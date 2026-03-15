Vive Latino 2026 impulsará turismo, consumo y ocupación hotelera en la Ciudad de México

Miles de asistentes se reúnen en el Vive Latino 2026, uno de los festivales musicales más importantes de México.

Vive Latino 2026 regresa con miles de asistentes y una fuerte derrama económica, consolidándose como uno de los festivales más importantes de México.

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, March 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- La capital del país volverá a ser escenario de uno de los eventos musicales más relevantes de América Latina con la llegada del Vive Latino 2026.

Además de su dimensión cultural, el festival se ha consolidado como un motor económico para la ciudad, con efectos directos en el consumo, la ocupación hotelera y la movilidad urbana durante el fin de semana en que se celebra.

La llegada de miles de asistentes nacionales e internacionales suele generar un incremento en la demanda de hospedaje en distintas zonas de la capital, particularmente en áreas con alta conectividad y oferta turística, como los hoteles en Polanco CDMX.

Vive Latino 2026: fechas, artistas y precios de boletos

La edición 2026 del Vive Latino se celebrará los días 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

El cartel confirmado reúne artistas internacionales y latinoamericanos como Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Juanes, Cypress Hill, Los Fabulosos Cadillacs y Maldita Vecindad, lo que anticipa una importante afluencia de asistentes provenientes de distintos estados del país y del extranjero.

En cuanto a los precios, los boletos para esta edición se han comercializado en diferentes fases. Los accesos generales para los dos días del festival han partido de alrededor de tres mil pesos, mientras que las experiencias premium pueden superar los diez mil pesos, dependiendo del tipo de acceso.

Afluencia del Vive Latino: un festival con convocatoria masiva

El alcance del festival se refleja en sus cifras de asistencia. De acuerdo con datos de los organizadores, en las ediciones de 2024 y 2025 el Vive Latino registró más de 160 mil asistentes por edición, con jornadas que superaron las 70 mil personas por día.

Estas cifras consolidan al evento como uno de los encuentros musicales más importantes del calendario cultural de la Ciudad de México, con un público que incluye tanto residentes locales como visitantes que viajan específicamente para asistir al festival.

La presencia de este volumen de asistentes suele traducirse en una mayor demanda de transporte, restaurantes y opciones de hospedaje durante el fin de semana del evento.

Derrama económica del Vive Latino en la Ciudad de México

El impacto del festival también se refleja en indicadores económicos. En 2023, el gobierno de la Ciudad de México reportó que el Vive Latino generó una derrama económica superior a los mil 705 millones de pesos durante el fin de semana en que se llevó a cabo.

Este flujo económico está asociado al gasto en boletos, consumo dentro del festival, alimentos, transporte, hospedaje y actividades turísticas adicionales en la ciudad.

Sectores como la hotelería y el restaurantero suelen registrar incrementos en la demanda durante el evento. En ediciones recientes, la capital ha reportado niveles de ocupación hotelera cercanos al 69% y 70% durante el fin de semana del festival, incluso fuera de temporadas vacacionales tradicionales.

Hoteles en Polanco y otras opciones de hospedaje

Ante la llegada de visitantes durante el Vive Latino, zonas con buena conectividad dentro de la ciudad suelen concentrar parte de la demanda de hospedaje.

En este contexto, alojarse en un hotel en Campos Elíseos Polanco puede resultar conveniente para quienes buscan combinar la asistencia al festival con actividades culturales, gastronómicas o turísticas en la capital.

Dentro de la oferta de hoteles en Polanco CDMX, esta zona destaca por su cercanía con museos, parques urbanos y algunos de los corredores gastronómicos más reconocidos de la ciudad.

Hotel Presidente dentro de la oferta hotelera de la zona

Entre las alternativas disponibles en esta área se encuentra el hotel Presidente, ubicado en Polanco. El establecimiento forma parte de la infraestructura hotelera que recibe tanto a viajeros de negocios como a visitantes que llegan a la capital para eventos culturales, conciertos y festivales internacionales.

La combinación entre conectividad urbana, oferta cultural y opciones de hospedaje en zonas consolidadas de la ciudad explica por qué eventos como el Vive Latino continúan teniendo un impacto significativo no solo en la escena musical, sino también en la actividad turística y económica de la Ciudad de México.

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