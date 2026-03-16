digna informuje o 12-miesięcznym wdrożeniu w środowisku enterprise bez tradycyjnych reguł jakości danych

News Provided By

digna Data Quality & Observability platform

VIENNA, VIENNA, AUSTRIA, March 16, 2026 / EINPresswire.com / -- Firma digna ogłosiła, że duża hurtownia danych klasy enterprise działała przez dwanaście kolejnych miesięcy bez wykonywania tradycyjnych, ręcznie kodowanych reguł jakości danych, polegając zamiast tego na adaptacyjnym wykrywaniu anomalii wbudowanym w jej platformę digna - Data Quality & Observability.Według firmy wdrożenie zastąpiło tysiące ręcznie pisanych kontroli walidacyjnych, w tym sprawdzanie wartości null, kontrole progowe oraz niestandardowe asercje SQL, monitoringiem opartym na sztucznej inteligencji, zintegrowanym bezpośrednio z platformą. Zamiast polegać na z góry zdefiniowanych skryptach, system analizował wzorce zachowań w zbiorach danych, aby automatycznie wykrywać nieprawidłowości.Wyniki zostały udokumentowane, a następnie zaprezentowane w formie referencji klienta podczas konferencji ADV Data Excellence Conference 2023 w Wiedniu. Firma podkreśla, że wdrożenie to pokazuje przejście od statycznych modeli walidacji do adaptacyjnych metod monitorowania w dużych środowiskach danych przedsiębiorstw.Przez dekady hurtownie danych klasy enterprise opierały się na systemach walidacji opartych na regułach do monitorowania jakości danych. Systemy te zazwyczaj wymagają od inżynierów definiowania warunków takich jak sprawdzanie wartości null, limity progowe czy asercje SQL zaprojektowane do wykrywania znanych błędów. Wraz z rozwojem ekosystemów danych zbiory tych reguł mogą rozrastać się do tysięcy warunków, które muszą być utrzymywane i aktualizowane wraz ze zmianami struktur danych.Marcin Chudeusz, CEO digna, powiedział, że rosnąca złożoność infrastruktury danych w przedsiębiorstwach stanowi wyzwanie dla skalowalności tradycyjnych modeli zarządzania opartych na regułach.„Platformy enterprise nieustannie się rozwijają” – powiedział Chudeusz. „Kiedy walidacja opiera się na ręcznie definiowanych regułach, zarządzanie jakością danych staje się reaktywne i trudne do skalowania. Naszym celem jest wzmocnienie governance poprzez wbudowanie inteligentnej obserwowalności bezpośrednio w środowisko danych, tak aby monitoring adaptował się wraz ze zmianami systemów.”System monitorowania platformy wykorzystuje metody uczenia statystycznego, w tym dystrybucyjnie niezależne wykrywanie anomalii oraz adaptacyjne przedziały predykcyjne, aby identyfikować odchylenia od oczekiwanego zachowania danych. Zamiast definiować jawne reguły dla każdego potencjalnego problemu, system modeluje zachowanie zbiorów danych w czasie i wykrywa anomalie, gdy wzorce ulegają zmianie.Danijel Kivaranovic, PhD, CTO digna, powiedział, że podejście to odzwierciedla zasady teorii uczenia statystycznego.„Systemy oparte na regułach zakładają, że potencjalne problemy można w pełni zdefiniować z góry” – powiedział Kivaranovic. „W złożonych ekosystemach danych to założenie często się nie sprawdza. Modelując matematycznie podstawowe zachowanie danych, można wykrywać odchylenia bez konieczności kodowania tysięcy z góry zdefiniowanych warunków.”Według firmy takie podejście zmniejsza nakład operacyjny związany z utrzymywaniem dużych zestawów reguł, jednocześnie rozszerzając zakres monitorowania w złożonych środowiskach, które często doświadczają zmian schematów, pojawiania się nowych źródeł danych oraz ewolucji logiki biznesowej.Firma podkreśla, że udokumentowane dwunastomiesięczne wdrożenie sugeruje , iż adaptacyjne modele monitorowania mogą stanowić alternatywne podejście do zarządzania danymi w miarę dalszego wzrostu skali i złożoności ekosystemów danych przedsiębiorstw.O firmie dignadigna rozwija oprogramowanie klasy enterprise skoncentrowane na monitorowaniu jakości danych, observability oraz automatyzacji zarządzania danymi. Platforma wykorzystuje wykrywanie anomalii oparte na sztucznej inteligencji do monitorowania dużych środowisk danych bez konieczności stosowania rozbudowanych, ręcznie kodowanych reguł walidacyjnych.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.