incMTY 2026 reunirá en Monterrey a líderes de innovación, inversión y emprendimiento

El ecosistema emprendedor se da cita en incMTY 2026 para crear, colaborar y escalar innovación

incMTY 2026: un espacio donde la innovación se transforma en negocio y oportunidades para emprendedores y empresas.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, March 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- incMTY 2026, programado del 17 al 20 de marzo, se posiciona nuevamente como uno de los encuentros más relevantes para analizar cómo la innovación se traduce en negocios y desarrollo empresarial en México y América Latina.

El evento reúne a emprendedores, corporativos, inversionistas y líderes del ecosistema tecnológico en un espacio donde las tendencias se discuten desde la perspectiva de la ejecución y la inversión. En este contexto, aspectos logísticos del viaje, como los hoteles en Monterrey precios, forman parte de la planeación para quienes asisten a una agenda centrada en networking, reuniones estratégicas y oportunidades de negocio.

incMTY como punto de encuentro para la innovación

En su edición más reciente, incMTY 2025 reunió a más de 15 mil asistentes y cerca de 380 speakers internacionales, consolidando su papel como uno de los principales eventos de innovación y emprendimiento en América Latina.

El formato del encuentro incluye conferencias, paneles especializados, sesiones de networking y espacios de encuentro entre startups, corporativos y fondos de inversión. Este enfoque permite que las conversaciones generadas durante el evento trasciendan el escenario y se conviertan en colaboraciones, alianzas estratégicas o proyectos en desarrollo.

Startups, corporativos y capital en un mismo ecosistema

A lo largo de sus ediciones, incMTY ha construido una comunidad que reúne a más de 126 mil innovadores, empresarios, investigadores y directivos vinculados al ecosistema emprendedor.

En materia de inversión, el evento ha servido como plataforma para anunciar y amplificar proyectos tecnológicos y fondos de venture capital. En los últimos años, más de 2 mil millones de dólares en inversión vinculada al sector tecnológico han sido anunciados o impulsados dentro de su ecosistema.

Este posicionamiento ha consolidado al encuentro como un espacio relevante para inversionistas nacionales e internacionales que buscan identificar proyectos con potencial de crecimiento y escalabilidad.

Monterrey como centro de innovación y negocios

La relevancia de incMTY también está ligada al entorno que lo alberga. Monterrey se ha consolidado como uno de los principales centros industriales y de negocios del país, con infraestructura, conectividad y un ecosistema empresarial que facilita la interacción entre talento, capital e industria.

Este contexto ha impulsado el crecimiento del turismo de reuniones en la región, convirtiendo a la ciudad en sede recurrente de congresos, convenciones y encuentros empresariales.

Precio de hoteles en Monterrey y comportamiento del turismo de reuniones

El dinamismo del sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) se refleja en indicadores económicos del estado. En 2024, el turismo de reuniones en Monterrey y Nuevo León generó una derrama económica estimada en 3 mil millones de pesos, con un crecimiento del 7.14% respecto al año anterior.

Durante el primer semestre de 2025, la ocupación hotelera promedio en Monterrey se mantuvo cercana al 63%, registrando incrementos durante semanas marcadas por congresos y eventos empresariales.

En este contexto, el precio de hoteles en Monterrey suele variar en función de la demanda generada por eventos corporativos y convenciones internacionales.

Hoteles en Monterrey precios durante eventos empresariales

Durante semanas en las que se celebran encuentros como incMTY, los hoteles en Monterrey precios reflejan el aumento en la llegada de viajeros de negocios, emprendedores e inversionistas que participan en las actividades del evento.

La ubicación, la conectividad con distritos corporativos y la disponibilidad de servicios orientados a estancias ejecutivas suelen ser factores relevantes para quienes asisten a este tipo de encuentros.

Entre las opciones disponibles en la ciudad se encuentra Presidente InterContinental Monterrey, ubicado en San Pedro Garza García. El hotel forma parte de la oferta de hospedaje que atiende a viajeros de negocios y asistentes a congresos internacionales que se realizan en la zona metropolitana de Monterrey.

La presencia de eventos como incMTY confirma el papel de la ciudad como un punto estratégico para el emprendimiento, la innovación y la inversión en América Latina, además de impulsar la actividad económica en sectores vinculados al turismo de negocios.

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