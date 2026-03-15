TEKCE Rozszerza Globalny Zasięg Dzięki Nowym Programom Partnerskim i Afiliacyjnym

TEKCE launches new Partner and Affiliate programs, giving global professionals access to 7,000+ verified listings and a transparent CRM system.

Real estate is built on trust. Our partner ecosystem ensures full transparency, allowing professionals to track every step from client inquiry to commission payment.” — Özkan Tekçe, COO, TEKCE Real Estate

BENALMADENA, MALAGA, SPAIN, March 15, 2026 / EINPresswire.com / -- TEKCE Nieruchomości ogłosiło rozszerzony Program Partnerski oraz nowy Program Afiliacyjny, które czynią sprzedaż nieruchomości transgranicznych bardziej przejrzystą i korzystną dla obu stron. Programy działają na platformie MyTEKCE oraz w wersji white-label aplikacji TEKCE App, zapewniając partnerom i afiliantom śledzenie działań w czasie rzeczywistym, spersonalizowane doświadczenia klientów z ich marką oraz dostęp do ponad 7 000 ofert TEKCE w Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i na Cyprze Północnym.„Nieruchomości to ostatecznie biznes oparty na zaufaniu. Zbudowaliśmy nasz model tak, aby każdy uczestnik mógł jasno zobaczyć, co się dzieje, kiedy i dlaczego,” powiedział Özkan Tekçe, COO TEKCE Nieruchomości. „Dzięki MyTEKCE i naszemu ekosystemowi partnerskiemu nie tylko współpracujesz z TEKCE, pracujesz przejrzyście w naszym systemie, ze swoją marką, swoimi klientami i pełną widocznością procesu, od pierwszego zapytania po wypłatę prowizji. Każde wyzwanie, z jakim niegdyś mierzyliśmy się jako partnerzy, stało się fundamentem tego systemu. Zaprojektowaliśmy ten program tak, aby nasi partnerzy nigdy nie musieli napotykać tych samych przeszkód.”Globalny zasięg i lokalna kontrolaStworzony dla agencji i niezależnych doradców, Program Partnerski TEKCE pozwala agentowi z Dubaju obsługującemu kupującego w Hiszpanii lub doradcy ze Sztokholmu pracującemu z klientem zainteresowanym Turcją działać w infrastrukturze i na bazie ofert TEKCE, zachowując jednocześnie relację z klientem.MyTEKCE to nowoczesna, międzynarodowa platforma partnerska dla branży nieruchomości stworzona przez TEKCE. Umożliwia użytkownikom rejestrację, śledzenie i zarządzanie klientami w sposób przejrzysty i w czasie rzeczywistym. Partnerzy są wdrażani na platformę MyTEKCE, gdzie mogą śledzić status klientów w CRM TEKCE, preferencje kupujących, historię komunikacji, wizyty, etap negocjacji, cenę sprzedaży oraz status prowizji, redukując niepewność i eliminując obawy o komunikację poza oficjalnym kanałem.Aplikacja TEKCE dostępna jest w wersji white-label, dzięki czemu partnerzy mogą prezentować tysiące ofert pod własną identyfikacją marki (logo, grafiki, linki kontaktowe), korzystając jednocześnie ze zweryfikowanego, codziennie aktualizowanego międzynarodowego portfolio TEKCE. Łączy to skalę korporacyjną z lokalną personalizacją. Praca setek członków zespołu TEKCE ostatecznie zasila działania naszych partnerów, dając im pełną siłę naszej zbiorowej wiedzy.Model win-win dla szerszej publicznościProgram Afiliacyjny TEKCE wykracza poza profesjonalistów rynku nieruchomości i obejmuje dotychczasowych klientów, biura podróży, influencerów, blogerów, YouTuberów, ekspertów SEO, marketerów cyfrowych i innych twórców z zaangażowaną publicznością. Po dołączeniu afilianci generują unikalne linki przez MyTEKCE, kierują swoją publiczność do ofert TEKCE i zarabiają na transakcjach poleceniowych — bez konieczności bycia agentem nieruchomości. Model został zaprojektowany jako przejrzysty system win-win dla wszystkich stron.Zweryfikowane portfolio, międzynarodowa obecnośćTEKCE działa w 20 biurach w 5 krajach, w tym w Hiszpanii (Alicante, Barcelona, Málaga), Turcji (Alanya, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Fethiye, Stambuł, Izmir, Mersin, Trabzon, Yalova), Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubaj), na Cyprze Północnym (Kyrenia) oraz w Szwecji (Sztokholm). Ta obecność zapewnia partnerom i afiliantom niezawodne zasoby oraz lokalną wiedzę dla klientów transgranicznych.„Partnerstwo powinno być mierzalne,” dodał Özkan Tekçe. „Nasz model oparty na CRM pokazuje każdy krok, dzięki czemu partnerzy i afilianci mogą budować długoterminowy biznes w oparciu o przejrzystość. Aby wspierać te procesy, stworzyliśmy dedykowany zespół Partner Management. Wszyscy uczestnicy mogą teraz zarządzać swoimi procesami znacznie łatwiej i efektywniej przy wsparciu przedstawicieli partnerów przypisanych specjalnie do nich. Nasze sieci partnerskie i afiliacyjne obejmują już ponad 100 krajów, wspierając wspólną misję: tworzenie przejrzystej, opartej na technologii i skoncentrowanej na ludziach branży nieruchomości.”O TEKCE NieruchomościTEKCE to globalna firma z branży nieruchomości z 20 biurami w 5 krajach. Dzięki podejściu digital-first, wielojęzycznym lokalnym zespołom i własnemu ekosystemowi CRM, TEKCE oferuje przejrzyste, oparte na danych doświadczenie dla kupujących, sprzedających, partnerów i afiliantów. MyTEKCE i TEKCE App zapewniają pełną widoczność procesu oraz możliwość brandingu white-label, umożliwiając zaufaną współpracę na skalę międzynarodową. Więcej informacji na https://tekce.com/pl/firma/wspolpraca oraz https://tekce.com/pl/firma/program-partnerski Kontakt:Aysun Tekçeaysun.tekce@tekce.com

