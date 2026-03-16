Un científico español reta a la ciencia a estudiar lo que ridiculiza

Álex Escolá-Gascón autor del libro "Las fronteras de lo posible", Penguin Random House - GABINETE DE PRENSA- UAKIX TE CUENTA

Álex Escolà-Gascón explora en Las fronteras de lo posible la conciencia y los fenómenos anómalos a partir de 609 casos en 17 diócesis.

Negar sin investigar no es rigor: también puede ser una forma de dogmatismo.” — Álex Escolà-Gascón

MADRID, MADRID, SPAIN, March 16, 2026 / EINPresswire.com / -- El científico e investigador Álex Escolà-Gascón ha publicado Las fronteras de lo posible, un nuevo ensayo que se adentra en uno de los territorios más controvertidos del pensamiento contemporáneo: aquellos fenómenos que la ciencia a menudo trata como tabú antes de investigarlos seriamente. Publicado por Vergara / Penguin Random House Grupo Editorial, el libro propone un examen riguroso e interdisciplinar de la conciencia, la percepción y las experiencias humanas anómalas.Lejos del sensacionalismo, Las fronteras de lo posible no es una defensa de la superstición ni un intento de exagerar afirmaciones extraordinarias. Lo que plantea es una pregunta más profunda e incómoda: si la ciencia aspira a comprender la realidad, ¿puede permitirse descartar automáticamente ciertas experiencias humanas simplemente porque no encajan en los marcos explicativos actuales? Esa tensión constituye el eje central del libro.Escolà-Gascón aborda el tema desde la perspectiva de un científico, no de un showman. A lo largo de la obra, combina razonamiento científico, epistemología y reflexión filosófica para examinar cómo se construyen ideas como la verdad, la existencia y la realidad. El libro revisita también experiencias límite y fenómenos que tradicionalmente han permanecido en los márgenes del debate académico, proponiendo un marco destinado a distinguir entre error perceptivo, interpretación cultural y preguntas científicas genuinamente abiertas.Uno de los aspectos más llamativos del libro es su foco en una investigación que incluye 609 casos identificados de supuesta posesión en 17 diócesis católicas españolas. Según el comunicado ya publicado, este trabajo llevó al autor a validar lo que se describe como el primer protocolo médico diseñado para detectar casos de posesión periférica en hospitales generales y consultas de psiquiatría.Ese protocolo recibe el nombre de PPS-C (Psychiatric Possession Syndrome Checklist). El texto lo presenta como una herramienta de evaluación validada estadísticamente, creada para medir la intensidad y la frecuencia de estos fenómenos desde una perspectiva clínica y evaluativa. En términos prácticos, el libro sitúa el PPS-C no como un instrumento religioso, sino como un intento de aportar orden metodológico a un campo en el que las reacciones emocionales, los reflejos ideológicos y los supuestos culturales sustituyen con frecuencia a la observación estructurada.Este punto es clave para entender la ambición de la obra. Las fronteras de lo posible no sostiene que cada informe anómalo sea una prueba de lo sobrenatural ni pide al lector que suspenda el pensamiento crítico. Al contrario: el proyecto insiste en el análisis cuidadoso. Su provocación está en otro lugar: en sostener que la cultura científica puede volverse también dogmática cuando decide de antemano qué preguntas merecen investigación y cuáles deben ser ridiculizadas, ignoradas o excluidas del examen serio.Ese argumento resulta especialmente relevante en un momento cultural marcado por los extremos. Por un lado, proliferan relatos pseudocientíficos sin rigor; por otro, un escepticismo reduccionista puede despachar áreas enteras de la experiencia humana con la misma rapidez y seguridad. Escolà-Gascón sitúa su trabajo en una tercera vía: una que rechaza la credulidad, pero también se niega a aceptar la pereza intelectual disfrazada de certeza. En ese sentido, el libro trata tanto de los límites del conocimiento científico como de los límites de la propia cultura científica.El encuadre editorial del libro también refleja esa ambición transversal. Incluye una introducción de Iker Jiménez, uno de los periodistas y comunicadores más conocidos de España en el ámbito del misterio y los fenómenos no explicados, y un prólogo del profesor Stanley Krippner, profesor emérito de la Universidad de Saybrook, en California, y autoridad internacionalmente reconocida en el estudio de la conciencia y las experiencias anómalas. Esta combinación sitúa el libro en la intersección entre la comunicación pública, el pensamiento académico y la investigación de frontera.Publicado en marzo de 2026, Las fronteras de lo posible llega en un momento en que las conversaciones públicas sobre ciencia, creencias y conciencia se están expandiendo mucho más allá de los límites disciplinarios tradicionales. Preguntas que antes quedaban confinadas a círculos especializados circulan ahora por los medios, la filosofía, la psicología, la neurociencia y los estudios culturales. Dentro de ese panorama, el libro de Escolà-Gascón busca aportar un vocabulario más riguroso y una postura analítica más disciplinada.La publicación del libro viene además acompañada por una serie de presentaciones públicas en España. Según el comunicado, las próximas apariciones incluyen actos en Madrid, Barcelona y Canarias, y se prevé que se anuncien nuevas presentaciones. Estos encuentros forman parte de un esfuerzo más amplio por llevar la discusión más allá de los círculos académicos y editoriales y convertirla en una conversación pública directa.En última instancia, Las fronteras de lo posible no es solo un libro sobre fenómenos anómalos. Es un desafío a una forma de pensar. Su tesis central sostiene que no todo lo inexplicado es sobrenatural, pero que tampoco lo inexplicado debería convertirse en territorio prohibido. Tanto si el lector se acerca desde la ciencia como desde la filosofía, la psicología, la religión o la crítica cultural, la obra invita a enfrentarse a una posibilidad inquietante: que la frontera entre conocimiento e ignorancia no dependa solo de lo que podemos demostrar, sino también de lo que estamos dispuestos a examinar.

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