Dubai resta operativa per imprese e visti: G1 Services invita gli imprenditori a valutare i dati reali
Nonostante le recenti tensioni geopolitiche nella regione del Golfo, le attività economiche negli Emirati Arabi Uniti continuano a svolgersi regolarmente
Secondo G1 Services, negli ultimi giorni molti imprenditori europei hanno chiesto chiarimenti sull’operatività del sistema economico emiratino alla luce delle notizie diffuse dai media internazionali. Tuttavia, le procedure amministrative legate all’apertura di nuove società, alle registrazioni fiscali e al rilascio dei visti continuano a essere gestite regolarmente dalle autorità competenti e dalle free zone del Paese.
«Riceviamo quotidianamente richieste da imprenditori che vogliono capire se sia ancora possibile avviare un’attività a Dubai», spiega Gianluca Poggi, fondatore di G1 Services. «La risposta è sì: il sistema amministrativo e imprenditoriale degli Emirati resta pienamente operativo. Le free zone continuano a processare nuove registrazioni societarie e le autorità stanno rilasciando regolarmente i visti di residenza.»
Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano da anni uno dei principali hub globali per il commercio e l’imprenditoria internazionale, grazie a infrastrutture avanzate, procedure snelle di costituzione societaria e un sistema fiscale competitivo che continua ad attrarre investitori e professionisti da tutto il mondo.
Secondo G1 Services, è importante distinguere tra la percezione generata dalle notizie che circolano online e la realtà operativa del sistema economico emiratino.
«In momenti di tensione internazionale è normale assistere a una forte amplificazione mediatica degli eventi», prosegue Poggi. «Tuttavia Dubai ha dimostrato più volte negli anni una grande capacità di resilienza e continuità operativa. Gli imprenditori che stanno valutando un trasferimento o l’apertura di una società negli Emirati dovrebbero basare le proprie decisioni su dati concreti e non su informazioni spesso parziali o ingigantite.»
G1 Services sottolinea inoltre che molte crisi geopolitiche nella regione hanno storicamente avuto una durata limitata e non hanno intaccato in modo strutturale il ruolo di Dubai come centro economico internazionale.
«Dubai rimane una delle piattaforme globali più dinamiche per fare impresa», conclude Poggi. «Il nostro consiglio agli imprenditori è di mantenere una visione di lungo periodo e non lasciarsi condizionare da una narrativa emergenziale che non riflette necessariamente la realtà operativa del Paese.»
ANNA LISA ZITTI
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