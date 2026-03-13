WAT Festival brengt proeverij primeur en Silent disco naar Haaksbergen – mét eigen beker in de hoofdrol

De organisatoren van het Wat Festival. Links Babett Teijema, rechts Wessel Bottenberg Twents festival vraagt bezoekers een eigen beker mee te nemen Wat Festival: dit is geen jongerenfeest. Dit is ons feest.

Op zaterdag 18 april 2026 vormt Haaksbergen het decor voor een opvallende combinatie van smaak, muziek en nuchtere Twentse creativiteit.

Het WAT Festival is Lokaal. Warm. Een tikkeltje eigenwijs. En vooral: het begin van iets waar je later bij wil zeggen “Ik was er bij.”” — Wessel Bottenberg

HAAKSBERGEN, NETHERLANDS, March 13, 2026 / EINPresswire.com / -- Initiatiefnemers Wessel Bottenberg (34) en Babett Teijema (25) kiezen bewust voor een andere toon dan het gemiddelde festival. “Dit is geen jongerenfeest, dit is óns feest,” geeft de organisatie als slogan aan. Het evenement begint vroeg in de avond en eindigt rond middernacht. Bezoekers moeten de volgende dag immers vaak gewoon weer aan het werk, een gezin draaiende houden of een andere afspraak nakomen. WAT mikt daarmee nadrukkelijk op een publiek dat van gezelligheid houdt, maar ook een volle agenda heeft.De Wat Proeverij - De middag staat in het teken van de zogeheten Wat Proeverij. Vanaf 15.00 uur maken bezoekers kennis met een combinatie die in Nederland nog niet eerder in deze vorm werd aangeboden: koffie, wijn en bier in één doorlopende proeverij. Volgens de organisatie delen deze ambachtelijke producten meer overeenkomsten dan op het eerste gezicht lijkt. Herkomst, fermentatie, branding, rijping en vakmanschap spelen in alle drie een bepalende rol in smaak en beleving. Via Silent Disco-hoofdtelefoons krijgen bezoekers toelichting van betrokken ondernemers en specialisten uit de regio, waardoor inhoud en rust hand in hand gaan. De volgorde van schenken is zorgvuldig samengesteld, zodat smaken elkaar aanvullen in plaats van overheersen. Silent disco festival - Na de proeverij verandert het terrein in een Silent Disco festival. Geen dreunende subwoofers of geluidsoverlast, maar een hoofdtelefoon bij binnenkomst waarmee bezoekers kunnen schakelen tussen drie muziekkanalen. Onder een grote stretchtent verzorgt een DJ samen met een live zangeres bekende meezingers. Elders op het terrein klinken jaren 80/90 hits, herkenbaar aan een grote gele badeend tent. In een andere tent op het terrein vind je steviger uptempo techno genres. Het bijzondere aan het concept is dat iedereen zijn eigen volume en muziekstijl bepaalt. Wie wil, staat bij het hoofdpodium terwijl hij luistert naar een compleet andere DJ dan de vrienden naast hem.Op het gebied van duurzaamheid kiest WAT voor een opvallende aanpak. Onder de noemer J.E.B. (Je Eigen Beker) vraagt de organisatie bezoekers om een herbruikbare beker van huis mee te nemen. Daarmee speelt het festival in op de aangescherpte regelgeving rond wegwerpplastic en herbruikbare bekers op evenementen. Tegelijkertijd krijgt het initiatief een speels karakter. Bezoekers mogen zo creatief mogelijk zijn: een oude schoolbeker, rvs mok uit een kerstpakket of een speciaal bedrukte beker met een persoonlijke knipoog. Uiteraard heeft het festival ruim voldoende festivalbekers op het terrein, maar de organisatie wil de bezoekers ook de mogelijkheid geven om zelf een geschikte of grappige beker mee te nemen.Wie een beker meebrengt, ontvangt naast de gebruikelijke statiegeldmunt ook een extra consumptiemunt. “Het eerste biertje is dan van ons”, meldt de organisatie met een grote glimlach.Met de combinatie van inhoudelijke proeverij, flexibel muziekconcept en een ludieke duurzaamheidsactie positioneert WAT Festival zich als een nieuw type evenement in Twente: kleinschalig, vol beleving en met ruimte voor humor.(Combi) tickets zijn verkrijgbaar via de website Wat.Events:

