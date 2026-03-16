Atmosera y Hikru se unen para crear una plataforma unificada de soluciones Microsoft en las Américas

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La combinación establece una organización sólida y alineada con Microsoft, diseñada para impulsar la modernización a gran escala en las Américas.

Esta unión abre nuevas oportunidades tanto para nuestra gente como para nuestros clientes” — Rodolfo Zamora, CEO de Hikru

PORTLAND, OR, UNITED STATES, March 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Atmosera anunció hoy el cierre de una transacción estratégica mediante la cual Hikru, una firma de servicios tecnológicos con sede en Costa Rica, pasa a formar parte de la organización Atmosera. Esta unión amplía las capacidades de ingeniería y la presencia regional de Atmosera, y refuerza su estrategia de construir una plataforma unificada, enfocada en Microsoft, para atender clientes empresariales en toda la región.

Como parte de esta integración, Hikru se incorpora al modelo global de servicios de Atmosera, sumando talento de ingeniería altamente especializado y fortaleciendo la capacidad de la compañía para apoyar iniciativas de modernización empresarial en Azure, plataformas de data e inteligencia artificial, desarrollo de software, así como operaciones administradas de Azure y ciberseguridad.

“Esta unión refleja nuestra estrategia de construir una plataforma enfocada en Microsoft, capaz de acompañar a nuestros clientes a lo largo de todo su camino de modernización”, señaló Jon Thomsen, CEO de Atmosera. “Hikru ha desarrollado una cultura de ingeniería excepcional y una reputación sólida de ejecución con organizaciones líderes en Estados Unidos y América Latina. Al unir nuestros equipos, ampliamos nuestra capacidad de servicio a mayor escala, manteniendo la calidad y la confianza que ambas organizaciones han construido”.

Atmosera es reconocida como uno de los partners de soluciones más confiables de Microsoft, ayudando a las organizaciones a modernizar, proteger y operar sus plataformas tecnológicas más críticas. La compañía apoya a clientes empresariales durante todo el ciclo de transformación tecnológica: desde arquitectura en la nube hasta plataformas avanzadas de data, implementación de IA, operaciones de seguridad y entornos administrados de Azure a nivel empresarial. Esta plataforma ampliada fortalece aún más la capacidad de Atmosera para acelerar la adopción de Microsoft Azure y tecnologías relacionadas de data, IA y seguridad en entornos complejos.

Con la incorporación de Hikru, Atmosera suma una capacidad significativa de talento de ingeniería en América Latina —desde el Cono Sur hasta México y el Caribe— y refuerza su alineación con el modelo operativo de Microsoft para las Américas. El alineamiento es aún mayor, considerando que Hikru tiene su base en Costa Rica - un hub tecnológico clave para Microsoft y para el ecosistema empresarial de la región.

“Esta unión abre nuevas oportunidades tanto para nuestra gente como para nuestros clientes”, comentó Rodolfo Zamora, CEO de Hikru. “Atmosera comparte nuestro compromiso con la excelencia en ingeniería, las relaciones sólidas con los clientes y una visión de construir relaciones a largo plazo. Juntos podemos escalar y potenciar las soluciones que entregan nuestros equipos”.

Para clientes empresariales, esta combinación significa contar con un socio estratégico capaz de apoyar la modernización de punta a punta: desde arquitectura e ingeniería, hasta plataformas avanzadas de data, IA, seguridad y operaciones administradas en la nube a nivel empresarial. Al integrar talento de ingeniería desde Norteamérica hasta el Cono Sur, Atmosera amplía su capacidad para acompañar iniciativas complejas de Microsoft para organizaciones que operen en toda la región.

La organización continuará atendiendo a los clientes de Hikru con el mismo modelo de servicios actual, al tiempo que amplía el acceso a las capacidades de Atmosera en modernización en la nube, datos, IA, ciberseguridad y operaciones gestionadas en la nube.

Desde una perspectiva estratégica, esta unión fortalece la posición de Atmosera dentro del ecosistema global de partners de Microsoft y profundiza su alineación con su modelo comercial en el campo, permitiendo una colaboración más estrecha con los equipos de Microsoft que apoyan a clientes en toda la región.

“Nuestro objetivo es simple”, agregó Thomsen: “Construir una plataforma sólida y duradera que permita a las organizaciones modernizarse con confianza, combinando ingeniería de alto nivel, operaciones bien estructuradas, una profunda alineación con Microsoft y un equipo reconocido por su capacidad y cercanía”.

Acerca de Atmosera

Atmosera es un socio para la modernización empresarial con base en Lake Oswego, Oregón. La compañía ayuda a organizaciones en Norteamérica y Latinoamérica a modernizar, proteger y operar sus plataformas tecnológicas más importantes, a través de una combinación de servicios profesionales, ingeniería integrada y operaciones administradas en la nube y ciberseguridad a nivel empresarial.

Atmosera es Microsoft Azure Expert MSP y cuenta con múltiples especializaciones de infraestructura en Microsoft Azure, seguridad, datos, IA e innovación de aplicaciones. Además, es miembro de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), es Microsoft Fabric Featured Partner y Microsoft Verified Managed XDR provider.

El enfoque de Atmosera es claro: crear valor para sus clientes a partir de tecnología moderna y expertise humano.

Acerca de Hikru

Hikru es una firma de servicios profesionales en desarrollo de software e inteligencia artificial. Con sede en Costa Rica y talento distribuido en varios países de América Latina, Hikru ayuda a las organizaciones a diseñar, construir y operar soluciones digitales modernas que impulsan la innovación y el crecimiento del negocio.

La compañía es reconocida por su sólida cultura de ingeniería, su enfoque AI‑First y su capacidad para entregar soluciones de software de alta calidad sobre plataformas nativas en la nube, sistemas de data e inteligencia artificial y modernización de aplicaciones. Sus equipos trabajan de manera cercana con los clientes para resolver desafíos técnicos complejos, combinando profundidad técnica con un enfoque colaborativo.

Con la reputación de una ejecución disciplinada y con talento de ingeniería de alto nivel, Hikru acompaña a organizaciones de todo el continente que buscan acelerar la innovación a través de mejores soluciones de software y sistemas inteligentes.

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