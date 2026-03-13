Experts named business incubation the fastest way for IT specialists to legalize their status in Poland in 2025

На фоне растущего спроса на специалистов в Восточной Европе Latwy Start расширяет возможности для иностранных фрилансеров и удаленных работников.

Мы видим, что критерии поиска изменились: сейчас, выбирая бизнес-инкубатор в Польше, люди ищут надежного партнера для легализации семьи и долгосрочного проживания в ЕС.” — Halyna Belousova, co-founder of the Łatwy Start

NY, UNITED STATES, March 13, 2026 / EINPresswire.com / -- Компания предлагает инфраструктуру, позволяющую начать легально работать в Польше всего за сутки, минуя сложные бюрократические процедуры открытия юридического лица.Текущая ситуация на рынке труда ЕС диктует новые правила: специалисты ищут способы работать легально (контракты B2B), но без долгосрочных обязательств и высоких административных расходов.Как это работает:Предлагаемая бизнес-инкубатором модель позволяет специалисту легально стать сотрудником инкубатора при фактическом сохранении свободы фрилансера. Это решает сразу три задачи для экспата: Получение вида на жительство (Karta Pobytu), легализация доходов, сокращение налоговой базы.В ответ на эти запросы компания оптимизировала процессы документооборота и налоговой поддержки, сделав выход на польский рынок как можно более “бесшовным” для программистов, дизайнеров и маркетологов из стран Восточной Европы.Подробная информация о процессе легализации, как и с расчетом налоговых льгот для разных уровней доходов, можно ознакомиться на официальном сайте компании — https://latwy-start.pl О компании: Latwy Start - поставщик услуг и бизнес-инкубатор, специализирующийся на легализации трудоустройства иностранных специалистов в Польше. Компания обеспечивает полную юридическую, бухгалтерскую и кадровую поддержку, выступая налоговым агентом для своих клиентов.

