Alerta Urgente para Consumidores en Florida: Protéjase del Fraude de Solicitudes de Fianzas

Fianzas.com advierte sobre estafas de personas que se hacen pasar por agentes de fianzas en Florida.

Estamos comprometidos con proteger a nuestros clientes y al público de estafadores que se aprovechan de situaciones difíciles.” — Peter Hill y Oscar Maturana de Fianzas.com

WEST PALM BEACH, FL, UNITED STATES, March 12, 2026 / EINPresswire.com / -- Fianzas.com está emitiendo un aviso urgente al consumidor para advertir a los residentes de Florida sobre el aumento de estafas en las que los estafadores se hacen pasar por agentes de fianzas y se comunican con las familias para informarles sobre sus seres queridos bajo custodia.Los agentes de fianzas legítimos en Florida no buscan clientes. Las llamadas, mensajes de texto, mensajes en redes sociales o acercamientos en persona que solicitan pagos o información personal sin haber sido solicitados son una señal de alerta importante.Por qué es importanteLos estafadores aprovechan momentos de pánico y urgencia para obtener dinero, datos bancarios o de tarjetas, e información personal identificable.Pagar a un desconocido o proporcionar información confidencial puede provocar:• Robo de identidad• Pérdidas financieras• Retrasos o incluso la imposibilidad de pagar la fianza de la persona detenidaMarco legal y normativoEl Estatuto de Florida Sección 648.44(b) limita la solicitud de clientes por parte de agentes de fianzas. Las oficinas legítimas, como Fianzas.com, cumplen con esta ley y mantienen políticas estrictas contra el fraude.Fianzas.com muestra públicamente un aviso de advertencia contra fraude en su sitio web: “Por favor tenga en cuenta: Nuestra oficina y sus agentes NUNCA solicitan clientes, ya que esto va en contra de la ley de Florida: Sección 648.44 (b) y de nuestras políticas internas. Si usted o un ser querido han sido contactados por alguien que afirma ser de nuestra(s) oficina(s), por favor cuelgue inmediatamente y reporte el incidente a nuestra oficina corporativa al 561-500-3333. Valoramos la seguridad de nuestros clientes y tomamos todas las medidas necesarias para protegerlos.”Cómo verificar y protegerse (pasos inmediatos)1. Si recibe una llamada sospechosa, cuelgue inmediatamente. No siga las instrucciones del interlocutor.2. Verifique el número telefónico de la empresa de fianzas de manera independiente y comuníquese utilizando el número publicado en el sitio web oficial o en los registros de licencias del estado, no el número proporcionado por el estafador.3. Revise la presencia en línea de la empresa, incluyendo su sitio web oficial, reseñas de clientes, registro comercial y políticas contra el fraude.4. Solicite el nombre completo del agente y su número de licencia, y llame a la oficina para confirmarlos.5. No comparta números de cuentas bancarias, números de Seguro Social ni otra información confidencial por teléfono.6. Utilice métodos de pago seguros y documentados, y exija siempre un recibo y contrato por escrito.Si sospecha que se trata de un fraude, repórtelo a:• Las autoridades locales• La empresa de fianzas cuya identidad está siendo utilizada• La agencia reguladora del estado de Florida que supervisa a los agentes de fianzas"Estamos comprometidos con proteger a nuestros clientes y al público de estafadores que se aprovechan de situaciones difíciles. Nunca actúe ante solicitudes no solicitadas relacionadas con la fianza de un ser querido. Siempre verifique la información y comuníquese con nosotros directamente a través de nuestros canales oficiales," dijeron Peter Hill y Oscar Maturana de Fianzas.com.Qué hacer si recibe una solicitud sospechosaLos consumidores que reciban llamadas sospechosas deben colgar, documentar la llamada (hora, número telefónico y contenido) y reportar el incidente de inmediato a:Oficina Corporativa de Fianzas.com561-500-3333 (preguntar por Oscar)También pueden reportarlo a:• Las autoridades locales (línea no urgente) o 911 si existe una amenaza inmediata• La agencia estatal correspondiente de licencias o protección al consumidor en Florida (visite florida.gov para más información)Acerca de Fianzas.comFianzas.com es un servicio de fianzas con licencia en Florida comprometido con prácticas legales, la seguridad de sus clientes y la educación del público sobre fraudes relacionados con fianzas y protección al consumidor.

