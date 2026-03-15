AGM G3 Pro lleva cámara térmica pro al bolsillo – para pros diarios, dueños de casa y aventureros

Inspección del automóvil con la cámara térmica de alta resolución del G3 Pro Tabla comparativa de cámaras térmicas

AGM G3 Pro: Cámara térmica profesional de 512×384 en smartphone rugerizado. Detecta fugas, hotspots y más con detalle y fiabilidad superiores.

MADRID, MADRID, SPAIN, March 14, 2026 /EINPresswire.com/ -- AGM, el pionero en smartphones rugerizados con tecnologías avanzadas de sensores, anunció hoy la disponibilidad ampliada del AGM G3 Pro, un dispositivo rugerizado 5G que transforma la visión térmica de una herramienta especializada en una potencia móvil accesible.

En el centro del G3 Pro se encuentra su cámara de imagen térmica de grado profesional con una impresionante resolución de 512×384 y grabación de video en tiempo real a 25 FPS, que ofrece mapas de calor nítidos y detallados, muy por encima de complementos térmicos básicos o integraciones de baja resolución en teléfonos. Cubriendo un amplio rango dual de temperaturas de -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F), la cámara permite una detección precisa en escenarios de bajo contraste (por ejemplo, fugas de calor sutiles) y en tareas industriales de alta temperatura.

Esta capacidad térmica integrada abre una amplia gama de aplicaciones prácticas en el mundo real, sin necesidad de dispositivos costosos separados:

- Inspecciones en el hogar y bricolaje: Detectar fugas de agua ocultas, huecos en el aislamiento, puntos calientes eléctricos, ineficiencias en sistemas HVAC o electrodomésticos sobrecalentados, ahorrando tiempo y dinero en facturas de energía o previniendo daños costosos.

- Diagnóstico eléctrico y mecánico: Identificar circuitos fallidos, enchufes sobrecargados, problemas en motores o desgaste en rodamientos de maquinaria antes de que ocurran fallos; ideal para electricistas, mecánicos y técnicos de mantenimiento.

- Diagnóstico automotriz: Detectar frenos sobrecalentados, problemas en el escape o anomalías en el motor de forma rápida y segura.

- Uso al aire libre y emergencias: Seguir firmas de calor para observación de fauna, búsqueda y rescate, navegación nocturna o detección de personas/animales en condiciones de baja visibilidad.

- Controles de seguridad: Escanear intrusos mediante calor corporal o monitorear equipos perimetrales en entornos industriales o remotos.

"La imagen térmica solía significar llevar cámaras independientes voluminosas, pagar miles por equipo profesional o conformarse con sensores térmicos de baja resolución en teléfonos que entregan resultados borrosos y poco fiables", dijo Lucas, Gerente de Marketing de AGM. "Observamos que la mayoría de los productos en el mercado ofrecían una resolución pobre, a menudo en el rango de 80×60 a 256×192, lo que limitaba la precisión y el detalle en tareas reales. Por eso diseñamos el G3 Pro con una verdadera cámara térmica de alta resolución 512×384: para ofrecer un producto más fiable y de mayor calidad que proporcione a los usuarios imágenes más nítidas, mayor precisión de temperatura y rendimiento de grado profesional directamente en su bolsillo, sin compromisos."

La cámara térmica está integrada de forma fluida a través de la aplicación dedicada Thermal AGM, que ofrece herramientas como seguimiento de temperatura puntual/máxima/mínima, paletas de colores, alarmas por umbrales excedidos y superposición sencilla con la cámara principal de 64 MP para tomas contextuales. Combinada con la construcción rugerizada del teléfono (IP68/IP69K impermeable/polvo, resistencia a caídas/choques MIL-STD-810H), prospera en entornos hostiles donde otros dispositivos fallan.

Otros aspectos destacados que complementan su potencia térmica incluyen:

- Batería masiva de 10.000 mAh con carga cableada de 33 W + carga inalámbrica de 18 W para uso de varios días en trabajos de campo prolongados.

- Procesador MediaTek Dimensity 7300, 12+12 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento (expandible hasta 1 TB) y Android 15 para un rendimiento fluido con aplicaciones exigentes.

- Pantalla FHD+ de 6,72 pulgadas a 120 Hz, cámaras principal de 64 MP + macro de 2 MP, altavoz ultra potente de 5 W (hasta 116 dB) y luz de camping integrada.

El AGM G3 Pro está disponible a través del sitio web oficial de AGM, Amazon y minoristas especializados en tecnología rugerizada, con compatibilidad de operadores que incluye variantes para T-Mobile. El precio comienza de forma competitiva para este smartphone rugerizado tan completo en funciones.

Para imágenes de producto de alta resolución, muestras térmicas, videos de demostración o unidades de revisión, contacte a media@agmmobile.com.

Acerca de AGM

AGM lidera la industria de dispositivos móviles rugerizados al integrar sensores avanzados, como imágenes térmicas de alta resolución, en smartphones resistentes y prácticos diseñados para profesionales, primeros respondedores, entusiastas del aire libre y cualquiera que exija fiabilidad en condiciones extremas.

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