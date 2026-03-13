Submit Release
Grupo Consultor Empresarial celebra 25 años y obtiene triple certificación ISO para sus servicios globales de HR y EOR

BOGOTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA, March 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- Grupo Consultor Empresarial (GCE), especializado en servicios de Outsourcing en Gestion Empresarial Integral con liderazgo Global en Employer of Record (EOR), administración global de nómina y Business Process Outsourcing (BPO), anunció la obtención de tres certificaciones internacionales ISO, un logro que coincide con la celebración de sus 25 años de trayectoria empresarial.

Las certificaciones obtenidas incluyen:

ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestión de Calidad

ISO 45001:2018 – Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

ISO/IEC 27001:2022 – Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información

Estas certificaciones fueron otorgadas por Kiwa CQR, organismo certificador internacional, tras un proceso de auditoría que evaluó los sistemas de gestión y los procesos operativos del grupo.

La obtención de estas certificaciones reafirma el compromiso de la organización con los más altos estándares internacionales en calidad de servicio, protección de la información y gestión responsable de las operaciones empresariales.

25 años de evolución empresarial

El anuncio coincide con la conmemoración del 25 aniversario del grupo, cuya historia se remonta al 15 de marzo de 2001, cuando la organización fue constituida originalmente bajo el nombre ANMAROD & CIA. S.A.

En 2005, la empresa adoptó el nombre Grupo Consultor Empresarial (GCE), reflejando su expansión hacia servicios de consultoría empresarial, gestión laboral y administración de procesos corporativos.

A partir de 2019, el grupo inició su proceso de internacionalización con el establecimiento de operaciones en Canadá bajo la marca GCE Global Solutions Corp, consolidando su presencia en el mercado global de soluciones de gestión laboral.

Actualmente, el grupo opera a través de entidades propias y centros operativos en Canadá, Estados Unidos, Colombia y El Salvador, mientras presta servicios a organizaciones que gestionan equipos internacionales en más de 132 jurisdicciones alrededor del mundo.

Soluciones globales para la gestión del talento internacional

Las certificaciones ISO aplican a los principales servicios que ofrece el grupo, entre ellos:

Employer of Record (EOR)

administración global de nómina

Business Process Outsourcing (BPO)

gestión administrativa de recursos humanos

cumplimiento laboral internacional

procesos de reclutamiento y onboarding

soporte administrativo y gestión documental

gestión de información para clientes internacionales

Mediante la implementación de sistemas de gestión auditados internacionalmente, el grupo fortalece su capacidad para ofrecer servicios que garantizan cumplimiento regulatorio, protección de datos sensibles y excelencia operativa.

Visión del liderazgo

“Obtener estas certificaciones ISO mientras celebramos 25 años de trayectoria representa un hito muy importante para nuestra organización”, afirmó Andrés Mauricio Rojas Díaz, CEO de Grupo Consultor Empresarial.

“Lo que comenzó como una firma regional de consultoría se ha convertido en un grupo empresarial con presencia internacional que hoy apoya a empresas que gestionan talento en múltiples países. Estas certificaciones reflejan nuestro compromiso con la calidad, la seguridad de la información y el cumplimiento empresarial.”

Preparados para el futuro del trabajo global

En un entorno donde las organizaciones contratan talento en múltiples países y operan con equipos distribuidos, contar con socios estratégicos capaces de gestionar cumplimiento laboral, administración de nómina y seguridad de la información se vuelve cada vez más crítico.

Con 25 años de experiencia, operaciones que apoyan a clientes en más de 132 jurisdicciones y sistemas de gestión basados en estándares internacionales y cumplimiento empresarial de nivel corporativo, Grupo Consultor Empresarial se posiciona como un aliado estratégico para empresas que buscan expandir su fuerza laboral a nivel global.

Acerca de Grupo Consultor Empresarial

Grupo Consultor Empresarial (GCE) es un grupo internacional especializado en servicios de Employer of Record (EOR), administración global de nómina y outsourcing de procesos empresariales.

La organización tiene sus orígenes en ANMAROD & CIA. LTDA, constituida en 2001. En 2005, adoptó el nombre Grupo Consultor Empresarial, reflejando la expansión de sus servicios de consultoría y gestión empresarial.

En 2019, el grupo inició su expansión internacional mediante el establecimiento de operaciones en Canadá bajo la empresa GCE Global Solutions Corp www.gceglobalsolutions.com, consolidando su estrategia global de soluciones para la gestión del talento internacional.

Actualmente, el grupo presta servicios a organizaciones que operan en más de 132 jurisdicciones alrededor del mundo, permitiendo a las empresas contratar, gestionar y pagar talento internacional cumpliendo con las regulaciones laborales de cada país.

Grupo Consultor Empresarial
www.grupoconsultorempresarial.com

Yenny Paola Reyes Rodriguez
GCE Global Solutions
+1 313-434-2635
paola.reyes@gceglobalsolutions.com
