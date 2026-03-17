LATAM Airlines Group y gategroup amplían su acuerdo plurianual para elevar la gastronomía a bordo
ZURICH, SWITZERLAND, March 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- La renovación de la colaboración entre gategroup y LATAM Airlines Group marca un hito significativo en el fortalecimiento de la innovación culinaria a bordo, la calidad del servicio y la excelencia operativa en toda América Latina.
LATAM Airlines Group y gategroup anunciaron hoy la ampliación de su acuerdo comercial a varios años, reafirmando su compromiso conjunto de elevar la oferta gastronómica a bordo, mejorar los estándares de servicio y respaldar el desempeño operativo en la red de LATAM.
La alianza se sustenta en varios años de cooperación y refuerza el enfoque continuo de LATAM en la excelencia culinaria y la experiencia del cliente En el marco de esta ampliación, ambas compañías seguirán introduciendo nuevos conceptos gastronómicos, reforzando la consistencia entre estaciones y avanzando en modelos operativos diseñados para asegurar un estándar de servicio uniforme para los pasajeros.
En esta nueva etapa, gategroup reforzará aún más su presencia culinaria en la región y continuará impulsando mejoras en eficiencia, estandarización de procesos y el uso de herramientas digitales que permiten una planificación más efectiva y una calidad de servicio constante en los principales hubs de LATAM.
Christoph Schmitz, CEO de gategroup, afirmó:
“Nos enorgullece elevar a un nuevo nivel nuestra relación de largo recorrido con LATAM Airlines Group. Al combinar la experiencia culinaria global de gategroup con el liderazgo regional de LATAM, garantizamos que cada viaje se distinga por un servicio excepcional. Esta nueva etapa nos permitirá seguir construyendo sobre nuestros logros conjuntos y llevar la innovación a un nivel superior.
Paulo Miranda, Vicepresidente de Clientes del Grupo LATAM Airlines Group, señaló:
“Esta renovación de nuestra alianza con gategroup representa un paso importante para seguir elevando la experiencia a bordo de LATAM a través de una colaboración más estrecha. Refuerza la planificación, la estandarización y la eficiencia operativa en nuestras estaciones clave, al tiempo que impulsa la innovación culinaria y una mayor consistencia en el servicio. Al mantener al cliente en el centro de nuestras decisiones, estamos construyendo un viaje más cómodo y confiable.”
LATAM Airlines Group y gategroup mantienen su enfoque de ofrecer una experiencia a bordo más cuidada, confiable y memorable para los pasajeros, reforzando su relación de largo recorrido y marcando una nueva etapa de excelencia en el servicio en la región.
Acerca de gategroup
gategroup es un proveedor global líder de servicios y productos de catering aéreo, venta a bordo y servicios de hospitalidad. Con sede en Zúrich, Suiza, la compañía da servicio a millones de pasajeros a través de una red de casi 200 ubicaciones en más de 60 países. Gracias a la innovación y a su experiencia operativa, gategroup colabora con las principales aerolíneas del mundo para crear experiencias de viaje excepcionales. Para más información, visite www.gategroup.com.
Acerca del grupo LATAM
LATAM Airlines Group S.A. y sus filiales conforman el principal grupo de aerolíneas de Latinoamérica, con presencia en cinco mercados domésticos de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones internacionales dentro de Latinoamérica y hacia/desde Europa, Estados Unidos, Oceanía, África y el Caribe.
El grupo cuenta con una flota compuesta por aviones Boeing 767, 777 y 787, además de Airbus A321, A321neo, A320, A320neo y A319. Adicionalmente, el Airbus 330, operado bajo contratos de arriendo de corto plazo, también forma parte de la operación actual.
LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colombia y LATAM Cargo Brasil son las filiales de carga del grupo. Además de operar en las bodegas de los aviones de pasajeros, disponen de una flota propia de 20 cargueros. Estas compañías operan tanto en la red del grupo LATAM como en rutas internacionales exclusivas para carga, ofreciendo infraestructura moderna, una amplia variedad de servicios y opciones de protección para responder a las necesidades de todos sus clientes.
Más información financiera en: ir.latam.com / latam.com
Sileia Urech
LATAM Airlines Group y gategroup anunciaron hoy la ampliación de su acuerdo comercial a varios años, reafirmando su compromiso conjunto de elevar la oferta gastronómica a bordo, mejorar los estándares de servicio y respaldar el desempeño operativo en la red de LATAM.
La alianza se sustenta en varios años de cooperación y refuerza el enfoque continuo de LATAM en la excelencia culinaria y la experiencia del cliente En el marco de esta ampliación, ambas compañías seguirán introduciendo nuevos conceptos gastronómicos, reforzando la consistencia entre estaciones y avanzando en modelos operativos diseñados para asegurar un estándar de servicio uniforme para los pasajeros.
En esta nueva etapa, gategroup reforzará aún más su presencia culinaria en la región y continuará impulsando mejoras en eficiencia, estandarización de procesos y el uso de herramientas digitales que permiten una planificación más efectiva y una calidad de servicio constante en los principales hubs de LATAM.
Christoph Schmitz, CEO de gategroup, afirmó:
“Nos enorgullece elevar a un nuevo nivel nuestra relación de largo recorrido con LATAM Airlines Group. Al combinar la experiencia culinaria global de gategroup con el liderazgo regional de LATAM, garantizamos que cada viaje se distinga por un servicio excepcional. Esta nueva etapa nos permitirá seguir construyendo sobre nuestros logros conjuntos y llevar la innovación a un nivel superior.
Paulo Miranda, Vicepresidente de Clientes del Grupo LATAM Airlines Group, señaló:
“Esta renovación de nuestra alianza con gategroup representa un paso importante para seguir elevando la experiencia a bordo de LATAM a través de una colaboración más estrecha. Refuerza la planificación, la estandarización y la eficiencia operativa en nuestras estaciones clave, al tiempo que impulsa la innovación culinaria y una mayor consistencia en el servicio. Al mantener al cliente en el centro de nuestras decisiones, estamos construyendo un viaje más cómodo y confiable.”
LATAM Airlines Group y gategroup mantienen su enfoque de ofrecer una experiencia a bordo más cuidada, confiable y memorable para los pasajeros, reforzando su relación de largo recorrido y marcando una nueva etapa de excelencia en el servicio en la región.
Acerca de gategroup
gategroup es un proveedor global líder de servicios y productos de catering aéreo, venta a bordo y servicios de hospitalidad. Con sede en Zúrich, Suiza, la compañía da servicio a millones de pasajeros a través de una red de casi 200 ubicaciones en más de 60 países. Gracias a la innovación y a su experiencia operativa, gategroup colabora con las principales aerolíneas del mundo para crear experiencias de viaje excepcionales. Para más información, visite www.gategroup.com.
Acerca del grupo LATAM
LATAM Airlines Group S.A. y sus filiales conforman el principal grupo de aerolíneas de Latinoamérica, con presencia en cinco mercados domésticos de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones internacionales dentro de Latinoamérica y hacia/desde Europa, Estados Unidos, Oceanía, África y el Caribe.
El grupo cuenta con una flota compuesta por aviones Boeing 767, 777 y 787, además de Airbus A321, A321neo, A320, A320neo y A319. Adicionalmente, el Airbus 330, operado bajo contratos de arriendo de corto plazo, también forma parte de la operación actual.
LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colombia y LATAM Cargo Brasil son las filiales de carga del grupo. Además de operar en las bodegas de los aviones de pasajeros, disponen de una flota propia de 20 cargueros. Estas compañías operan tanto en la red del grupo LATAM como en rutas internacionales exclusivas para carga, ofreciendo infraestructura moderna, una amplia variedad de servicios y opciones de protección para responder a las necesidades de todos sus clientes.
Más información financiera en: ir.latam.com / latam.com
Sileia Urech
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