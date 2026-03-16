Perixx erweitert seine klassische ergonomische Mausserie für Linkshänder – mit Dual Charging

PERIMICE-713LRX, Vertikalmaus unterstützt USB-C und kabelloses Laden PERIMICE-713LR, Vertikalmaus unterstützt USB-C und kabelloses Laden PERIMICE-713LRX, Vertikalmaus unterstützt USB-C und kabelloses Laden

Perixx erweitert seine ergonomische Mausserie für Linkshänder: Die neue PERIMICE-713LR Vertikalmaus unterstützt USB-C und kabelloses Laden.

Mit der PERIMICE-713LR Serie wollten wir ein klassisches ergonomisches Mausdesign endlich auch für Linkshänder anbieten und das Laden im Alltag gleichzeitig flexibler machen.” — Jonah Liang, CEO of Perixx Computer

DüSSELDORF, DEUTSCHLAND (DEU), GERMANY, March 16, 2026 / EINPresswire.com / -- Die PERIMICE-713LR Serie ist in zwei Versionen erhältlich: wahlweise mit oder ohne Wireless Charging Pad.Mit der PERIMICE-713LR Serie erweitert Perixx sein Sortiment um eine neue ergonomische Vertikalmaus für Linkshänder. Damit bringt Perixx ein bewährtes ergonomisches Mauskonzept, das bislang vor allem für Rechtshänder verfügbar war, nun auch für Nutzer auf den Markt, die mit der linken Hand arbeiten.Ergonomische Vertikalmäuse sind seit Jahren vor allem im Bereich der Rechtshandmodelle etabliert. Mit der PERIMICE-713LR Serie bietet Perixx diese bekannte Form nun gezielt auch für Linkshänder an. Das vertikale Design unterstützt eine natürliche Handhaltung und kann dazu beitragen, Hand und Handgelenk im Arbeitsalltag entspannter zu positionieren.Gleichzeitig bringt die Serie ein Plus an Flexibilität beim Laden. Die Maus unterstützt sowohl USB-C-Laden per Kabel als auch kabelloses Laden. Darüber hinaus ist sie mit gängigen Wireless Charging Pads kompatibel. Nutzer können die Maus dadurch in die Ladeumgebung integrieren, die bereits auf dem Schreibtisch vorhanden ist.Die PERIMICE-713LR Serie ist in zwei Varianten erhältlich. Eine Version wird mit einem Wireless Charging Pad geliefert und bietet damit eine sofort nutzbare Komplettlösung. Die zweite Version kommt ohne Charging Pad und richtet sich an Nutzer, die bereits ein eigenes Ladepad verwenden.Auch im täglichen Einsatz ist die Maus auf praktische Anforderungen ausgelegt. Sie verfügt über eine 2,4-GHz-Funkverbindung, leise Klicktasten, ein 6-Tasten-Layout sowie vier DPI-Stufen von 1000, 1600, 2400 und 3200. Damit eignet sie sich für unterschiedliche Arbeitsweisen und Bildschirmumgebungen.Mit der PERIMICE-713LR Serie erweitert Perixx eine bekannte ergonomische Produktlinie um eine Variante, die speziell auf Linkshänder zugeschnitten ist – und ergänzt sie zugleich um zeitgemäße Ladeoptionen für den modernen Arbeitsplatz.„Mit der PERIMICE-713LR Serie wollten wir ein klassisches ergonomisches Mausdesign endlich auch für Linkshänder anbieten und das Laden im Alltag gleichzeitig flexibler machen.“Jonah Liang, CEO von PerixxVerfügbarkeitDie PERIMICE-713LR Serie ist auf Amazon sowie über ausgewählte Vertriebskanäle von Perixx erhältlich.Produktlinks: https://eu.perixx.com/de PERIMICE-713LRX - Version mit Wireless Charging Pad: https://www.amazon.de/dp/B0GDQS56D6 PERIMICE-713LR - Version ohne Wireless Charging Pad: https://www.amazon.de/dp/B0GDQY3538 Für Presse- und Medienanfragen: shop@perixx.comÜber PerixxPerixx ist eine in Deutschland ansässige Marke für Computerperipherie und Arbeitsplatz-Zubehör. Das Unternehmen entwickelt praktische Produkte für den täglichen Computereinsatz mit Fokus auf Komfort, Bedienbarkeit und zuverlässige Leistung.

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