste, materials, and resource circularity
- Technical documentation, research libraries, and program designs
- An established pipeline of circularity‑oriented initiatives
These capabilities are now being integrated into Airoi’s core technologies, including its lifecycle intelligence engine and digital MRV infrastructure.
Performance‑Aligned Leadership Structure
Tesarski’s transition into Airoi includes a performance‑based framework designed to advance the Circularity Vertical through measurable impact, operational success, and long‑term value creation. This structure aligns with Airoi’s commitment to scalable, self‑funding sustainability programs.
Quote From Chris Tesarski
“I’m excited with this pivotal opportunity to join Airoi at a moment when circularity is becoming an operational priority for communities and industries,” said Chris Tesarski, former Founder & Chief Strategist of Vision22 Strategies Inc. and now Managing Director, Global Circularity at Airoi. “By combining Vision22’s development frameworks with Airoi’s technology platform, we can deliver circularity solutions that are implementable, measurable, and globally scalable.”
About Airoi Inc.
Airoi Inc. builds climate‑intelligent systems that help organizations measure, reduce, and monetize sustainability impact across energy, waste, water, materials, and carbon markets. Through advanced lifecycle analytics, digital MRV systems, and circularity innovation, Airoi enables partners to achieve actionable and verifiable sustainability outcomes.
