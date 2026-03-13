Biocarburants avancés Canada sur l’accessibilité et la sécurité énergétique des carburants à faible teneur en carbone

Les données montrent systématiquement que les biocarburants permettent aux automobilistes de réaliser des économies à la pompe

VANCOUVER, CANADA, March 13, 2026 / EINPresswire.com / -- L’Association Biocarburants avancés Canada publie une déclaration de son président, Fred Ghatala, sur le rôle stabilisateur des biocarburants dans le contexte actuel de crise mondiale de l’approvisionnement en pétrole brut.« La montée en flèche des prix du pétrole brut et de l’essence a des répercussions sur les automobilistes canadiens et sur notre économie. Quant à savoir si les biocarburants présents dans notre approvisionnement en carburant aident ou nuisent aux Canadiens dans ce contexte conflictuel, les faits sont clairs : les biocarburants atténuent à la fois les hausses et la volatilité des prix résultant d’une situation géopolitique instable.La première raison tient simplement à l’économie de l’offre et de la demande. La restriction de l’approvisionnement en pétrole brut a entraîné une hausse des prix à la pompe. Lorsque l’offre d’essence augmente, les prix baissent. La teneur moyenne en éthanol de 10 % dans l’essence canadienne fournit cet approvisionnement supplémentaire pour les voitures et les camions légers du Canada. Les économistes parlent d’“élasticité-prix”. Sans l’éthanol, les prix à la pompe seraient nettement plus élevés.Cette dynamique a fait l’objet d’études d’experts visant à quantifier les avantages financiers liés au mélange de biocarburants lorsque la production mondiale de combustibles fossiles est perturbée par la guerre ou des sanctions. Une étude réalisée en 2014, pendant la guerre en Libye, a conclu que le mélange d’éthanol permettait de réduire le prix de l’essence de 0,25 dollar américain par gallon; une étude menée en 2017 a quant à elle calculé que les économies de carburant liées à l’approvisionnement supplémentaire en éthanol s’élevaient à 0,22 dollar américain par gallon dans un contexte géopolitique relativement calme. Des études plus anciennes montrent également cette relation. Par ailleurs, une étude réalisée en 2022 estime que la présence de 6 % de diesel issu de la biomasse dans les volumes de diesel américains a réduit le coût du diesel de 4 %, soit 0,22 dollar américain par gallon.Seconde raison : l’éthanol est moins cher que l’essence, et l’écart de prix ne cesse de se creuser. Le dernier rapport Biofuels in Canada montre que l’éthanol vendu en gros au Canada coûtait 7,4 cents de moins par litre que l’essence. Plus important encore, « l’écart entre le prix de l’essence et celui de l’éthanol » est plus important aujourd’hui qu’il ne l’a été au cours des dernières années. Les biocarburants mélangés à l’essence (éthanol) ont réduit les coûts de gros de l’essence au Canada de près de 1,7 milliard de dollars en 2024. Depuis 2010, l’éthanol a permis de réduire les coûts de gros de l’essence de plus de 13,2 milliards de dollars.Enfin, les prix des biocarburants et des carburants conventionnels ont réagi différemment à l’instabilité énergétique mondiale. Depuis le début du conflit iranien, les prix de gros de l’essence au Canada ont augmenté de 28 %, tandis que ceux de l’éthanol ont augmenté de 5,5 %. De plus, le coût de la matière première utilisée pour fabriquer l’essence, à savoir le pétrole brut, a augmenté de 35 %, tandis que celui de la matière première utilisée pour fabriquer l’éthanol, à savoir le maïs, a augmenté de 2 %; enfin, celui de la matière première utilisée pour fabriquer le diesel issu de la biomasse, à savoir l’huile de canola, a augmenté de 3 %. Les biocarburants présents dans l’essence permettent déjà aux automobilistes de réaliser des économies et offrent une meilleure stabilité des prix par rapport aux fluctuations mondiales du marché de l’énergie. »Fred Ghatala conclut : « Il est facile, bien qu’inexact, de suggérer que les finances des ménages canadiens seraient plus solides sans les biocarburants, mais les données ne corroborent pas cette théorie. Qui plus est, une industrie nationale de biocarburants qui utilise des matières premières agricoles canadiennes nous protège de l’instabilité causée par les tensions commerciales mondiales de deux façons : en renforçant l’approvisionnement national en carburants pour le transport et en réduisant notre dépendance vis-à-vis des marchés étrangers et des politiques commerciales volatiles. Les experts estiment que les biocarburants rapportent au moins 6,4 milliards de dollars chaque année à l’économie canadienne; ce chiffre connaît une croissance rapide, car la production canadienne de diesel issu de la biomasse a considérablement augmenté ces dernières années. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux renouvellent activement une stratégie industrielle pour les chaînes d’approvisionnement en carburant du Canada. Les avantages économiques et énergétiques des biocarburants fabriqués au Canada constituent la pierre angulaire sur laquelle bâtir une économie canadienne résiliente, sûre et abordable. »À propos de l’Association Biocarburants avancés CanadaL’Association Biocarburants avancés Canada est la voix de l’industrie nationale des producteurs, distributeurs et fournisseurs de technologies pour les carburants non fossiles à faible teneur en carbone pouvant être mélangés à l’essence, au diesel, aux carburants marins et aux carburéacteurs. Les membres de l’Association Biocarburants avancés Canada produisent un portefeuille de carburants propres liquides, de matières premières durables et de produits intermédiaires. Les membres produisent et consomment également des produits gazeux à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel renouvelable (GNR) et l’hydrogène à faible teneur en carbone, et s’intéressent aux technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone. Nos membres exploitent plus de 45 milliards de litres de capacité de production de carburants à faible teneur en carbone à l’échelle mondiale et sont d’importants fournisseurs de carburants renouvelables et à faible teneur en carbone au Canada et dans le monde.

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