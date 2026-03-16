Nowy zakład produkcyjny ZiemiaPodloze.pl w Tychach odpowiada na zapotrzebowanie rynku roślin egzotycznych

Ziemia Podloze

W Tychach otwarto rzemieślniczą manufakturę specjalizującą się w produkcji przepuszczalnych podłoży dla rzadkich roślin tropikalnych.

TYCHY, SILESIA, POLAND, March 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Marka ZiemiaPodloze.pl oficjalnie poinformowała o uruchomieniu nowej linii produkcyjnej przy ulicy Żorskiej 139a w Tychach. Nowy zakład skupia się na wytwarzaniu rzemieślniczych, gruboziarnistych podłoży dedykowanych uprawie roślin tropikalnych, takich jak monstery, filodendrony czy alokazje, których popularność w Polsce znacząco wzrosła w ciągu ostatniej dekady.

Wraz ze wzrostem zainteresowania kolekcjonerstwem rzadkich gatunków roślin domowych, ujawnił się problem nieodpowiednich warunków glebowych. Standardowa ziemia dostępna na rynku, opierająca się głównie na miale torfowym, wykazuje tendencję do zbijania się pod wpływem wilgoci. Dla roślin wywodzących się z tropikalnych lasów deszczowych prowadzi to do ograniczenia dostępu tlenu i w konsekwencji – do zgnilizny korzeni.

Tyska manufaktura ZiemiaPodloze.pl opracowała technologię produkcji gotowych, wysoce przepuszczalnych mieszanek, potocznie określanych w środowisku botanicznym jako "bigos do roślin". W skład tych rzemieślniczych podłoży wchodzą wyselekcjonowane komponenty, takie jak gruba kora piniowa, perlit wulkaniczny, czipsy kokosowe, naturalny pumeks oraz węgiel aktywny. Proces produkcyjny zakłada precyzyjne, ręczne mieszanie składników, co zapobiega niszczeniu ich struktury i gwarantuje odpowiednie napowietrzenie środowiska korzeniowego.

„Zauważyliśmy wyraźną lukę na polskim rynku. Kolekcjonerzy roślin tropikalnych musieli do tej pory samodzielnie sprowadzać i mieszać poszczególne komponenty, co było procesem czasochłonnym i wymagało specjalistycznej wiedzy” – mówi założyciel ZiemiaPodloze.pl. „Nasz zakład w Tychach standaryzuje ten proces, dostarczając gotowe podłoże o trójwymiarowej strukturze, dostosowane do specyficznych, fizycznych i mikrobiologicznych wymagań epifitów i innych wymagających gatunków domowych.”

Linia produkcyjna obejmuje warianty dostosowane do konkretnych grup botanicznych. W asortymencie znajdują się dedykowane bazy do aroidów, a także wysoce wyspecjalizowane podłoża dla roślin z mutacją genetyczną (np. monstera variegata), które ze względu na brak chlorofilu wykazują wyższą podatność na patogeny. Manufaktura opracowała również receptury zoptymalizowane pod kątem gospodarki wodnej dla gatunków takich jak syngonium, epipremnum oraz alokazja.

W ramach strategii zrównoważonego rozwoju, firma zrezygnowała z tradycyjnych worków foliowych na rzecz opakowań typu doypack z zamknięciem strunowym i transparentnym okienkiem. Rozwiązanie to ułatwia przechowywanie produktu bez utraty jego optymalnej wilgotności resztkowej.

Produkty tyskiej manufaktury są dystrybuowane na terenie całego kraju poprzez oficjalną stronę internetową marki oraz wiodące platformy e-commerce, z opcją dostawy kurierskiej i do paczkomatów.

O ZiemiaPodloze.pl:

ZiemiaPodloze.pl to polska, niezależna manufaktura botaniczna z siedzibą w Tychach. Firma specjalizuje się w tworzeniu przepuszczalnych podłoży dla rzadkich roślin tropikalnych i kolekcjonerskich. Marka dostarcza rozwiązania naśladujące naturalne środowisko roślin epifitycznych, wspierając ich prawidłowy rozwój i zapobiegając chorobom korzeni.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.