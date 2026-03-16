「Mokushiroku ni idonda shūdōshi」：ジョーダン・リバーによるジョアッキーノ・ダ・フィオーレの予言、日本のPrime Videoで配信開始
【東京 – 2026年3月30日】 ジョーダン・リバー監督の映画**『Mokushiroku ni idonda shūdōshi』**（黙示録に挑んだ修道士） – 原題 “Joachim and the Apocalypse” – が、2026年3月30日より日本のPrime Videoにて配信されることが決定いたしました。本作は、中世において最も謎に満ち、かつ多大な影響を与えた思想家の一人であるジョアッキーノ・ダ・フィオーレの物語を銀幕に描き出しています。
世紀を超えて響くヴィジョン
今から800年以上前、ジョアッキーノ・ダ・フィオーレは人類の運命を洞察し、「聖霊」に導かれる未来を予見しました。変化の激しい現代において、彼が提唱した「第三の時代」の予言は、驚くほどの現実味を持って響きます。本作は、12世紀のイタリアの峻厳な修道院で、既存の教義を超えた普遍的な真理を見出した男の叙事詩です。
西洋と東洋を繋ぐ架け橋
歴史的な舞台設定でありながら、ジョーダン・リバー監督はジョアッキーノの思想と東洋哲学の深い親和性を浮き彫りにしています。黙示録や悪との精神的な戦いは、仏教における「末法思想」の概念と驚くべき共通点を持っています。
歴史を「父の時代（律法）」、「子の時代（恩寵）」、「聖霊の時代（自由）」の三段階で捉えるヴィジョンは、仏教の三時の概念を彷彿とさせ、日本人の観客にとっても「世界の終焉」というテーマを親しみ深く、かつ魅力的なものとして提示しています。
映画：破壊から啓示へ
本作において、キリスト教の黙示録と東洋の静寂が交差します。破壊は通過点となり、沈黙は啓示へと変わります。それは、人類と自然の「大調和」を目指す魂の旅路です。ジョーダン・リバー監督の視点を通じ、すべてが崩壊するように見える時でさえ、人間がいかに再生し、自らの運命を変えることができるかをこの映画は示しています。
国際的な成功を収めた本作。西洋の核心と東洋の知恵が共鳴する神秘の探求がいよいよ日本の観客を魅了します。
【作品情報】
邦題： 黙示録に挑んだ修道士
監督： ジョルダン・リバー (Jordan River)
配信開始日： 2026年3月30日
プラットフォーム： Amazon Prime Video（日本）
ジョルダン・リバー監督 プロフィール (Bio)
ジョルダン・リバー (Jordan River) 映画監督、脚本家、プロデューサー。緻密な歴史考証と、壮大かつ精神的な映像表現を融合させることで知られる。人類の思想に足跡を残した人物やテーマを深く掘り下げ、忘れ去られがちな人間精神の深淵を照らし出す作品を数多く手がけている。
3Dや4Kといった最新技術と映画言語を巧みに操り、目に見えない文化遺産を描く活動で国際的に高い評価を得ている。人間と自然の絆、そして内面的な探求を重視するリバー監督のアプローチは、歴史的事実を時代を超えた哲学的な体験へと昇華させる。
最新作『黙示録に挑んだ修道士』において、リバー監督はジョアッキーノ・ダ・フィオーレという複雑な人物に対し、宗教的境界を超えた感性でアプローチした。西洋の神秘主義と東洋哲学の接点を浮き彫りにすることで、本作をグローバルな響きを持つ作品へと導いている。
Massimo Lucidi
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