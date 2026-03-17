El consorcio MANTA selecciona a MDC Data Centers como socio neutral para el aterrizaje de su cable submarino en México
Liberty Networks, Gold Data y Sparkle aterrizarán el cable submarino MANTA en Cancún y Veracruz a través de centros de interconexión neutral de MDC Data CentersMIAMI, FL, UNITED STATES, March 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- Miami, FL — 17 de marzo de 2026 — El consorcio MANTA — Liberty Networks, Gold Data y Sparkle — ha seleccionado a MDC Data Centers para desarrollar dos Cable Landing Hubs (CLH) en México que brindarán soporte al sistema de cable submarino MANTA.
Bajo estos acuerdos, MDC diseñará, construirá y operará dos centros de datos CLH en Cancún
y Veracruz, México, donde aterrizará el sistema MANTA. Cada CLH integra una estación de
aterrizaje de cable con un entorno de interconexión neutral, creando un punto abierto de
interconexión donde la infraestructura submarina se conecta directamente con las redes
terrestres y regionales. Desde estos gateways costeros, el tráfico se extenderá hacia los
principales corredores de red de México, incluido Querétaro, ampliamente reconocido
como el principal hub de interconexión del país.
MANTA es un nuevo sistema de cable submarino que conectará México y Estados Unidos
con Centroamérica y Latinoamérica, mejorando el flujo de tráfico en la región mediante
rutas de alto ancho de banda y baja latencia. Su infraestructura interconectará los
principales hubs de datos en Ciudad de México, Querétaro, Bogotá y Ciudad de Panamá
con Estados Unidos, a través de nuevos puntos de aterrizaje en Cancún y Veracruz, México,
y San Blas, Florida.
«A medida que construimos esta plataforma transformadora, habilitar entornos de
red abiertos, neutrales y preparados para el futuro es fundamental para nuestra
visión. Por eso nos asociamos con MDC: un socio de confianza con una trayectoria
comprobada en la creación de ecosistemas de interconexión verdaderamente
abiertos y carrier-neutral que aceleran la innovación y abren nuevas oportunidades
para la conectividad global», afirmó Carmine Sorrentino, Vicepresidente y Chief
Commercial & Operating Officer del área de Wholesale Networks en Liberty
Networks.
«Esta alianza refuerza nuestro compromiso de crear una conectividad transparente
desde el aterrizaje submarino hasta el ecosistema digital más amplio de México, a
través de puntos de interconexión y centros de datos abiertos y neutrales», afirmó
Renato Tradardi, CEO de Gold Data.
«Sparkle celebra este acuerdo entre MANTA y MDC Data Centers, con quienes
colaboramos desde hace varios años a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y
México», afirmó Mauricio Traverso, Vicepresidente para las Américas en Sparkle.
«Estos gateways estratégicos enriquecen aún más el ecosistema digital de MANTA
que, con su conexión al DC Panama Digital Gateway de Sparkle, reforzará la
resiliencia y la diversidad de rutas para carriers, OTTs y proveedores de nube en toda
la región».
Con una arquitectura concebida para escalar a futuro, los centros de datos de Cancún y
Veracruz inicialmente darán soporte a la infraestructura de MANTA. Cada CLH
incorporará un diseño modular que permitirá una expansión de hasta 5 MW por sitio
mediante módulos de 1 MW, para atender la demanda futura de servicios de
interconexión neutral y centros de datos en estas regiones clave.
«Para MDC, el paso de la frontera a la costa responde a una estrategia clara», afirmó
Juan Salazar, CEO de MDC Data Centers. «La compañía construyó su reputación
operando centros de datos carrier-neutral a lo largo de la frontera entre Estados
Unidos y México, donde sus sitios se convirtieron en los puntos de interconexión para
las redes que cruzan entre ambos países. Con esa presencia ya consolidada, el mismo
modelo — acceso abierto, gobernanza neutral y ecosistemas multioperador — se
extiende ahora hacia donde los cables submarinos tocan tierra. La infraestructura
cambia, pero el rol operativo es el mismo: proporcionar el entorno neutral donde las
redes convergen».
Al combinar infraestructura de aterrizaje de cable con entornos de interconexión neutral,
los Cable Landing Hubs de Cancún y Veracruz ofrecerán nuevos puntos de entrada para la
conectividad internacional hacia México. El tráfico submarino que aterrice en estos sitios
ampliará las opciones de conectividad para redes nacionales y transfronterizas,
fortaleciendo la infraestructura digital de la región.
ABOUT MDC DATA CENTERS
MDC Data Centers ofrece una solución ideal para las redes que buscan conectividad
eficiente en todo México. Nuestro enfoque centraliza puntos de presencia clave de redes
mexicanas y norteamericanas en centros de datos neutrales a lo largo de nuestra
plataforma, anclada por nuestros hubs de interconexión en la frontera con Estados Unidos
y en expansión hacia ubicaciones estratégicas en todo el país. Esta convergencia genera un
ecosistema de red denso, fortalecido por nuestra infraestructura exclusiva de
International Fiber Crossings y un entorno seguro y carrier-neutral para la interconexión
de redes. Juntos, estos elementos conforman nuestra BorderConnect Platform™, diseñada
para habilitar conexiones que empoderan a clientes y comunidades al unir redes, países y
personas.
Para más información, visite mdcdatacenters.com o siga a MDC Data Centers en LinkedIn y
X en @mdcdatacenters.
Julio Hernandez
MDC Data Centers
press@mdcdatacenters.com
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