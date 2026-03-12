WISE MARKETER GROUP ANUNCIA ALIANZA CON LEAL HUB PARA LLEVAR LA CERTIFICACIÓN CLMP™ A LOS MERCADOS DE HABLA HISPANA

Loyalty Academy™ se expande a México, Colombia y España a través de una alianza estratégica con la destacada consultoría de lealtad latinoamericana

DEERFIELD BEACH, FL, UNITED STATES, March 12, 2026 / EINPresswire.com / -- Wise Marketer Group (WMG) y LEAL HUB anunciaron hoy una alianza para llevar los programas de Loyalty Academy ™ y la certificación CLMP™ (Certified Loyalty Marketing Professional™) a los mercados de habla hispana, comenzando con México, Colombia y España.La alianza tiene como objetivo acelerar la profesionalización de la lealtad en estas regiones, combinando un currículo global basado en estándares con el contexto de cada mercado local. El enfoque es ayudar a las marcas a integrar la lealtad como una capacidad de crecimiento empresarial, fortaleciendo la gobernanza, la disciplina de medición y la responsabilidad económica, impulsando mejoras en retención, frecuencia y rentabilidad de los programas.Los programas se impartirán en español a través de una combinación de talleres digitales e intensivos presenciales, con opciones corporativas disponibles para empresas que busquen capacitar y certificar a equipos multifuncionales (marketing, CRM, datos, producto, finanzas y operaciones). La certificación CLMP™ es una credencial vitalicia que conecta a sus egresados con una comunidad global de más de 1,200 profesionales certificados en más de 50 países.“La lealtad ya no es un ‘nice-to-have’; es una palanca estratégica de crecimiento”, afirmó Bill Hanifin, CEO de Wise Marketer Group. “Asociarnos con LEAL HUB nos permite escalar Loyalty Academy™ en estos mercados, equipando a los equipos con marcos de trabajo probados e insights locales para generar un impacto empresarial medible.”“México, Colombia y España están entrando en una nueva etapa de madurez en loyalty”, dijo Alejandro González-Saúl, CEO de LEAL HUB. “Nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a construir capacidades de loyalty con accountability, donde estrategia, economía del programa y disciplina de medición se traduzcan en ejecución escalable y resultados de negocio medibles.”Los anuncios de los primeros talleres para México, Colombia y España se compartirán en las próximas semanas. Para obtener más información o consultar sobre talleres corporativos, visite LealHub.com y TheWiseMarketer.com.Sobre Wise Marketer GroupWise Marketer Group (WMG) es una empresa de educación, asesoría y medios que actúa como referente y defensor de la industria global del marketing de lealtad al cliente. WMG publica TheWiseMarketer.com como fuente mundial de contenido oportuno y autorizado con noticias, investigaciones e insights. Loyalty Academy™ (loyaltyacademy.org) es propiedad y está operada por WMG, y es la única fuente para obtener la designación Certified Loyalty Marketing Professional™ (CLMP™). Para más información, visite thewisemarketer.com y loyaltyacademy.org.Sobre LEAL HUBLEAL HUB es un líder en la categoría de consultoría de Loyalty, con sede en Latinoamérica y experiencia apoyando a organizaciones en América y Europa. La firma ayuda a diseñar, implementar, medir y gestionar programas de lealtad, conectando estrategia con modelado financiero y operativo, medición basada en analítica y acompañamiento práctico en la implementación. LEAL HUB trabaja con líderes ejecutivos y equipos multifuncionales para construir capacidades de loyalty escalables y rentables. Conoce más en lealhub.com.

