El consorcio MANTA selecciona a MDC Data Centers como socio neutral para el aterrizaje de su cable submarino en México

Liberty Networks, Gold Data y Sparkle aterrizarán el cable submarino MANTA en Cancún y Veracruz a través de centros de interconexión neutral de MDC Data Centers

MIAMI, FL, UNITED STATES, March 17, 2026 / EINPresswire.com / -- Miami, FL — 17 de marzo de 2026 — El consorcio MANTA — Liberty Networks, Gold Data y Sparkle — ha seleccionado a MDC Data Centers para desarrollar dos Cable Landing Hubs (CLH) en México que brindarán soporte al sistema de cable submarino MANTA.Bajo estos acuerdos, MDC diseñará, construirá y operará dos centros de datos CLH en Cancúny Veracruz, México, donde aterrizará el sistema MANTA. Cada CLH integra una estación deaterrizaje de cable con un entorno de interconexión neutral, creando un punto abierto deinterconexión donde la infraestructura submarina se conecta directamente con las redesterrestres y regionales. Desde estos gateways costeros, el tráfico se extenderá hacia losprincipales corredores de red de México, incluido Querétaro, ampliamente reconocidocomo el principal hub de interconexión del país.MANTA es un nuevo sistema de cable submarino que conectará México y Estados Unidoscon Centroamérica y Latinoamérica, mejorando el flujo de tráfico en la región medianterutas de alto ancho de banda y baja latencia. Su infraestructura interconectará losprincipales hubs de datos en Ciudad de México, Querétaro, Bogotá y Ciudad de Panamácon Estados Unidos, a través de nuevos puntos de aterrizaje en Cancún y Veracruz, México,y San Blas, Florida.«A medida que construimos esta plataforma transformadora, habilitar entornos dered abiertos, neutrales y preparados para el futuro es fundamental para nuestravisión. Por eso nos asociamos con MDC: un socio de confianza con una trayectoriacomprobada en la creación de ecosistemas de interconexión verdaderamenteabiertos y carrier-neutral que aceleran la innovación y abren nuevas oportunidadespara la conectividad global», afirmó Carmine Sorrentino, Vicepresidente y ChiefCommercial & Operating Officer del área de Wholesale Networks en LibertyNetworks.«Esta alianza refuerza nuestro compromiso de crear una conectividad transparentedesde el aterrizaje submarino hasta el ecosistema digital más amplio de México, através de puntos de interconexión y centros de datos abiertos y neutrales», afirmóRenato Tradardi, CEO de Gold Data.«Sparkle celebra este acuerdo entre MANTA y MDC Data Centers, con quienescolaboramos desde hace varios años a lo largo de la frontera entre Estados Unidos yMéxico», afirmó Mauricio Traverso, Vicepresidente para las Américas en Sparkle.«Estos gateways estratégicos enriquecen aún más el ecosistema digital de MANTAque, con su conexión al DC Panama Digital Gateway de Sparkle, reforzará laresiliencia y la diversidad de rutas para carriers, OTTs y proveedores de nube en todala región».Con una arquitectura concebida para escalar a futuro, los centros de datos de Cancún yVeracruz inicialmente darán soporte a la infraestructura de MANTA. Cada CLHincorporará un diseño modular que permitirá una expansión de hasta 5 MW por sitiomediante módulos de 1 MW, para atender la demanda futura de servicios deinterconexión neutral y centros de datos en estas regiones clave.«Para MDC, el paso de la frontera a la costa responde a una estrategia clara», afirmóJuan Salazar, CEO de MDC Data Centers. «La compañía construyó su reputaciónoperando centros de datos carrier-neutral a lo largo de la frontera entre EstadosUnidos y México, donde sus sitios se convirtieron en los puntos de interconexión paralas redes que cruzan entre ambos países. Con esa presencia ya consolidada, el mismomodelo — acceso abierto, gobernanza neutral y ecosistemas multioperador — seextiende ahora hacia donde los cables submarinos tocan tierra. La infraestructuracambia, pero el rol operativo es el mismo: proporcionar el entorno neutral donde lasredes convergen».Al combinar infraestructura de aterrizaje de cable con entornos de interconexión neutral,los Cable Landing Hubs de Cancún y Veracruz ofrecerán nuevos puntos de entrada para laconectividad internacional hacia México. El tráfico submarino que aterrice en estos sitiosampliará las opciones de conectividad para redes nacionales y transfronterizas,fortaleciendo la infraestructura digital de la región.ABOUT MDC DATA CENTERSMDC Data Centers ofrece una solución ideal para las redes que buscan conectividadeficiente en todo México. Nuestro enfoque centraliza puntos de presencia clave de redesmexicanas y norteamericanas en centros de datos neutrales a lo largo de nuestraplataforma, anclada por nuestros hubs de interconexión en la frontera con Estados Unidosy en expansión hacia ubicaciones estratégicas en todo el país. Esta convergencia genera unecosistema de red denso, fortalecido por nuestra infraestructura exclusiva deInternational Fiber Crossings y un entorno seguro y carrier-neutral para la interconexiónde redes. Juntos, estos elementos conforman nuestra BorderConnect Platform™, diseñadapara habilitar conexiones que empoderan a clientes y comunidades al unir redes, países ypersonas.Para más información, visite mdcdatacenters.com o siga a MDC Data Centers en LinkedIn yX en @mdcdatacenters.

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