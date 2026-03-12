Janus Assurance Re Se Compromete con el Hogar Escuela de Niñas Doña Chucha

Hogar Escuela de Niñas Doña Chucha y Janus Assurance Re

Janus Assurance Re realiza donación al Hogar Escuela de Niñas Doña Chucha y formaliza compromiso de apoyo permanente

Dios ha sido generoso conmigo. Me ha bendecido con un éxito que pocos disfrutan. Mi deber para con el prójimo me es claro, y estas niñas merecen un porvenir lleno de amor y oportunidad.” — C. Constantin Poindexter Salcedo

SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DOMINICAN REPUBLIC, March 12, 2026 / EINPresswire.com / -- Janus Assurance Re anunció hoy la primera entrega de una donación destinada al Hogar Escuela de Niñas Doña Chucha, institución reconocida por su invaluable labor educativa y social en favor de niñas en situación de vulnerabilidad. Esta contribución marca el inicio de un compromiso de apoyo sostenido entre la fundación del hogar y el fundador y presidente de Janus Assurance Re, C. Constantin Poindexter Salcedo.La visita a las instalaciones del hogar escuela permitió a representantes de Janus Assurance Re refrescarse de cerca el trabajo que realiza la institución en la formación académica, moral y humana de las niñas bajo su cuidado. Durante el encuentro, se hizo entrega formal de una primera contribución financiera como parte de un acuerdo de cooperación a largo plazo orientado a fortalecer los programas educativos y de bienestar del centro.Como parte del acuerdo establecido, el Dr. C. Constantin Poindexter Salcedo ha dispuesto que cada donación realizada por Janus Assurance Re sea igualada personalmente por él con recursos propios, duplicando así el impacto de la ayuda destinada a la institución. Toda gestión caritativa será facilitada por la Carlyle Poindexter Charity Foundation.El señor Poindexter expresó que este esfuerzo responde tanto a una convicción personal como a una filosofía institucional profundamente arraigada en los valores de servicio y responsabilidad social.“Soy un hombre profundamente afortunado. La gracia de Dios ha sido generosa conmigo. Me ha bendecido con recursos y oportunidades que pocos tienen. Existe una responsabilidad moral de demostrar ese agradecimiento de la manera correcta, amando al prójimo y extendiendo la mano a quienes más lo necesitan. Apoyar instituciones como el Hogar Escuela de Niñas Doña Chucha no es simplemente un acto de caridad. Es un deber de conciencia y apropiado de una persona de fe. Por acuerdo entre Janus Assurance Re y mi persona, cada aporte institucional será igualado por mi de fondos propios.”La dirección del Hogar Escuela de Niñas Doña Chucha expresó su profundo agradecimiento por la visita y el compromiso asumido, señalando que este tipo de apoyo fortalece significativamente la misión del centro de ofrecer educación, formación y un entorno seguro para niñas que requieren protección y oportunidades de desarrollo.Janus Assurance Re reafirmó que esta iniciativa forma parte de su visión más amplia de responsabilidad social y de su compromiso con las comunidades en las que sus líderes mantienen vínculos personales y profesionales.Con esta primera entrega, la empresa y su fundador inician lo que esperan sea una relación de cooperación continua, destinada a apoyar el crecimiento, la educación y el bienestar de las niñas que forman parte del Hogar Escuela de Niñas Doña Chucha.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.