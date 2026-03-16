NEQSOL Holding, Yetenek Gelişiminde Mükemmellik Alanında 2026 ATD BEST Ödülü’nü Kazandı

ISTANBUL, TURKEY, March 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Farklı sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası şirketler grubu NEQSOL Holding, dünyanın kurumsal öğrenme ve gelişim alanındaki en önemli kurumlarından biri olan ATD – Association for Talent Development tarafından verilen 2026 BEST Ödülü’nü kazanan uluslararası kuruluşlar arasında yer aldı. BEST Ödülü, her yıl kurum genelindeki stratejik önceliklerle uyumlu öğrenme ve yetenek geliştirme uygulamalarıyla üstün sonuçlar elde eden organizasyonları onurlandırmaktadır.

Bu önemli ödül, çalışanlarının gelişimini uzun vadeli iş performansının temel itici güçlerinden biri olarak konumlandıran NEQSOL Holding’in, sürekli öğrenme ve liderlik gelişimi kültürü oluşturma konusundaki güçlü kararlılığını ortaya koymaktadır.

Bu stratejinin merkezinde; liderlik kapasitesini güçlendirmek ve kurumsal sürekliliği sağlamak amacıyla tasarlanan Stratejik Yedekleme Programı, orta ve üst düzeyler için Liderlik Yolculuğu Programı ve geleceğin liderleri için Liderlikte Mükemmellik Programı (LEAP) gibi yapılandırılmış liderlik geliştirme programlarından oluşan kapsamlı bir ekosistem yer almaktadır. Kurumsal yönetişim çerçevesinin bir parçası olarak, üst yönetimin performans hedeflerinin %10’u yedekleme planlaması ve liderlik gelişimi sonuçlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu yaklaşım, yöneticilerin yetenek gelişimi konusundaki sorumluluğunu pekiştirmektedir.

NEQSOL Holding Türkiye Temsilcisi Mehmet Göçmen yaptığı açıklamada, “ATD tarafından alınan bu takdir, öğrenme kültürümüzün gücünü ve ekiplerimizi gelecekteki fırsatlara hazırlamaya verdiğimiz önemi göstermektedir. Çalışanların gelişimini sağlamak ve liderlik yetkinliklerini güçlendirmek, hızla değişen küresel bir ortamda faaliyet gösteren organizasyonlar için hayati öneme sahiptir,” diyerek yapılan çalışmaların takdir edilmesinin önemine ve bu başarının daha ileriye taşımada motive edici etkisine değindi.

Bu çerçeveyi destekleyen kurumsal öğrenme ve gelişim platformu NEQSOL Akademi, Holding’in dünya genelindeki çalışanlarına hizmet veren dijital öğrenme ve iş birliği platformu olarak faaliyet göstermektedir. Platform; mentorluk, koçluk, dahili sertifikasyonlar ve proje tabanlı öğrenme ile desteklenen, yapay zeka destekli ve çok dilli kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunmaktadır.

Holding, dahili programların ötesinde, faaliyet gösterdiği ülkelerde geleceğin yeteneklerine yatırım yapmaya da devam etmektedir. Qwasar Silikon Vadisi iş birliğiyle kurulan Peerstack Academy, yazılım geliştirme (full-stack development) ve dijital beceriler alanında proje tabanlı eğitimler sunmaktadır. PARLA Kız Öğrenci Burs ve Gelişim Programı ise burslar, mentorluk, staj imkanları ve mesleki eğitimler yoluyla özellikle STEM ve işletme alanlarında kariyer hedefleyen genç kadınları desteklemektedir.

NEQSOL Holding İnsan Kaynakları Başkanı (CHRO) Meriç Tunç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “NEQSOL Holding’te yetenek gelişimi tek seferlik bir girişim değil, çalışanlarımıza yönelik sürekli bir taahhüttür. Veriye dayalı içgörüleri, ileri öğrenme teknolojilerini ve dünyanın önde gelen kurumlarıyla kurduğumuz iş birliklerini bir araya getirerek, iş gücümüzün geleceğe hazır olmasını sağlarken aynı zamanda iş performansına da doğrudan katkıda bulunuyoruz,” dedi.

NEQSOL Holding Öğrenme ve Gelişim Departmanı Başkanı Dilara Jafarli ise, “Bu önemli ödül, Kurumsal Akademi ekibimizin adanmışlığını ve profesyonelliğini yansıtmaktadır. Amacımız, tüm uygulamalarımızla liderlik yetkinliklerini güçlendiren, dijital dönüşümü destekleyen ve organizasyonumuzun uzun vadeli dayanıklılığını artıran bir öğrenme ortamı yaratmaktır,” ifadelerini kullandı.

NEQSOL Holding Hakkında

NEQSOL Holding, enerji, telekomünikasyon, ileri teknoloji, inşaat ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren uluslararası bir şirketler grubudur. Yaklaşık 20.000 kişiye istihdam sağlayan grup, merkezi Hollanda'da olmak üzere 11 ülkede faaliyet göstermektedir. Portföyünde Nobel Energy, Nobel Upstream, Vodafone Ukraine, Bakcell, Azerconnect Group, Norm, UMCC Titanium ve diğer şirketler yer almaktadır.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.